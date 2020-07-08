Одеса отримає унікальний туристичний об'єкт, - депутат "Довіряй справам" Іваницький

В Одесі планують почати будівництво одного з найбільш масштабних об'єктів за останній час - музей заводу шампанських вин "Ексцельсіор" сім'ї Родоканакі.

Місцем будівництва стане Бугаївка. Саме тут сьогодні розташовані винні льохи, які наприкінці XIX століття належали грецькому купцеві Періклу Родоканакі. Тут же був побудований один із перших у Російській імперії заводів шампанських вин.

"Винні льохи Родоканакі на Бугаївці представляють собою історичну цінність. Але сьогодні - це місце збирання людей без певного місця проживання та інших асоціальних особистостей, на що регулярно скаржаться місцеві мешканці. Вони перебувають у сумному стані: занедбані, зруйновані часом і людьми, завалені сміттям", - сказав глава міської комісії з питань житлово-комунального господарства, екології та надзвичайних ситуацій, депутат фракції "Довіряй справам" Олександр Іваницький.

На об'єкті з виїзним засіданням побувала постійна комісія з питань планування забудови територій, міського дизайну та архітектури.

"Власник цих льохів Перікл Родоканакі був одним з найбагатших жителів Одеси кінця XIX століття. Підвали побудовані в 1896 році для виготовлення класичного шампанського. Після смерті Родоканакі в 1899 році його справа почала поступово занепадати, і його спадкоємці ухвалили рішення продати всі підприємства. До громадянської війни в 1917 році винні льохи продовжували діяти, проте до 1918 року були повністю розграбовані і зруйновані. А в 2007 році право власності на них придбав я, і вже тоді мріяв їх відродити, але підтримку міської влади отримав лише через багато років", - розповів інвестор Федір Глуган, який сьогодні є меценатом проєкту.

За словами Федора Глугана, проєкт уже готовий: передбачається повністю відновити підвали, підтримувати ту саму торговельну марку, яка сьогодні зареєстрована за інвестором - Excelsior.

"Ми створимо тут музей виноробства, великий експоцентр в Одесі. В Україні аналогів таких льохів немає, взяти хоча б унікальну клинчасту кладку. Нині це - пам'ятник інженерного мистецтва", - сказав Федір Глуган.

За словами мецената, нині необхідно завершити низку юридичних узгоджень, після чого можна розпочинати будівництво.

"Це перший проєкт на території України, який буде підтримувати і вітчизняного виробника, і водночас представляти найкращі виробничі марки іноземних виноробних компаній. Я впевнений, що незабаром в Одесі з'явиться ще одна візитна картка, яку оцінять одесити і гості міста", - наголосив Олександр Іваницький.

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