У Коломойського померла мати, - Об'єднана єврейська громада України

Об'єднана єврейська громада повідомила про смерть на 81-му році життя Зої Ізраїлевни Коломойської, матері олігарха Ігоря Коломойського.

Відповідне повідомлення опубліковано на офіційному сайті организації, інформує Цензор.НЕТ.

"4 серпня 2020 року (14 ава 5780 року за єврейським календарем) стала відома сумна звістка про те, що покинула матеріальний світ душа Зої Ізраїлевни Коломойської - матері президента Об'єднаної єврейської громади України Ігоря Валерійовича Коломойського", - сказано в повідомленні.

Громада від імені єврейської спільноти висловлює співчуття родині Коломойських.

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