"ФБР обыскала офисы связанной с Коломойским фирмы из Кливленда..."

Федеральное бюро расследований провело обыски в риэлторской компании Optima, владеющей несколькими зданиями в центре Кливленда. Компанией руководят представители Privat Group украинского олигарха Игоря Коломойского.

Об этом сообщила представитель ФБР Вики Андерсон, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на местное Cleveland.com.

По ее словам, агенты ФБР обыскали офисы компании Optima, расположенные в центре города. Optima - это группа компаний, которые занимаются недвижимостью.

Андерсон добавила, что у ФБР также есть ордер на обыск офисов компании в Майами.

Власти Кливленда давно ведут широкомасштабное расследование против украинского олигарха Игоря Коломойского, отмечает издание. Группой компаний Optima, по его данным, руководят представители Privat Group Коломойского.

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Здание, в котором расположены офисы компании Optima