У Коломойского умерла мать, - Объединенная еврейская община Украины

Объединенная еврейская община сообщила о смерти на 81-м году жизни Зои Израилевны Коломойской, матери олигарха Игоря Коломойского.

Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте организации, информирует Цензор.НЕТ.

"4 августа 2020 года (14 ава 5780 года по еврейскому календарю) стала известна прискорбная весть о том, что покинула материальный мир душа Зои Израилевны Коломойской - матери Президента Объединенной еврейской общины Украины Игоря Валерьевича Коломойского", - сказано в сообщении.

Община от лица еврейского сообщества выражает соболезнования семье Коломойских.

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