Умер Андрей Гергерт
Командир 8-го батальона УДА Андрей Гергерт (Червень) скончался от онкологического заболевания.
Об этом сообщает в Фейсбуке 8-й батальон Украинской добровольческой армии, информирует Цензор.НЕТ.
"Дорогие собратья, друзья, патриоты Украины, с грустью сообщаем, что остановилось сердце нашего Комбата, друга Червня, Андрея Гергерта", - сказано в сообщении.
"Украинская земля потеряла великого сына, отважного воина, преданного отца и любящего мужа. Небесный батальон дополнил еще один Герой Украины, который преданно защищал независимость Родины", - добавили в батальоне.
О похоронных мероприятиях сообщат позднее.
Диагноз "рак желудка" Андрею Гергерту поставили в начале года. Комбат прошел операцию и химиотерапию, но болезнь продолжала прогрессировать.
У Гергерта остались вдова и четверо детей. Поддержать его семью можно, сделав перевод на карту 5168 7450 1464 7801 (Надежда Слюзар, вдова).
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