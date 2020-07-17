УКР
Новий бронежилет для української армії не пройшов перші випробування, - ЗМІ

Нові моделі модульних бронежилетів, що розробляють для української армії на заміну "Корсарів", не пройшли перші випробування в Міноборони.

Про це повідомляють журналісти програми "Схеми: корупція в деталях", інформує Цензор.НЕТ.

Також журналісти виявили, що нові технічні параметри Міноборони, за якими розробляють бронежилети для майбутніх закупівель, були прописані під конкретного виробника.

У 2016 році в Міноборони вирішили розробити новий модульний бронежилет з урахуванням світового передового досвіду. Він мав замінити бронежилети типу "Корсар". При міністерстві створили робочу групу, яка прописала конструкцію майбутнього виробу, балістичні та інші вимоги.

Проте у квітні 2019 року в міністерстві визначилися з новими технічними параметрами, за якими розроблятимуть бронежилети для майбутніх закупівель – без напрацювань робочої групи.

"І вони більше відповідають вимогам та можливостям конкретного виробника – підприємства "Темп-3000", яке виробляє "Корсари" та нині є єдиним постачальником бронежилетів для армії. З того часу зміни в документ не вносилися", – йдеться у розслідуванні.

Як стало відомо "Схемам", відтоді відбулися мінімум два перші тестування потенційних нових бронежилетів для армії. І, одне з них, як виявили журналісти, провалилось.

Новий бронежилет для української армії не пройшов перші випробування, - ЗМІ 01

Згідно з документами, участь у ньому взяли дві компанії – "Темп-3000", який виготовляє "Корсари", та чеська фірма EccentriCITY INVEST s.r.o. Балістичний пакет – так званий "м’який захист" – чеських виробів "не витримав балістичні випробування" і не відповідає заявленому класу.

Журналісти з'ясували, що чеська EccentriCITY INVEST насправді є дилером "Темп-3000" – підприємства, яке фігурує у так званій "справі Марченка" про закупівлю "бронежилетів, які прострілюються".

У коментарі "Схемам" засновник та керівник "Темпа" Юрій Євтушенко запевнив, що чеська фірма "не просто дилер, а партнер, з яким підприємство йде до НАТО" і який, до того ж, нібито має і власне виробництво.

"Схеми" також виявили, що в технічних параметрах Міноборони є вимога до бронежилетів, якому відповідав би тільки продукція "Темпа-3000" і його партнерів. Це випробування температурою 180 градусів.

Про дискримінаційність цієї вимоги по відношенню до інших виробників бронежилетів, можливо, знали на найвищому рівні в Міноборони. Про це свідчить запис, на якому чоловік, чий голос, схожий на голос тодішнього начальника Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ Дмитра Марченка, говорить з міністром Степаном Полтораком.

Новий бронежилет для української армії не пройшов перші випробування, - ЗМІ 02

Ага не смеши. Если народ выбрал клоуна то он только каналы копать может чем и займется в СССР 2.0!
17.07.2020 20:36 Відповісти
Ты баню с духовкой не перепутал?
17.07.2020 20:40 Відповісти
тссс... может одним кацапом меньше будет
17.07.2020 20:41 Відповісти
Можем даже на Марсе колонию создать ! Если бы не 5я коллона и коррупция повсюду !
17.07.2020 20:34 Відповісти
Ага не смеши. Если народ выбрал клоуна то он только каналы копать может чем и займется в СССР 2.0!
17.07.2020 20:36 Відповісти
Что такое сссср 2.0 ???
17.07.2020 20:38 Відповісти
Это что ***** сейчас строит или пытается выстроить!
17.07.2020 20:39 Відповісти
А мы как раз его цель. И судя по мудрому нариду то я бы не сказал что этот сценарий фантастичный!
17.07.2020 20:43 Відповісти
А ви з якої планети/реальності?
17.07.2020 20:45 Відповісти
Ага. Особисто...
А чому ЗЕ! теє не робить? Тіко не кажіть, що воно патріот: ніхто не повірить в це, а того, хто це скаже - засміють
17.07.2020 20:41 Відповісти
Знаєте, пане, я вже рік намагаюсь зрозуміти: що для ЗЕ! головне, але все, що побачив - то флюгер, який крутиться в залежності від побажань "поважних бізнесменів", але трохи збавляє оберти, коли на вулицю виходять люди з протестами.
Подальшу долю, якщо так і лишиться, вгадати не дуже складно
17.07.2020 20:50 Відповісти
Просто никогда не делали!
17.07.2020 20:35 Відповісти
нельзя такое спрашивать. это не мыролюбно, и не повинницки, не по реформаторски.
17.07.2020 20:40 Відповісти
І тим більш не по-криворізськи Там Юзік все вже пояснив і тримає під контролем!
17.07.2020 20:43 Відповісти
Разработчики из шайки ************ наверно.
17.07.2020 20:33 Відповісти
180 градусов это стандартная процедура в НАТО что-бы он не расплавился и не привел ещё к большим повреждениям бойца!
17.07.2020 20:34 Відповісти
Ви натівськи стандарт бачили? Найвищий температурний показник у світі 70градусі для бронежилета. В Україні згідно ДСТУ +40.

Відносно горючості, втому ж стандарті нато вказано, що горючість бронежилета має бути на рівні горючості форми. Умовна кажучи вам не потрібно вогнетривкий бронежилет, якщо на вас горить форма.
19.07.2020 10:53 Відповісти
на полтароке испытать
17.07.2020 20:36 Відповісти
Тоесть заказывает клоун, а испытывать на прошлом министре обороны?
17.07.2020 21:43 Відповісти
на толстую рожу марченко тоже одеть и с бронебойными
17.07.2020 20:37 Відповісти
180градусов, это много,я в бане такую температуру редко ставлю.
17.07.2020 20:37 Відповісти
Ты баню с духовкой не перепутал?
17.07.2020 20:40 Відповісти
тссс... может одним кацапом меньше будет
17.07.2020 20:41 Відповісти
Это не много. Как раз для этого и испытывают что-бы при горении в БТР ты не получил ожегов ещё от бронежелета. Короче это стандартное испытание в НАТО!
17.07.2020 20:41 Відповісти
Ты в БАНЕ хоть 120 представляешь?
17.07.2020 20:42 Відповісти
При чем тут баня? Ты считаешь в НАТО дураки сидят? Вобще пишу что это стандартная процедура без неё в НАТО броник не сертефецируют!
17.07.2020 20:44 Відповісти
Брехня , в брониках НАТО используется вьісокомолекулярньій полиєтилен , а 5 минут при 180 градусах записали только для того , чтобьі тест мог пройти только кевлар . Заинтересован "Темп", такая примитивная борьба с конкурентами.
17.07.2020 21:09 Відповісти
Ha ceгoдняшний дeнь ******** пepeдoвым видoм бpoнeoдeжды c 1 пo З клacc (c тoчки зpeния вeca) cчитaютcя бpoнeвыe пaнeли нa ocнoвe вoлoкoн CBMПЭ (cвepxвыcoкoмoдульнoгo пoлиэтилeнa). Так что твой пенопласт годится только для 1-3 класса защиты!
17.07.2020 23:25 Відповісти
Boлoкнa CBMПЭ имeют выcoкую пpoчнocть, дoгoняя apaмидныe. Бaллиcтичecкиe издeлия из CBMПЭ имeют пoлoжитeльную плaвучecть и нe тepяют пpи этoм cвoиx зaщитныx cвoйcтв, в oтличиe oт apaмидныx вoлoкoн. Oднaкo CBMПЭ coвepшeннo нe пoдxoдит для изгoтoвлeния бpoнeжилeтoв для apмии. B вoeнныx уcлoвияx вeликa вepoятнocть кoнтaктa бpoнeжилeтa c oгнeм или pacкaлeнными пpeдмeтaми. Бoлee тoгo, зaчacтую бpoнeжилeт иcпoльзуeтcя в кaчecтвe пoдcтилки. A CBMПЭ, кaкими бы cвoйcтвaми oн ни oблaдaл, ocтaeтcя вce жe пoлиэтилeнoм, пpeдeльнaя тeмпepaтуpa экcплуaтaции кoтopoгo нe пpeвышaeт 90 гpaдуcoв Цeльcия. Oднaкo CBMПЭ oтличнo пoдxoдит для изгoтoвлeния пoлицeйcкиx жилeтoв.
17.07.2020 23:27 Відповісти
Лист сталь 3 товщиною 3 мм спереду потім герметик потім плитка керамічна бажано 5-6 мм потім герметик потім знов плитка керамічна потім герметик потім лист пластику бажано полікарбонату листового товщиною 3 мм длянедопущення пораненя керамічною плиткою І ***** ВСЕ !!!! Пластина готова . Я відстрілював цю пластину 13 постріл тільки пробив іі , і то після того як зруйнувалась плитка в пісок . Вага виходить маленька .
18.07.2020 00:26 Відповісти
И стоит такой бронежилет как БТР!
18.07.2020 07:21 Відповісти
Саме так цілих 300 грн а іх потрібно 2 пластини А ЦЕ АЖ 600 гривень . Ну дуже дорого .
18.07.2020 08:20 Відповісти
Про СВМПЕ вы у ТЕМПА на сайте прочитали?

к вашему сведению 1-2 клас это мягкие жилеты. СВМПЕ прочнее кевлара, по этому второй класс делают только из СВМПЕ, Третий клас на кевларе вообще получить не возможно.

Кевлар используют только на 1 и 1а клас по ДСТУ 4103
19.07.2020 10:56 Відповісти
Да у тебя не баня а хамам, я при меньше 220 мёрзну.
17.07.2020 20:45 Відповісти
Это ты про Зеленского рассказываешь?!
17.07.2020 20:42 Відповісти
На «картинке голос похожий» только Марченко(!) и какой-то Саковець(!!!), а в статье (последний абзац последнее предложение) - фамилии Марченко и Полторак(!!!).....☹️
17.07.2020 20:40 Відповісти
смотрите весь сюжет https://www.youtube.com/watch?v=TrIaY4k8wvA&feature=youtu.be Як для армії закупили «бронежилети, що прострілюються» і що нового в «справі Марченка»? | СХЕМИ №267
19.07.2020 10:59 Відповісти
Ця розмова з області як Порошенко вітав *****
17.07.2020 20:44 Відповісти
Коротше кажучи,потрібно просто купляти,наприклад в США.
17.07.2020 20:46 Відповісти
А нафхыюуя нам там броне ,типа техника,иппать их всехнаах с ргдешников по периметру обнаружения...
17.07.2020 20:53 Відповісти
~~~~~ну то шо ?! приглашаете на стрельбище анжинеров. читаете Расчетный лист о зарплате.
С максималки и начинаете проверку готового изделия.Последствия брака-при исполнении служебного долга. Вариантов на войне других не бывает.....
https://buh.ligazakon.net/analitycs/180497_raschetnyy-list-o-zarplate-kakim-sposobom-i-po-kakoy-forme-predostavlyat
17.07.2020 20:53 Відповісти
може монику в ее нарядить и пострелять из всекалибров?
може тогда дойдет?
17.07.2020 21:03 Відповісти
Кроме "мягкой брони" , есть проблема и с бронеплитами. Украина имеет производство титана и его сплавов , есть разработки ин-та Патона по титановому бронесплаву Т-110, єта броня разрабатьівалась по заказу Мин.обороньі при Гриценко и прошла госиспьітания . Бери и делай , все для єтого есть. Снизить вес бронежилета на пару килограммов - большое дело. И на єкспорт пойдет .
17.07.2020 21:17 Відповісти
короче - заявляния зели "мы ссделаем все луцше!" оказались туфтой...
17.07.2020 21:28 Відповісти
Этих млядей, одеть в эти броники и расстрелять
17.07.2020 21:47 Відповісти
Это было уже при "бубочке" или ещё при "Святом" Петре? Шо скажите, соевоголовые?
17.07.2020 21:59 Відповісти
Береш керамогранітну плитку 2 штуки по 10 мм робиш міжними зазор 5 мм й заливаєш герметиком так само з однієі сторони клеіш метал 3 мм з другоі сторони полікарбонат 3 мм . Ще раз . Вирізаєш під розмір плитки полікарбонат метал береш дві плитки й склеюєш все це герметиком . 13 постріл з аксу тільки пробив цей сендвіч фото іспмиів маю . ТАК ЩО РОБІТЬ І НЕ ЧЕКАЙТЕ З МОРЯ ПОГОДИ БО ГРУДАК ВАШ А НЕ ОФІЦЕРІВ
18.07.2020 00:20 Відповісти
все это имеет только одно название - САБОТАЖ!
18.07.2020 09:55 Відповісти
почему не рикошетит?
18.07.2020 11:36 Відповісти
ну не епт ли?! а сам производитель перед испытаниями шо ли не проверял их или проверял из воздушек? упорото пробивают дно и роются уже за дном пропасти, может они знают что то, что там зарыто?
18.07.2020 18:37 Відповісти
 
 