На ОПЗ написали лист Зеленському після його візиту на підприємство

Первинна профспілкова організація і трудовий колектив "Одеського припортового заводу" стурбовані зміною позиції Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства щодо питання обмежень на імпорт мінеральних добрив в Україну.

Про це йдеться в листі профспілок і працівників державного ОПЗ до президента України Володимира Зеленського, повідомляє "РБК-Україна" за матеріалами видання "Думська".





Як наголошується в листі, розслідування Міністерства розвитку економіки та Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі (МКМТ) щодо імпорту міндобрив в Україну були завершені у травні 2020 року і містили конкретні висновки та рекомендації щодо запровадження захисних квот на імпорт мінеральних добрив в Україну. Однак 22 червня 2020 р. Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі ухвалила рішення №СП-453/2020/4411-03 і СП-452/2020/4411-03, якими офіційно припинила спеціальне розслідування щодо імпорту деяких азотних і комплексних добрив без застосування яких-небудь спеціальних заходів.

У листі трудового колективу також ідеться, що МКМТ відмовилася застосовувати захисні заходи з формулюванням, що вони не відповідають національним інтересам.

"Впевнені, що Ви володієте інформацією про умови, в яких доводиться працювати кожному заводу з виробництва мінеральних добрив в Україні. Відмова від запровадження розумних обмежень на імпорт мінеральних добрив сприймається як фактична відмова від підтримки всієї української хімічної промисловості", - підкреслюється у листі профспілок ОПЗ до Володимира Зеленського.

"Зростаючий імпорт мінеральних добрив з інших країн є головним дестабілізуючим чинником роботи нашої галузі", - пояснюють позицію профспілки і працівники "Одеського припортового заводу".

На думку хіміків, рішення Міністерства розвитку економіки і МКМТ вкрай негативно позначиться на всіх підприємствах хімічної галузі України, в тому числі і на ОПЗ, де сьогодні працює близько трьох тисяч людей.

"Ви особисто оцінили прекрасний стан, в якому перебуває Одеський припортовий завод, під час робочого візиту 4 липня 2020 р. Сьогодні вирішується питання про те, скільки людей залишиться на своїх робочих місцях на хімічних підприємствах України вже через пів року. Вирішується питання, чи залишиться наша продукція на вітчизняному ринку, або він буде повністю відкритий для іноземних компаній", - зазначають автори листа до президента України.

Хіміки заявляють, що їхня галузь не просить дотацій або преференцій від держави: "Ми не просимо дотацій, не просимо преференцій, ми просимо розумних інструментів захисту вітчизняних виробників, які є в розпорядженні української влади.

Якщо рішення про відмову введення обмежувальних заходів на імпорт мінеральних добрив називають "національними інтересами", то ми не згодні з такими "інтересами", - повідомляють працівники ОПЗ.

Працівники ОПЗ закликали Володимира Зеленського вивчити ситуацію і стати на бік вітчизняного товаровиробника.

Нагадаємо, 4 червня під час свого візиту в Одеську область президент Володимир Зеленський відвідав "Одеський припортовий завод", заявивши, що хотів би, щоб на ОПЗ збільшилася кількість робочих місць.