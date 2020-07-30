Справа генерала Павловського абсолютно безпідставна, - Забродський

В Україні триває планомірна дискредитація української армії в очах суспільства. Також триває і деморалізація самих військовослужбовців через порушення численних кримінальних справ, які, по-суті, "шиті білими нитками".

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив народний депутат, легендарний комбриг 95 ОАЕМБр, командувач Повітряно-десантних військ генерал-лейтенант Михайло Забродський, повідомляє Obozrevatel.

Він підкреслив, що одним з яскравих прикладів того є абсолютно безпідставні кримінальні переслідування колишнього заступника міністра оборони генерала Ігоря Павловського. Саме тому щодо однієї з цих справ, пов’язаної з постачанням до ЗСУ автомобільної техніки, Забродський виступив з ініціативою взяти Павловського на поруки.

"Я добре знайомий із генералом Павловським – і вважав це своїм обов’язком. Ознайомившись із суттю звинувачень, які йому закидають, зокрема з історією постачання автомобільної техніки до ЗСУ, я тільки зміцнився в цій думці. Це мій обов’язок як військового товариша – підтримати його в цій ситуації. Якщо взяття на поруки могло стати можливим бар’єром для реалізації безглуздих звинувачень і якоїсь незрозумілої кримінальної справи, для порушення якої, на мою думку, нема підстав, – я з готовністю цим скористався. І в жодному разі не жалкую про це", – зазначив Забродський.

Легендарний комбриг підкреслив, що обвинувачення, які висунуті у цій справі справжньому бойовому офіцерові Павловському, не мають під собою підстав, але істотно підривають моральний дух особового складу ЗСУ, який бачить, як легко сьогодні в Україні будь-хто з її захисників може опинитися на лаві підсудних.

Також вкрай згубними для морального стану ЗСУ, на думку Забродського, є і кілька проваджень щодо п'ятого президента України Петра Порошенка - зокрема, щодо наказу про контрнаступ українських військових на Донбасі в червні-серпні 2014 року.

"Це просто черговий елемент того безглуздого переліку звинувачень. Порошенку інкримінують перевищення повноважень і порушення обмежень із застосування Збройних сил. АТО на той момент за доктринальними документами мала проводити СБУ та інші силові структури за сприяння ЗСУ. Але конфлікт на Донбасі дуже швидко показав, що основною силою є якраз ЗСУ. Порошенку інкримінують те, що він як Верховний Головнокомандувач не мав права тоді застосовувати ЗСУ і тим паче – не мав права віддавати наказ про якийсь рух уперед, про те, щоби відбивати у противника свої населені пункти, елементи інфраструктури чи цілі райони", – розповів Забродський.

Забродський зазначив, що ще більш дивним є інше кримінальне провадження, фігурантом якого є генерал Павловський. Це провадження стосується закупівлі пального для ЗСУ у компанії "Трейд комодіті".

"Я не юрист, але з погляду здорового глузду, маючи непогану освіту, я не можу зрозуміти, в чому суть цієї кримінальної справи. Посадова особа, що контролює процес закупівлі пального для армії, що воює, належним чином, дотримуючись усіх процедур і закону про закупівлі, проводить тендерні закупівлі, які проходять через ProZorro. Визначається переможець, який укладає контракт на постачання палива за найнижчою ціною. Причому з компанією, яка тієї миті отримала статус "Постачальника року" на ProZorro", – розповів Забродський.

За його словами, кримінальне провадження проти Павловського в цій справі було порушено за те, що заступник міністра оборони просто виконував свої обов’язки. Крім того, як з’ясувалося пізніше, підстава, на якій було порушено кримінальну справу щодо закупівель пального у "Трейд комодіті", виявилася сфальшованою: справу порушили начебто за заявою народного депутата Тетяни Чорновол, яка заперечує, що взагалі зверталася до правоохоронних органів із приводу закупівлі пального для ЗСУ. А ціна бензину за угодами, укладеними між МОУ та "Трейд комодіті", після укладання додатковий угод була значно дешевшою за ціну, за якою закуповувалося в той період пальне для НАБУ.

"Було ініційовано перевірку державною аудиторською службою МОУ саме з цього питання. НАБУ від початку і до кінця керувала цією перевіркою, роблячи акцент на певних речах. Хоча насправді теж є ціла низка судових рішень про те, що перевірку призначено незаконно, проведено неправильно тощо. У справі з пальним незрозумілим залишається головне: з чого вона складається. Тому що людина зробила все правильно, керуючись державними інтересами – і нічим іншим", – підкреслив Забродський.

На його думку, одним із приводів для кримінального переслідування Павловського є спроба окремих політичних діячів пропіаритися. Про це може свідчити хоча б те, що впродовж 3 років після гучного театралізованого затримання Павловського його жодного разу не викликали на допит.

"У час гібридної війни комусь дуже хочеться, аби армія запам'яталася не героїчним захистом українських кордонів, не виконанням своєї конституційної функції, а карними справами", – заявив легендарний командир ЗСУ.