Презентований у Кременчуці законопроєкт 3739 про захист вітчизняного машинобудування виділяє для локалізації чотири напрями, - ФРУ

На Крюківському вагонобудівному заводі презентували законопроєкт, 3739 щодо підтримки локалізації продукції машинобудування при публічних закупівлях. Даний проєкт виділяє чотири напрями машинобудування, для яких пропонується локалізація: залізничний транспорт, міський пасажирський транспорт, комунальна техніка і спецтехніка, енергетичне машинобудування.

Як повідомила Федерація роботодавців України, в рамках цього заходу відбулася виїзна зустріч ініціативної групи народних депутатів, керівництва Федерації роботодавців України, керівників місцевої влади та провідних машинобудівних підприємств. Зокрема, на презентації виступив голова Ради ФРУ Дмитро Олійник, пише obozrevatel.

"Ми, промисловці, вітчизняні виробники, роботодавці відповідальні за своїх людей, за свої колективи, тому Україна має провадити таку державну політику, яка сприятиме зайнятості населення, економічному зростанню і побудові конкурентоздатної економіки. Так як це роблять країни, які досягли успіху: США, Канада, Китай, країни ЄС. І ми це будемо робити!" – наголосив Олійник.

Зазначається, що відповідний проєкт закону зареєстровано Верховною Радою. Його авторами стали народні депутати Дмитро Наталуха, Дмитро Кисилевський та Роксолана Підласа. Законопроєкт підписали 38 народних депутатів із різних депутатських фракцій та груп, Федерація роботодавців України активно сприяла його розробці.

Як повідомляє ФРУ, законопроект виділяє 4 основні напрямки машинобудування, для яких пропонується локалізація на рівні 25-40%. Це залізничний транспорт, міський пасажирський транспорт, комунальна техніка і спецтехніка, енергетичне машинобудування.

Також, документ передбачає обов’язковий відсоток локалізації виробництва на території України для участі у державних закупівлях, що викликає найбільш гарячі дискусії. Крім того, він не лобіює інтереси окремих великих виробників або певних проектів. Завдяки внутрішній кооперації дрібних та середніх підприємств-суміжників організовуватимуться виробництва з випуску обладнання, комплектуючих, які сьогодні закуповуються у закордонних постачальників.

Федерація роботодавців України підготувала відкрите звернення до Президента України, Верховної Ради та Кабінету Міністрів щодо підтримки презентованого законопроекту №3739, важливості його прийняття для промисловості та економіки країни, та запропонували усім присутнім – керівникам підприємств, та керівниками органів місцевої влади – підписати звернення.