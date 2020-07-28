Харківська компанія добудує житло "Укрбуду"

ТОВ "Строй Сіті Кепітал" (підприємство Групи Компаній "Строй Сіті") завершить будівництво 2-х об'єктів корпорації "Укрбуд". Йдеться про ЖК "Кристал Хаус" і ЖК "Паркова Долина", будівництво яких було зупинено корпорацією "Укрбуд" у 2019 році через системну кризу.

"Ми працювали над проєктом кілька місяців, аналізували ситуацію, залучали професійних аудиторів, будівельників, економістів, юристів. Результатом стало підписання договорів із власниками земельних ділянок, де чітко прописано всі технічні параметри будівельних проєктів, позначено графіки будівництва житлових комплексів, і, головне - терміни виконання. Ми зробимо будівництво об'єктів максимально прозорим, будемо інформувати про всі етапи", - зауважує директор компанії "Строй Сіті Девелопмент" Андрій Колос, передає NewsRoom Kharkiv.

Також, за словами Андрія Колоса, тривають переговори між Фондами фінансування будівництва, компанією "Строй Сіті Кепітал" і власниками земельних ділянок недобудов корпорації "Укрбуд". Є ймовірність, що компанія візьме на себе зобов'язання щодо добудови й інших об'єктів.

Нагадаємо, що акції протесту інвесторів корпорації "Укрбуд" не вщухають з 2019 року. На початку грудня ТОВ "Укрбуд Девелопмент", яке входить до складу Української державної будівельної корпорації "Укрбуд", заморозило будівництво на всіх своїх 26 об'єктах. У недобудованих будинках житло придбали 13 тисяч осіб.

Девелоперська група компаній "Строй Сіті" на українському ринку з 2010 року. Здійснює свою діяльність у Харкові та Києві. За роки існування компанія здала в експлуатацію десятки об'єктів різних категорій. Найвідомішим із них є - IT park Manufactura в Харкові.