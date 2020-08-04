ФБР обшукало офіси пов'язаної з Коломойським фірми з Клівленда

Федеральне бюро розслідувань провело обшуки в ріелторській компанії Optima, що володіє декількома будівлями в центрі Клівленда. Компанією керують представники Privat Group українського олігарха Ігоря Коломойського.

Про це повідомила представник ФБР Вікі Андерсон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання Cleveland.com.

За її словами, агенти ФБР обшукали офіси компанії Optima, розташовані в центрі міста. Optima - це група компаній, які займаються нерухомістю.

Андерсон додала, що у ФБР також є ордер на обшук офісів компанії в Майамі.

Влада Клівленда давно веде широкомасштабне розслідування проти українського олігарха Ігоря Коломойського, зазначає видання. Групою компаній Optima, за його даними, керують представники Privat Group Коломойського.

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Будівля, у якій розташовані офіси компанії Optima