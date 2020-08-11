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Новини
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"Зрівнялівка" в перевезенні порожніх вагонів підвищує тарифи "Укрзалізниці", - Волинець

Приховане підвищення залізничних тарифів через уніфікації плати за порожній пробіг несе значні ризики для енергетичної безпеки України.

Про це заявив народний депутат, член комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Михайло Волинець, передає Главком.

За його словами, наразі вугільна галузь та енергетика в цілому переживають значну кризу. Відповідно, будь-яке підвищення тарифів на перевезення вугілля її посилює. "Підвищення тарифів негативно відобразиться на підприємствах вугільної промисловості, бо вони являються споживачами первинних енергоносіїв, в тому числі і електроенергії. І тут дуже важливо передбачити, або компенсацію в вугільній галузі, або якусь приховану дотацію. І треба враховувати, що в нас і приватні є вуглевидобувні підприємства, які також не можна знищувати, бо буде повністю порушена енергетична безпека держави", - зазначив він.

Народний депутат заявив, що раніше вже звертався до Кабінету Міністрів та Міністерства інфраструктури з вимогою припинити вирішувати проблему неефективності залізниці за рахунок споживачів.

"А чомусь не наводиться лад на залізниці з тими наглядовими радами, величезні зарплати, правлінням, там просто позажирались керівники "Укрзалізниці" і намагаються перекласти на економіку свої проблеми через підвищення тарифів. Проблеми самі створюють і не намагаються їх вирішувати в нормальний цивілізований спосіб".

Нагадаємо, 5 серпня на сайті Міністерства інфраструктури оприлюднено проект наказу "Про внесення змін до Коефіцієнтів, що застосовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов’язані з ними послуги". Згідно з ним, міністерство пропонує зробити уніфікацію тарифів на перевезення порожніх вагонів незалежно від виду перевезення, вантажу, який перевозився у вагоні до вивантаження. Так, наразі тариф на перевезення порожнього вагона після вивантаження вантажу першого класу становить 1533 грн; другого класу – 2 326 грн; третього класу – 3 730 грн. Наказом же пропонується встановити єдиний тариф у 2 326 грн.

Як зазначають експерти, найбільше постраждає енергетика та будівна галузь.

Волинець Михайло (98) перевезення (1025)


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Пусть лучше расскажут, как за прошлый год ввозом БУ вагонов из рашки посадили на жопу Украинские профильные предприятия.
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11.08.2020 16:47 Відповісти
Jesli o transporte, to o bozhe moi, kak vi otstajote, kazjdij god po nemnosjku, net v principe otstovali kogda druzjili s rashkoi i ruckimi, nu vot zhe primer, nu rjadom zje, nu net nefti i almazov no jestj svobodoljubivij narod:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=200&v=FH8WXW_dTvY&feature=emb_logo
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11.08.2020 16:48 Відповісти
Зато у нас мафия - наш рулевой.
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11.08.2020 16:55 Відповісти
перед тарифом ахметка поза законом ато ґуйло нападе
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11.08.2020 17:07 Відповісти
Это проклятый коммуняка. Тарифы должны быть одинаковыми для всех.
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11.08.2020 18:09 Відповісти
пусть побольше эффективных наберут по подобию Лещенка и Ко, они то толк знают, своего не упустят
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11.08.2020 23:09 Відповісти
 
 