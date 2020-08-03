Церемонія прощання з Андрієм Гергертом відбулася у Львові. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 3 серпня, у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла міста Львів відбулося прощання з Андрієм Валерійовичем Гергертом (друг Червень), 1978 року народження, заступником командира, раніше - командиром 8-го окремого батальйону "Аратта" Української Добровольчої Армії, який помер 1 серпня, у Відні (Австрія) від раку шлунку.

Про це йдеться на сайті Львівської міської ради, повідомляє Цензор.НЕТ.



"Сьогодні громада Львова попрощалася із 42-річним військовим з Львівщини, заступником командувача Української добровольчої армії Андрієм Гергертом (позивний "Червень"). Прощання і Чин похорону відбулись в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла.



Від громади міста з Героєм попрощались заступник міського голови Львова Андрій Москаленко та директор департаменту "Адміністрація міського голови" Євген Бойко.



Відтак, похоронна процесія рушила на Личаківське кладовище — там поховають Андрія Гергерта." - зазначається у повідомленні.

Читайте також: Помер Андрій Гергерт

Андрій Гергерт народився 22.05.1978 року у місті Миколаїв Львівської області. Здобув вищу освіту, працював ветеринаром. У 1999-2001 роках був членом УНСО. Активний учасник Революції гідності, у грудні 2013 року вирушив на київський Майдан, де приєднався до "Правого сектору". З початком війни навесні 2014 вирушив на фронт. Останні роки провів у Маріуполі. Нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ст. (2016).



У нього залишились брат, дружина та четверо дітей.





