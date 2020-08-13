Керівництво ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство" перешкоджає проведенню державного фінансового аудиту, - Держаудитслужба

Відповідно до плану проведення заходів державного контролю Державної аудиторської служби України в червні поточного року розпочато державний фінансовий аудит діяльності Приватного акціонерного товариства "Українське Дунайське пароплавство".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держаудитслужби.

ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство" має велике значення для економіки і безпеки не тільки регіону, а й держави в цілому. Загальний обсяг доходів, отриманих за період проведення аудиту, сягає 3,6 млрд гривень. Вартість основних засобів - 808,2 млн грн. Кількість суден, що перебувають на балансі, - 428 одиниць.

Із метою забезпечення прозорості та зворотного зв'язку з громадськістю інформація про початок аудиту була заздалегідь розміщена на сайті Південного офісу Держаудитслужби. Зазначимо, що даний аудит включено до плану на підставі звернення Національного антикорупційного бюро України.

Спочатку не виникало ніяких труднощів у проведенні перевірки, проте після того, як у суворій відповідності до вимог законодавства, до періоду аудиту були включені півріччя 2020 року, керівник ПрАТ "УДП" Олексій Хомяков почав надавати системні перешкоди аудиторам Південного офісу Держаудитслужби.

Зокрема, державними аудиторами було надано понад 10 запитів, документи і відповіді на які не були надані досі. Більш того, документи за період аудиту 01.01.2020 по 30.06.2020 (період роботи в.о. голови правління Олексія Хомякова, призначений із 18.11.2019) не надаються взагалі.

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Така протидія в проведенні заходів державного контролю викликає занепокоєння і може свідчити про недержавну позицію керівника пароплавства.

Зараз, незважаючи на протидію аудиторам, вже встановлено порушень і неефективних управлінських рішень на десятки мільйонів гривень.

Голова Державної аудиторської служби України Геннадій Пліс звернувся до міністра інфраструктури України Владислава Криклія з листом щодо сприяння в забезпеченні проведення державного фінансового аудиту та розгляду питання відповідності займаній посаді виконувача обов'язків голови правління ПрАТ "УДП" Олексія Хомякова або його відсторонення від займаної посади на період проведення аудиту .

Про ситуацію, що склалася, керівництво Держаудитслужби України повідомило в Національне антикорупційне бюро України та Головне управління Національної поліції в Одеській області. Держаудитслужба очікує відповідного реагування з боку зазначених структур і докладе всіх зусиль, щоб кошти і майно пароплавства не залишилися поза державним фінансовим контролем.