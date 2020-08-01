Умер Андрей Гергерт

Командир 8-го батальона УДА Андрей Гергерт (Червень) скончался от онкологического заболевания.

Об этом сообщает в Фейсбуке 8-й батальон Украинской добровольческой армии, информирует Цензор.НЕТ.

"Дорогие собратья, друзья, патриоты Украины, с грустью сообщаем, что остановилось сердце нашего Комбата, друга Червня, Андрея Гергерта", - сказано в сообщении.

"Украинская земля потеряла великого сына, отважного воина, преданного отца и любящего мужа. Небесный батальон дополнил еще один Герой Украины, который преданно защищал независимость Родины", - добавили в батальоне.

О похоронных мероприятиях сообщат позднее.

Диагноз "рак желудка" Андрею Гергерту поставили в начале года. Комбат прошел операцию и химиотерапию, но болезнь продолжала прогрессировать.

У Гергерта остались вдова и четверо детей. Поддержать его семью можно, сделав перевод на карту 5168 7450 1464 7801 (Надежда Слюзар, вдова).



