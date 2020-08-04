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ФБР обшукало офіси пов'язаної з Коломойським фірми з Клівленда

ФБР обшукало офіси пов'язаної з Коломойським фірми з Клівленда

Федеральне бюро розслідувань провело обшуки в ріелторській компанії Optima, що володіє декількома будівлями в центрі Клівленда. Компанією керують представники Privat Group українського олігарха Ігоря Коломойського.

Про це повідомила представник ФБР Вікі Андерсон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання Cleveland.com.

За її словами, агенти ФБР обшукали офіси компанії Optima, розташовані в центрі міста. Optima - це група компаній, які займаються нерухомістю.

Андерсон додала, що у ФБР також є ордер на обшук офісів компанії в Майамі.

Влада Клівленда давно веде широкомасштабне розслідування проти українського олігарха Ігоря Коломойського, зазначає видання. Групою компаній Optima, за його даними, керують представники Privat Group Коломойського.

Також на Цензор.НЕТ: Ініціатива Коломойського щодо підвищення цін на дизпальне коштуватиме аграріям 1,6 млрд гривень, - ЗМІ

ФБР обшукало офіси повязаної з Коломойським фірми з Клівленда 01

Будівля, у якій розташовані офіси компанії Optima

Коломойський Ігор (3126) обшук (1983) США (23449) ФБР (176)


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Топ коментарі
+48
значит Каломойский начнет пиарить акции "Украина без НАТО", "Таможенный Союз" и "За дружбу с рАсией".. ждемссс..
возможно достанут из шкафа алкоголичку Витриенко..
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04.08.2020 17:54 Відповісти
+40
Гарантія бубочки на США не поширюється !!)))
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04.08.2020 18:02 Відповісти
+37
Хоть одна приятная новость!
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04.08.2020 17:54 Відповісти
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у бєні гарантії недоторканності зі сторони Зе і ко. тому він ще доїтиме і доїтиме країну, поки Зе і ко не винесуть ногами вперед
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04.08.2020 17:52 Відповісти
Гарантія бубочки на США не поширюється !!)))
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04.08.2020 18:02 Відповісти
але в Ктнституції записана заборона на видачу громадян України, але заборони сприяти слідству немає, тому можуть тільки інформацію про його мутки надати, а буде запит на затримання, то тільки в інших країнах, але тут Український паспорт в Ізраїлі їхній, більш ніде не буде їздити. Євреї теж своїх не видають.
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04.08.2020 18:47 Відповісти
Зебанаты, йоу! Вашего боха щимят! Вставай дружными рядами - доярки, учителя и таксисты на защиту настоящего барыги
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04.08.2020 20:29 Відповісти
трохи не по адресі, я б особисто його видавби і цілого і частинами, та пофіг аби не гадило. але Конституція забороняє. от "підловити" його з паспортом чужим і швиденько видати, може б і прокатило, але не при шмарклі, та й США поки його не шукають, ніби
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04.08.2020 21:13 Відповісти
США для евреев стратегический союзник .Без пиндосов и их оружия еврейское государство быстро канет в лету ,так что для них в случае бени они сделают исключение
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04.08.2020 20:33 Відповісти
Пане https://censor.net/user/469506, просто смердючий хазарин не зумів доказати,в США, що він єврей. Неголена пика і маймурка на голові це не аргумент!!!
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04.08.2020 20:41 Відповісти
А вiн i не еврей а смердючий жид.
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05.08.2020 00:42 Відповісти
"пиндосов" - кацап детектед
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04.08.2020 21:41 Відповісти
Хоть одна приятная новость!
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04.08.2020 17:54 Відповісти
Лукашенко делает правильно - нашел и подсветил часть путинских террористов, которыми пут убивает людей по всему миру. Неважно как и что. Парашка это как и спонсор терроризма, так и страна-террорист.
Проект ТЕРРОРИСТ МИРА рф нужно просто закрыть- преступников перевешать в гааге.
В белоруси лукашенко оппозиционер к всем 3 путинских кандидата от чекисткого ига, чтобы держать белорусов в нищете и лоне руцмира дураков с вертухаями и голодоморами для усмирения.
Все 3 кандидата в белоруссии искусственно созданы кацапскими фсб-посольства и фсб-православие террористами и теперь лукашенко выносят мозги чтобы он стал раком и сосал у кацапов.
Проект террорист мира должен быть закрыт и никто не имеет права у них что-то покупать.
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04.08.2020 20:07 Відповісти
значит Каломойский начнет пиарить акции "Украина без НАТО", "Таможенный Союз" и "За дружбу с рАсией".. ждемссс..
возможно достанут из шкафа алкоголичку Витриенко..
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04.08.2020 17:54 Відповісти
Десь ,в якомусь схроні ,та конотопська відьма !!))
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04.08.2020 17:59 Відповісти
Ты где живешь?! Он уж год как пиарит "Таёжный союз"
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04.08.2020 19:07 Відповісти
ЛИШЬ БЫ НЕ БЫЛО СТРЕЛЬБЫ - есть преступление в украине. Окруженной агрессором со всех сторон. Лишь бы не было стрельбы является кацапским призывом по уничтожению украины без сопротивления. Всех кто говорит о мире нужно уничтожать - это слова агрессора чтобы не сопротивляться против нападения.
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04.08.2020 20:08 Відповісти
ФБР обыскала офисы связанной с Коломойским фирмы из Кливленда - Цензор.НЕТ 7479
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04.08.2020 17:54 Відповісти
Бубочке и кварталу напрячься. Они в списке. .
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04.08.2020 17:55 Відповісти
Лучше бы ФБР в Украину приехало и дало ***** ему лично. Хоть все порадовались б.
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04.08.2020 17:59 Відповісти
Список очень большой Бениных холуев, через которых он отмывал бабло: Баканов, Миндич, Зеленские, Шефиры, Суркисы и т.д.
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04.08.2020 18:10 Відповісти
Да то понятно, я про пи*ды говорю. Бене. Со всей добротой и ответственностью.
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04.08.2020 20:12 Відповісти
Бене похеру на эту недвижимость он с новыми пошлинами на топливо и нашим лохторатом может и не такое себе позволить.
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04.08.2020 17:59 Відповісти
ГОВОРИТЬ О МИРЕ в кольце имперских стран ЕСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЕ. Говорить о мире в украине - это говорить о рабстве от агрессора. Нужно убивать всех кто говорит в украине о мире, когда кругом одни лютые имперские кровожадные режими с их голодоморами для усмирения. 75% хотят усмиряться через голодомор- кацапы это лучше всех умеют.
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04.08.2020 20:08 Відповісти
Чекаємо на заяви Кокса, Квасьнєвського, Туска, ЄНП та українського посольства про недопущення політичних переслідувань в США.
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04.08.2020 18:00 Відповісти
Так Коломойського звинувачують в економічних злочинах, а не політичних, ви різницю розумієте?
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04.08.2020 18:10 Відповісти
Там еще с десяток трупов в деле...
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04.08.2020 18:16 Відповісти
Одно другому не мешает,сидеть то все равно не хочется
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04.08.2020 20:41 Відповісти
Бодун?
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04.08.2020 18:11 Відповісти
Все к чему притрагивается иго чекистов начинает лгать как собака. Зеленский и дерьмак тоже там.
Почему трамп так лжет? Нужно обслуживать свои обязательства по компромату ъуйла. Да и ъуйло учит его лгать. Трамп ведь спрашивает в разговорах с ъуйлом а как это путинское дерьмо протянуть это же не возможно и тут пут с чекистами начинают учить трампа как нужно лгать.
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04.08.2020 20:21 Відповісти
Беня и вся его гоп-компания проходят по делу о борьбе с организованной преступной ассоциацией (мафия по нашему). А это как говорят в Одессе - две большие разницы.
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04.08.2020 18:13 Відповісти
Ждем от тебя и прочих зепропагандонов истошного воя про "проклятых пиндосов".
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04.08.2020 18:14 Відповісти
Салам алейкум,Мурзо!! Віка та здоров"я!! ---------То так , піндоси ,вони такі амери , то х..я що це греки,але ж амерські греки !!))
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04.08.2020 18:22 Відповісти
Ва Алейкум Салам, земляче. Навзаем. Тут любой Грек либо Татарин очень быстро становится Американцем. Только русня остается русней.
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04.08.2020 18:31 Відповісти
Тому що москаль ,це не нація,це діагноз,параноїдальна маячня "Русского мира" !!!!)))
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04.08.2020 18:36 Відповісти
Ну якщо Бєню почнуть звинувачувати у тому, що він синагогу в Дніпрі збудував, то може заява і буде...
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04.08.2020 18:19 Відповісти
Писта КАЛОмойше
ФБР обшукала офіси пов'язаної з Коломойським фірми з Клівленда - Цензор.НЕТ 8624
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04.08.2020 21:50 Відповісти
Этот 💩какломой , хитров… й и ФБР ****…
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04.08.2020 23:37 Відповісти
Цікаво, скільки грошей з української скарбниці перетікло в кишеню Бе, за півтора роки правління Зе?
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04.08.2020 18:21 Відповісти
ЗЕ - ЛЮТЫЙ АНТИУКРАИСНКИЙ ЧЕРТ на посаде которая предназначена только для уничтожения украины.
Каждое перемирие антиукраинского черта зе есть операцией кацапов по отжиманию серых зон и убийства украинцев без ответа.Потому черта нужно выносить. Черт служит всем кроме украины, а украинцев он убивает и сегодняшних и завтрашних. Закрепляет успех кацапов нападать. В украине с вокруг имперскими странами НЕЛЬЗЯ ГОВОРИТЬ О МИРЕ.
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04.08.2020 20:10 Відповісти
Жаль не в Днепре и Киеве
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04.08.2020 18:23 Відповісти
ЧЕРТ УКРАИНЫ ЗЕБИЛ - слуга кацапов, евреев и муслимов. Оно хочет ввести праздники ислама и израиля в украину. Чей оно слуга? Антиукраинский слуга - выносите кокс-черта.
Оно делает операцию по нападении стрелкова на крым и донбасс успешной, чтобы кацапы нападали снова и снова.
Индуизма и буддизма праздники обдолбанный тоже будет вводить в украину? Может ему нужна антинаркот помощь уже.
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04.08.2020 20:10 Відповісти
Судя по наваленым в кучу словам вам тоже не помешало бы показаться наркологу. Начните с психиатра.
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04.08.2020 20:38 Відповісти
Ждем массированных информационных бомбежек на Г+Г про внешнее управление и необходимость любви с Россией.
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04.08.2020 18:27 Відповісти
ФБР обшукала офіси пов'язаної з Коломойським фірми з Клівленда - Цензор.НЕТ 4517
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04.08.2020 18:36 Відповісти
Ждем продолжения.
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04.08.2020 18:41 Відповісти
а эта **** думала что она у себя дома и можно давать взятки, направо-налево
Пашка Лазаренко тоже так думал
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04.08.2020 19:01 Відповісти
Приготовится криворожской зеленой макаке, скоро и к ней зайдут следователи фбр.
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04.08.2020 19:35 Відповісти
Клоунократия.
3 заместитель минобороны под кацапским агентом тараном вместо украины закупает за рубежом, чтобы все в мире смеялись. Покупать онциллу тому кому продали минибтр дозор-б, потому что там откат легче замутить.
Это же клоунская система - покупать у того кому продали. Это может быть только в стране где правит клоун. Клоунократия.
В нормальной стране кацапский диверсант таран с 3м заместителем, который отвечает за закупки должен быть посажен, или расстрелян во время войны и что-то в этом роде. Но у украины клоунократия.
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04.08.2020 20:23 Відповісти
"ФБР обыскала офисы связанной с Коломойским фирмы из Кливленда..."

Клізьму вставляти будуть?
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04.08.2020 19:49 Відповісти
Тонкий намек друзей Украины Зеленскому,следующий шаг или умный да поймет или в ближайшие дни побежит в сдавать Украину путину
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04.08.2020 19:50 Відповісти
Молодці амери! Давіть цього виродка!
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04.08.2020 20:22 Відповісти
Давно пора прищучить этого бородатого ублюдка ,будет знать ,как шуры-муры с мертвечуком крутить .Пусть посадит ,обдумает и осознает всю неправоту своих последних действий
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04.08.2020 20:25 Відповісти
Що,бізнес по продажам хатинок настільки впав у https://www.cleveland.com/ ,що вже шампунь рекламують,та замовні статейки на декілька баксів публікують?Звичайно за олігархат України треба братися реально і персонально,а не десь через такого гіганта,як optima management group's.Стаття ні про що.
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04.08.2020 20:28 Відповісти
ФБР обшукала офіси пов'язаної з Коломойським фірми з Клівленда - Цензор.НЕТ 1054
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04.08.2020 20:40 Відповісти
ФБР обшукала офіси пов'язаної з Коломойським фірми з Клівленда - Цензор.НЕТ 5448
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04.08.2020 20:45 Відповісти
неужели как Лазаренко закроют беню.
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04.08.2020 20:49 Відповісти
Толстый намёк Зеленскому и Ко.
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04.08.2020 21:05 Відповісти
Воровскую шоблу в американскую тюрьму!!! Этот первый, клоун за ним!!!
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04.08.2020 21:14 Відповісти
эту пархатую Падаль нужно выдавать Штатам в месте с его ваЗЕлиновским нарко. задротом!!!!
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04.08.2020 22:04 Відповісти
А вот у зеленского к коломойскому претензий нет. Еврей еврею глаз не выколит.
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04.08.2020 22:18 Відповісти
Эх, быстро забыли украинцы Лазаренко, "хуже не будет", кококо. Ща лохи втройне платить начнут в карман Бене, потому шо Беня умнее, Беня себе в израиле будет филиал сша строить.
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04.08.2020 23:12 Відповісти
А бородата бабця бандарша, думала, шо їй все можна, а їй за це нічого не буде. Скоріше б цю паскуду вже закрили, поки Україна ще існує на мапі світу. Зебіли! Коли ви голосували за Зе, то ви свідомо обирали Беню. Ця єврейська шобла вам ще зробить вірваниє годи.
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04.08.2020 23:40 Відповісти
Там уже все про зелень знают
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05.08.2020 00:51 Відповісти
Хоч одна позитивна інфа:
https://censor.net/news/3211939/u_kolomoyiskogo_umerla_mat_obedinennaya_evreyiskaya_obschina_ukrainy
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05.08.2020 01:57 Відповісти
Тю, *******. Не, еще второй лайкнул.
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05.08.2020 05:53 Відповісти
Бородатого п*дрюка на американську парашу
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05.08.2020 02:58 Відповісти
І суркісів нехай з цим упирем прихватять . Прикриваються Динамо , яке довели до стану посміховиська . Аби тільки Американці не злізли з цих кровососів - чудово їх видадуть ! Ну що схеми розвалять , це точно . Та й тут , все можливо , за підтримки США .
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05.08.2020 06:48 Відповісти
Бабушка прієхала ?!!! Це рило тільки за зе треба ненавидіти .
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05.08.2020 06:51 Відповісти
 
 