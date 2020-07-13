УКР
На ОПЗ написали лист Зеленському після його візиту на підприємство

Первинна профспілкова організація і трудовий колектив "Одеського припортового заводу" стурбовані зміною позиції Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства щодо питання обмежень на імпорт мінеральних добрив в Україну.

Про це йдеться в листі профспілок і працівників державного ОПЗ до президента України Володимира Зеленського, повідомляє "РБК-Україна" за матеріалами видання "Думська".

Як наголошується в листі, розслідування Міністерства розвитку економіки та Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі (МКМТ) щодо імпорту міндобрив в Україну були завершені у травні 2020 року і містили конкретні висновки та рекомендації щодо запровадження захисних квот на імпорт мінеральних добрив в Україну. Однак 22 червня 2020 р. Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі ухвалила рішення №СП-453/2020/4411-03 і СП-452/2020/4411-03, якими офіційно припинила спеціальне розслідування щодо імпорту деяких азотних і комплексних добрив без застосування яких-небудь спеціальних заходів.

У листі трудового колективу також ідеться, що МКМТ відмовилася застосовувати захисні заходи з формулюванням, що вони не відповідають національним інтересам.

"Впевнені, що Ви володієте інформацією про умови, в яких доводиться працювати кожному заводу з виробництва мінеральних добрив в Україні. Відмова від запровадження розумних обмежень на імпорт мінеральних добрив сприймається як фактична відмова від підтримки всієї української хімічної промисловості", - підкреслюється у листі профспілок ОПЗ до Володимира Зеленського.

"Зростаючий імпорт мінеральних добрив з інших країн є головним дестабілізуючим чинником роботи нашої галузі", - пояснюють позицію профспілки і працівники "Одеського припортового заводу".

На думку хіміків, рішення Міністерства розвитку економіки і МКМТ вкрай негативно позначиться на всіх підприємствах хімічної галузі України, в тому числі і на ОПЗ, де сьогодні працює близько трьох тисяч людей.

"Ви особисто оцінили прекрасний стан, в якому перебуває Одеський припортовий завод, під час робочого візиту 4 липня 2020 р. Сьогодні вирішується питання про те, скільки людей залишиться на своїх робочих місцях на хімічних підприємствах України вже через пів року. Вирішується питання, чи залишиться наша продукція на вітчизняному ринку, або він буде повністю відкритий для іноземних компаній", - зазначають автори листа до президента України.

Хіміки заявляють, що їхня галузь не просить дотацій або преференцій від держави: "Ми не просимо дотацій, не просимо преференцій, ми просимо розумних інструментів захисту вітчизняних виробників, які є в розпорядженні української влади.

Якщо рішення про відмову введення обмежувальних заходів на імпорт мінеральних добрив називають "національними інтересами", то ми не згодні з такими "інтересами", - повідомляють працівники ОПЗ.

Працівники ОПЗ закликали Володимира Зеленського вивчити ситуацію і стати на бік вітчизняного товаровиробника.

Нагадаємо, 4 червня під час свого візиту в Одеську область президент Володимир Зеленський відвідав "Одеський припортовий завод", заявивши, що хотів би, щоб на ОПЗ збільшилася кількість робочих місць.

ОПЗ (477) добрива (248)
На ОПЗ написали письмо Зеленскому после его визита на предприятие - Цензор.НЕТ 1411
+18
Уже,как кацапы,Царю пишем?Еще бы видосик на коленях сняли
+15
"Уверены, что Вы владеете информацией ..."- анекдот
Уже,как кацапы,Царю пишем?Еще бы видосик на коленях сняли
Самара. Запоребрік. 13.07.20. Пожежа на складах.
На ОПЗ написали лист Зеленському після його візиту на підприємство - Цензор.НЕТ 4944
Хлопок.
Сырье для производства ваты? Ого!
"Уверены, что Вы владеете информацией ..."- анекдот
кремлеботик , а тебе какое дело до Украины , а ?
какая то ты, свинособака, прям неугомонная...
лерачка , ЖМУ РУКУ !
Лерочко, всіх цих брехунів касапських, штибу копчика - спамимо. Правила форуму спам за брехню дозволяють.
показати весь коментар
На ОПЗ написали письмо Зеленскому после его визита на предприятие - Цензор.НЕТ 1411
А голови в них пусті, дзвеніти повинно добре)))
показати весь коментар
шмаркле писать -нет смысла, оно читает с трудом, а уж понять прочитанное - неспособен.
Пусть пишут (вызывают на предприятие) его маман, Римме)) Как шахтеры)
https://www.depo.ua/rus/politics/druzhini-shakhtariv-prosyat-matir-zelenskogo-vplinuti-na-sina-202007061184634

Жены шахтеров просят мать Зеленского "повлиять на сына"
"Шестой день всеукраинской бессрочной акции протеста шахтеров. Женщины, профсоюзные активистки, шахтерки записали обращение к матери президента Украины с просьбой повлиять на сына, чтобы он наконец повернулся к людям лицом"

Женщины заявили, что "то место, которым Зеленский обращен к ним, им уже надоело".
При этом жена шахтера назвала свое обращение предупреждением.
"Пусть ответит, почему полиция, которая давала присягу народу, поднимает руки на наших мужей, на наших братьев", - заявила женщина.
Єто какой то капец. А дети шахтеров обратились к детям зеленского. Савок голимый.
показати весь коментар
по факту, даже до шахтеров (избирателей шмаркли) дошло: на самом деле шмаркля - пустое место, флюгер, на который влияют ВСЕ кто может шепнуть ему на ухо.
Не згоден. А хто у нас потягне посаду Президента України?
показати весь коментар
З таким же успіхом можна звернутися і в "Квартал-95". не кажучи вже про "Спортлото" чи "Лото Забава".
показати весь коментар
Странно, что в начале письма нет слов "как ваши избиратели"...
показати весь коментар
Фирташ с Коломойским знают что делать, письма они Зеленскому пишут...
показати весь коментар
а виборці вже всі "розсосались", перетворились на чоловіків, жінок і дітей
показати весь коментар
на колени смерды, как челобитную подаете
показати весь коментар
На колнця стали, голосувальники ЗА зЕзідента?
показати весь коментар
Порохобоьт, проснись, ти еСришь
показати весь коментар
73% 73%
показати весь коментар
Трудовий колектив ОПЗ пише листа Криворіжському шайтану
На ОПЗ написали письмо Зеленскому после его визита на предприятие - Цензор.НЕТ 6228
показати весь коментар
Най радіють, що після його приїзду завод нафіг Цунамі не змило...
показати весь коментар
https://www.youtube.com/watch?v=3FPlSDDabuo
А тем временем в Хабаровском крае набирает обороты
показати весь коментар
Да не пости ты эту фуйэту, никаких оборотов этот цирк не наберьот. Выпустят их любимца и все мирно разойдутся хлебать каждый свои щи.
показати весь коментар
Ви хоч самі дивились, то не Хабаровськ, то Амурська область. Невиплата грошей вахтовикам.
показати весь коментар
Пишіть зразу мамі Ріммі або папі Саші.)))
показати весь коментар
Вот еще о погромах - разъяренный народ разогнал омон

https://www.youtube.com/watch?v=BMOyCBPijh0
показати весь коментар
я подумала, що на фото лохіна
показати весь коментар
Шмыгаль сделает новое заявление, что создать миллион рабочих мест, так что можете все закрывать и всех распускать.
показати весь коментар
Кто ХОЗЯИН припортового?
Что там с приватизацией, Бене отдаём?
показати весь коментар
А хто голосував за Зеленського????
показати весь коментар
Комусь треба обанкротити завод, щоб купити його за копійки. Типова схема.
показати весь коментар
