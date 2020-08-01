Помер Андрій Гергерт
Командир 8-го батальйону УДА Андрій Гергерт (Червень) помер від онкологічного захворювання.
Про це повідомляє в фейсбуці 8-й батальйон Української добровольчої армії, інформує Цензор.НЕТ.
"Дорогі побратими, друзі, патріоти України, з сумом повідомляємо, що зупинилось серце нашого Комбата Друга Червня, Андрія Гергерта", - сказано в повідомленні.
"Українська земля втратила великого сина, відважного воїна, відданого батька та люблячого чоловіка.
Небесний батальйон доповнив ще один Герой України, який віддано захищав незалежність Батьківщини", - додали в батальйоні.
Про похоронні заходи повідомлять пізніше.
Діагноз "рак шлунка" Андрію Гергерту поставили на початку року. Комбат пройшов операцію і хіміотерапію, але хвороба продовжувала прогресувати.
У Гергерта залишилися вдова і четверо дітей. Підтримати його сім'ю можна, переказавши кошти на карту 5168 7450 1464 7801 (Надія Слюзар, вдова).
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