УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5678 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
67 506 114

Помер Андрій Гергерт

Помер Андрій Гергерт

Командир 8-го батальйону УДА Андрій Гергерт (Червень) помер від онкологічного захворювання.

Про це повідомляє в фейсбуці 8-й батальйон Української добровольчої армії, інформує Цензор.НЕТ.

"Дорогі побратими, друзі, патріоти України, з сумом повідомляємо, що зупинилось серце нашого Комбата Друга Червня, Андрія Гергерта", - сказано в повідомленні.

"Українська земля втратила великого сина, відважного воїна, відданого батька та люблячого чоловіка.
Небесний батальйон доповнив ще один Герой України, який віддано захищав незалежність Батьківщини", - додали в батальйоні.

Про похоронні заходи повідомлять пізніше.

Діагноз "рак шлунка" Андрію Гергерту поставили на початку року. Комбат пройшов операцію і хіміотерапію, але хвороба продовжувала прогресувати.

У Гергерта залишилися вдова і четверо дітей. Підтримати його сім'ю можна, переказавши кошти на карту 5168 7450 1464 7801 (Надія Слюзар, вдова).

Також читайте: 11 добровольців отримали статус учасника бойових дій, - Коляда. ФОТОрепортаж+СПИСОК

Помер Андрій Гергерт 01
Помер Андрій Гергерт 02

смерть (6779) онкологія (136) Гергерт Андрій Червень (10)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+225
Вечная память и Слава Герою!
показати весь коментар
01.08.2020 18:32 Відповісти
+176
Царство небесне! Нехай земля буде пухом.
показати весь коментар
01.08.2020 18:33 Відповісти
+166
Алексей Петров
Спочивай з миром друже «Червень».
Російські окупанти ще декілька поколінь будуть здригатися при згадуванні твого імені.
* * *
Помер комбат 8-го окремого батальйону "Аратта" Андрій Гергерт ("Червень")
Останні місяці він боровся з раком шлунку.

Світла пам'ять..

Умер Андрей Гергерт - Цензор.НЕТ 133
показати весь коментар
01.08.2020 18:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Помер Андрій Гергерт - Цензор.НЕТ 8406
показати весь коментар
02.08.2020 11:11 Відповісти
Помер Андрій Гергерт - Цензор.НЕТ 8134
показати весь коментар
02.08.2020 11:14 Відповісти
Вічна пам'ять Герою! Спочивай з Богом!
показати весь коментар
02.08.2020 11:25 Відповісти
Даже ещё на второй стадии полное выздоровление - 40%....
показати весь коментар
02.08.2020 11:41 Відповісти
Слава Герою і царство небесне!
показати весь коментар
02.08.2020 11:46 Відповісти
Герої не вмирають!!!
показати весь коментар
02.08.2020 12:17 Відповісти
Героям Слава !
показати весь коментар
02.08.2020 12:38 Відповісти
Вічна пам'ять і слава всім справжнім Героям України!
показати весь коментар
02.08.2020 14:04 Відповісти
Царство небесное.......
показати весь коментар
02.08.2020 14:25 Відповісти
Герою України вічна слава!!!
показати весь коментар
02.08.2020 14:47 Відповісти
Вічна пам'ять Герою!
показати весь коментар
02.08.2020 19:26 Відповісти
Царство небесное.
показати весь коментар
02.08.2020 23:36 Відповісти
Соболезную родным, царство небесное.
Лучшие уходят на небеса.
показати весь коментар
02.08.2020 23:49 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 