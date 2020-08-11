"Зрівнялівка" в перевезенні порожніх вагонів підвищує тарифи "Укрзалізниці", - Волинець

Приховане підвищення залізничних тарифів через уніфікації плати за порожній пробіг несе значні ризики для енергетичної безпеки України.

Про це заявив народний депутат, член комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Михайло Волинець, передає Главком.

За його словами, наразі вугільна галузь та енергетика в цілому переживають значну кризу. Відповідно, будь-яке підвищення тарифів на перевезення вугілля її посилює. "Підвищення тарифів негативно відобразиться на підприємствах вугільної промисловості, бо вони являються споживачами первинних енергоносіїв, в тому числі і електроенергії. І тут дуже важливо передбачити, або компенсацію в вугільній галузі, або якусь приховану дотацію. І треба враховувати, що в нас і приватні є вуглевидобувні підприємства, які також не можна знищувати, бо буде повністю порушена енергетична безпека держави", - зазначив він.



Народний депутат заявив, що раніше вже звертався до Кабінету Міністрів та Міністерства інфраструктури з вимогою припинити вирішувати проблему неефективності залізниці за рахунок споживачів.



"А чомусь не наводиться лад на залізниці з тими наглядовими радами, величезні зарплати, правлінням, там просто позажирались керівники "Укрзалізниці" і намагаються перекласти на економіку свої проблеми через підвищення тарифів. Проблеми самі створюють і не намагаються їх вирішувати в нормальний цивілізований спосіб".



Нагадаємо, 5 серпня на сайті Міністерства інфраструктури оприлюднено проект наказу "Про внесення змін до Коефіцієнтів, що застосовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов’язані з ними послуги". Згідно з ним, міністерство пропонує зробити уніфікацію тарифів на перевезення порожніх вагонів незалежно від виду перевезення, вантажу, який перевозився у вагоні до вивантаження. Так, наразі тариф на перевезення порожнього вагона після вивантаження вантажу першого класу становить 1533 грн; другого класу – 2 326 грн; третього класу – 3 730 грн. Наказом же пропонується встановити єдиний тариф у 2 326 грн.



Як зазначають експерти, найбільше постраждає енергетика та будівна галузь.