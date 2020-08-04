ФБР обшукало офіси пов'язаної з Коломойським фірми з Клівленда
Федеральне бюро розслідувань провело обшуки в ріелторській компанії Optima, що володіє декількома будівлями в центрі Клівленда. Компанією керують представники Privat Group українського олігарха Ігоря Коломойського.
Про це повідомила представник ФБР Вікі Андерсон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання Cleveland.com.
За її словами, агенти ФБР обшукали офіси компанії Optima, розташовані в центрі міста. Optima - це група компаній, які займаються нерухомістю.
Андерсон додала, що у ФБР також є ордер на обшук офісів компанії в Майамі.
Влада Клівленда давно веде широкомасштабне розслідування проти українського олігарха Ігоря Коломойського, зазначає видання. Групою компаній Optima, за його даними, керують представники Privat Group Коломойського.
Також на Цензор.НЕТ: Ініціатива Коломойського щодо підвищення цін на дизпальне коштуватиме аграріям 1,6 млрд гривень, - ЗМІ
Будівля, у якій розташовані офіси компанії Optima
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Проект ТЕРРОРИСТ МИРА рф нужно просто закрыть- преступников перевешать в гааге.
В белоруси лукашенко оппозиционер к всем 3 путинских кандидата от чекисткого ига, чтобы держать белорусов в нищете и лоне руцмира дураков с вертухаями и голодоморами для усмирения.
Все 3 кандидата в белоруссии искусственно созданы кацапскими фсб-посольства и фсб-православие террористами и теперь лукашенко выносят мозги чтобы он стал раком и сосал у кацапов.
Проект террорист мира должен быть закрыт и никто не имеет права у них что-то покупать.
возможно достанут из шкафа алкоголичку Витриенко..
Почему трамп так лжет? Нужно обслуживать свои обязательства по компромату ъуйла. Да и ъуйло учит его лгать. Трамп ведь спрашивает в разговорах с ъуйлом а как это путинское дерьмо протянуть это же не возможно и тут пут с чекистами начинают учить трампа как нужно лгать.
Каждое перемирие антиукраинского черта зе есть операцией кацапов по отжиманию серых зон и убийства украинцев без ответа.Потому черта нужно выносить. Черт служит всем кроме украины, а украинцев он убивает и сегодняшних и завтрашних. Закрепляет успех кацапов нападать. В украине с вокруг имперскими странами НЕЛЬЗЯ ГОВОРИТЬ О МИРЕ.
Оно делает операцию по нападении стрелкова на крым и донбасс успешной, чтобы кацапы нападали снова и снова.
Индуизма и буддизма праздники обдолбанный тоже будет вводить в украину? Может ему нужна антинаркот помощь уже.
Пашка Лазаренко тоже так думал
3 заместитель минобороны под кацапским агентом тараном вместо украины закупает за рубежом, чтобы все в мире смеялись. Покупать онциллу тому кому продали минибтр дозор-б, потому что там откат легче замутить.
Это же клоунская система - покупать у того кому продали. Это может быть только в стране где правит клоун. Клоунократия.
В нормальной стране кацапский диверсант таран с 3м заместителем, который отвечает за закупки должен быть посажен, или расстрелян во время войны и что-то в этом роде. Но у украины клоунократия.
Клізьму вставляти будуть?
https://censor.net/news/3211939/u_kolomoyiskogo_umerla_mat_obedinennaya_evreyiskaya_obschina_ukrainy