Новий бронежилет для української армії не пройшов перші випробування, - ЗМІ
Нові моделі модульних бронежилетів, що розробляють для української армії на заміну "Корсарів", не пройшли перші випробування в Міноборони.
Про це повідомляють журналісти програми "Схеми: корупція в деталях", інформує Цензор.НЕТ.
Також журналісти виявили, що нові технічні параметри Міноборони, за якими розробляють бронежилети для майбутніх закупівель, були прописані під конкретного виробника.
У 2016 році в Міноборони вирішили розробити новий модульний бронежилет з урахуванням світового передового досвіду. Він мав замінити бронежилети типу "Корсар". При міністерстві створили робочу групу, яка прописала конструкцію майбутнього виробу, балістичні та інші вимоги.
Проте у квітні 2019 року в міністерстві визначилися з новими технічними параметрами, за якими розроблятимуть бронежилети для майбутніх закупівель – без напрацювань робочої групи.
"І вони більше відповідають вимогам та можливостям конкретного виробника – підприємства "Темп-3000", яке виробляє "Корсари" та нині є єдиним постачальником бронежилетів для армії. З того часу зміни в документ не вносилися", – йдеться у розслідуванні.
Як стало відомо "Схемам", відтоді відбулися мінімум два перші тестування потенційних нових бронежилетів для армії. І, одне з них, як виявили журналісти, провалилось.
Згідно з документами, участь у ньому взяли дві компанії – "Темп-3000", який виготовляє "Корсари", та чеська фірма EccentriCITY INVEST s.r.o. Балістичний пакет – так званий "м’який захист" – чеських виробів "не витримав балістичні випробування" і не відповідає заявленому класу.
Журналісти з'ясували, що чеська EccentriCITY INVEST насправді є дилером "Темп-3000" – підприємства, яке фігурує у так званій "справі Марченка" про закупівлю "бронежилетів, які прострілюються".
У коментарі "Схемам" засновник та керівник "Темпа" Юрій Євтушенко запевнив, що чеська фірма "не просто дилер, а партнер, з яким підприємство йде до НАТО" і який, до того ж, нібито має і власне виробництво.
"Схеми" також виявили, що в технічних параметрах Міноборони є вимога до бронежилетів, якому відповідав би тільки продукція "Темпа-3000" і його партнерів. Це випробування температурою 180 градусів.
Про дискримінаційність цієї вимоги по відношенню до інших виробників бронежилетів, можливо, знали на найвищому рівні в Міноборони. Про це свідчить запис, на якому чоловік, чий голос, схожий на голос тодішнього начальника Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ Дмитра Марченка, говорить з міністром Степаном Полтораком.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А чому ЗЕ! теє не робить? Тіко не кажіть, що воно патріот: ніхто не повірить в це, а того, хто це скаже - засміють
Подальшу долю, якщо так і лишиться, вгадати не дуже складно
Відносно горючості, втому ж стандарті нато вказано, що горючість бронежилета має бути на рівні горючості форми. Умовна кажучи вам не потрібно вогнетривкий бронежилет, якщо на вас горить форма.
к вашему сведению 1-2 клас это мягкие жилеты. СВМПЕ прочнее кевлара, по этому второй класс делают только из СВМПЕ, Третий клас на кевларе вообще получить не возможно.
Кевлар используют только на 1 и 1а клас по ДСТУ 4103
С максималки и начинаете проверку готового изделия.Последствия брака-при исполнении служебного долга. Вариантов на войне других не бывает.....
https://buh.ligazakon.net/analitycs/180497_raschetnyy-list-o-zarplate-kakim-sposobom-i-po-kakoy-forme-predostavlyat
може тогда дойдет?