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Новости Агрессия России против Украины
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Умер Андрей Гергерт

Умер Андрей Гергерт

Командир 8-го батальона УДА Андрей Гергерт (Червень) скончался от онкологического заболевания.

Об этом сообщает в Фейсбуке 8-й батальон Украинской добровольческой армии, информирует Цензор.НЕТ.

"Дорогие собратья, друзья, патриоты Украины, с грустью сообщаем, что остановилось сердце нашего Комбата, друга Червня, Андрея Гергерта", - сказано в сообщении.

"Украинская земля потеряла великого сына, отважного воина, преданного отца и любящего мужа. Небесный батальон дополнил еще один Герой Украины, который преданно защищал независимость Родины", - добавили в батальоне.

О похоронных мероприятиях сообщат позднее.

Диагноз "рак желудка" Андрею Гергерту поставили в начале года. Комбат прошел операцию и химиотерапию, но болезнь продолжала прогрессировать.

У Гергерта остались вдова и четверо детей. Поддержать его семью можно, сделав перевод на карту 5168 7450 1464 7801 (Надежда Слюзар, вдова).

Умер Андрей Гергерт 01
Умер Андрей Гергерт 02

Автор: 

смерть (9251) онкология (148) Гергерт Андрей Червень (10)


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Топ комментарии
+225
Вечная память и Слава Герою!
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01.08.2020 18:32 Ответить
+176
Царство небесне! Нехай земля буде пухом.
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01.08.2020 18:33 Ответить
+166
Алексей Петров
Спочивай з миром друже «Червень».
Російські окупанти ще декілька поколінь будуть здригатися при згадуванні твого імені.
* * *
Помер комбат 8-го окремого батальйону "Аратта" Андрій Гергерт ("Червень")
Останні місяці він боровся з раком шлунку.

Світла пам'ять..

Умер Андрей Гергерт - Цензор.НЕТ 133
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01.08.2020 18:39 Ответить
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Помер Андрій Гергерт - Цензор.НЕТ 8406
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02.08.2020 11:11 Ответить
Помер Андрій Гергерт - Цензор.НЕТ 8134
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02.08.2020 11:14 Ответить
Вічна пам'ять Герою! Спочивай з Богом!
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02.08.2020 11:25 Ответить
Даже ещё на второй стадии полное выздоровление - 40%....
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02.08.2020 11:41 Ответить
Слава Герою і царство небесне!
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02.08.2020 11:46 Ответить
Герої не вмирають!!!
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02.08.2020 12:17 Ответить
Героям Слава !
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02.08.2020 12:38 Ответить
Вічна пам'ять і слава всім справжнім Героям України!
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02.08.2020 14:04 Ответить
Царство небесное.......
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02.08.2020 14:25 Ответить
Герою України вічна слава!!!
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02.08.2020 14:47 Ответить
Вічна пам'ять Герою!
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02.08.2020 19:26 Ответить
Царство небесное.
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02.08.2020 23:36 Ответить
Соболезную родным, царство небесное.
Лучшие уходят на небеса.
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02.08.2020 23:49 Ответить
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