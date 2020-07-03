Писарук вимагає повністю закрити справу Писарука-Бахматюка

Ексзаступник голови НБУ Писарук вітає закриття справи проти нього і Олега Бахматюка, але вважає справедливим, якщо справу закриють не тільки формально, а і по суті, зважаючи на наявні у правоохоронців докази повної безпідставності звинувачень.

Повідомляють Українські новини.

В статті для видання "Новое время" Олександр Писарук зауважив, що "справа, попри всі юридичні та фактичні для цього підстави, була закрита не по суті, а з формальних причин, які, тим не менш, також є вагомими". "Нацбанк повинен був виконувати свою функцію забезпечення фінансової стабільності в країні та відстоювання інтересів вкладників і кредиторів і виконував її повністю у межах закону і передбачених процедур, - пише банкір. - Зокрема, в процесі прийняття рішення щодо видачі стабілізаційного кредиту "VAB банку", незважаючи на те, що криза вимагає оперативності прийняття рішень, команда пройшла необхідні процедури та прийняла законне рішення, яке до цього часу чинне та ніким не оскаржене".

"Мої адвокати зібрали всі необхідні докази і вже досить давно подали їх до правоохоронних органів разом із клопотанням про закриття кримінальної справи щодо мене, - заявив Писарук. - Безпідставність та надуманість претензій з приводу прийнятого рішення була підтверджена професійними висновками, а також іншими зібраними стороною захисту документами. Закриття кримінальної справи щодо мене — це логічне закінчення всієї цієї історії. Абсурдність обвинувачення була зрозуміла із самого початку активної фази цього кримінального провадження, а тому я впевнений, що є всі підстави для закриття справи щодо мене як з формальних причин, так і у зв’язку з відсутністю будь-якого кримінального правопорушення у моїх діях. Очікую, що найближчим часом всі необхідні процесуальні дії будуть вчинені і з мене будуть остаточно зняті всі обвинувачення".

Справа проти Писарука і Бахматюка була відкрита через нібито нецільове використання коштів рефінансування, наданих НБУ VAB банку в період банківської кризи 2014 року. Висновки експертиз Фонду гарантування вкладів і заяви НБУ підтверджують, що всі кошти рефінансування були витрачені за прямим призначенням - їх отримали вкладники банку. 5 червня Печерський районний суд м. Києва ухвалив рішення, яким визнав незаконною постанову Віталія Каська, колишнього заступника генпрокурора Рябошапки, про відновлення справи Писарука і Бахматюка.