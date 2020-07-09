Колишнє керівництво АМКУ незаконно намагається заблокувати тютюновий ринок, - "Укртютюн"

Колишнє керівництво Антимонопольного комітету України (АМКУ) 30 червня подало позови про стягнення штрафу та забезпечення позову у вигляді накладення арешту на банківські рахунки і майно чотирьох найбільших міжнародних виробників-членів Української асоціації виробників тютюнових виробів "Укртютюн", у зв'язку з чим асоціація заявляє про систематичний тиск і можливі вкрай негативні наслідки для тютюнового ринку і держбюджету.

"Такі дії АМКУ можуть не тільки паралізувати роботу чотирьох міжнародних компаній, які входять до десятки найбільших платників податків України, але практично зупинити поставки легальної тютюнової продукції для понад 7 млн споживачів в Україні та створити умови для безпрецедентного зростання нелегальної торгівлі", – наголошується в заяві "Укртютюну" в четвер, пише "Інтерфакс-Україна".

Асоціація підкреслює, що її стурбованість викликана спробою покласти відповідальність за структурні зміни ринку дистрибуції тютюнової продукції в 2011-2012 роках на міжнародні компанії, хоча вони сталися за згодою самого Антимонопольного комітету, який надав дозвіл на концентрацію без проведення консультацій з виробниками.

"Протягом майже десятиліття після цієї консолідації ринку бізнес-спільнота спостерігала, як комітет, під тиском громадськості та правоохоронних органів, висував різні, переважно суперечливі, пояснення причин консолідації і намагався перекласти відповідальність на виробників. У результаті на чотирьох виробників було накладено штраф у розмірі 3,1 млрд грн за звинуваченням у нібито "антиконкурентних узгоджених діях", – нагадує "Укртютюн".

В асоціації вважають незаконними нові позови АМКУ, оскільки рішення комітету від 10 жовтня 2019 року про накладення штрафу зупинено згідно із законом "Про захист економічної конкуренції" на період розгляду господарськими судами позовів тютюнових компаній, що оскаржили такий штраф.

На думку "Укртютюну", у держорганів відсутні будь-які підстави стверджувати, що компанії здійснюють дії, спрямовані на уникнення сплати накладених штрафів АМКУ, і комітет не надав суду жодних доказів зворотного.

"Якщо правомірність рішення АМКУ буде підтверджена господарськими судами і таке рішення набуде чинності, компанії виконають свій обов'язок зі сплати штрафів у порядку, передбаченому чинним законодавством України", - наголошується в заяві.

"Укртютюн" закликав органи держвлади до справедливих і неупереджених відносин з міжнародними інвесторами в Україні, забезпечення належного правового процесу.

В асоціації також нагадали, що виробники тютюнових виробів за час роботи в Україні інвестували понад $2 млрд, а за результатами 2019 року сплатили 55 млрд грн податків у Державний бюджет.

Як повідомлялося, АМКУ в жовтні 2019 року наклав штраф у розмірі 6,5 млрд грн за антиконкурентні узгоджені дії на виробників і дистриб'юторів сигарет: "ТЕДІС Україна" - 3,4 млрд грн, "Філіп Морріс Сейлз енд Дистрибьюшн" - 370 млн грн, "Філіп Морріс Україна" - 810 млн грн, ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна" - 430 млн грн, ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Компані Україна" - 490 млн грн, "Імперіал Тобакко Продакшн Україна" - 170 млн грн, "Імперіал Тобакко Юкрейн" - 290 млн грн, ТОВ "Бритіш Американ Тобакко Сейлз енд Маркетинг Україна" - 80 млн грн, ПРАТ "А/Т тютюнова компанія "В. А. Т.-Прилуки"- 450 млн грн, а також зобов'язав ці компанії припинити порушення.





