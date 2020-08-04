ФБР обыскала офисы связанной с Коломойским фирмы из Кливленда
Федеральное бюро расследований провело обыски в риэлторской компании Optima, владеющей несколькими зданиями в центре Кливленда. Компанией руководят представители Privat Group украинского олигарха Игоря Коломойского.
Об этом сообщила представитель ФБР Вики Андерсон, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на местное Cleveland.com.
По ее словам, агенты ФБР обыскали офисы компании Optima, расположенные в центре города. Optima - это группа компаний, которые занимаются недвижимостью.
Андерсон добавила, что у ФБР также есть ордер на обыск офисов компании в Майами.
Власти Кливленда давно ведут широкомасштабное расследование против украинского олигарха Игоря Коломойского, отмечает издание. Группой компаний Optima, по его данным, руководят представители Privat Group Коломойского.
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Здание, в котором расположены офисы компании Optima
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Проект ТЕРРОРИСТ МИРА рф нужно просто закрыть- преступников перевешать в гааге.
В белоруси лукашенко оппозиционер к всем 3 путинских кандидата от чекисткого ига, чтобы держать белорусов в нищете и лоне руцмира дураков с вертухаями и голодоморами для усмирения.
Все 3 кандидата в белоруссии искусственно созданы кацапскими фсб-посольства и фсб-православие террористами и теперь лукашенко выносят мозги чтобы он стал раком и сосал у кацапов.
Проект террорист мира должен быть закрыт и никто не имеет права у них что-то покупать.
возможно достанут из шкафа алкоголичку Витриенко..
Почему трамп так лжет? Нужно обслуживать свои обязательства по компромату ъуйла. Да и ъуйло учит его лгать. Трамп ведь спрашивает в разговорах с ъуйлом а как это путинское дерьмо протянуть это же не возможно и тут пут с чекистами начинают учить трампа как нужно лгать.
Каждое перемирие антиукраинского черта зе есть операцией кацапов по отжиманию серых зон и убийства украинцев без ответа.Потому черта нужно выносить. Черт служит всем кроме украины, а украинцев он убивает и сегодняшних и завтрашних. Закрепляет успех кацапов нападать. В украине с вокруг имперскими странами НЕЛЬЗЯ ГОВОРИТЬ О МИРЕ.
Оно делает операцию по нападении стрелкова на крым и донбасс успешной, чтобы кацапы нападали снова и снова.
Индуизма и буддизма праздники обдолбанный тоже будет вводить в украину? Может ему нужна антинаркот помощь уже.
Пашка Лазаренко тоже так думал
3 заместитель минобороны под кацапским агентом тараном вместо украины закупает за рубежом, чтобы все в мире смеялись. Покупать онциллу тому кому продали минибтр дозор-б, потому что там откат легче замутить.
Это же клоунская система - покупать у того кому продали. Это может быть только в стране где правит клоун. Клоунократия.
В нормальной стране кацапский диверсант таран с 3м заместителем, который отвечает за закупки должен быть посажен, или расстрелян во время войны и что-то в этом роде. Но у украины клоунократия.
Клізьму вставляти будуть?
https://censor.net/news/3211939/u_kolomoyiskogo_umerla_mat_obedinennaya_evreyiskaya_obschina_ukrainy