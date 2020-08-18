МОЗ має намір неефективно витратити понад 5 млрд, - Калинчук

Під виглядом реалізації обіцянки президента Володимира Зеленського про оснащення приймальних відділень опорних лікарень МОЗ планує закупити медобладнання, яке до цих відділень не належить. Причому, витративши на ці цілі 5,3 млрд гривень, відомство Максима Степанова ризикує залишити регіони взагалі без облаштованих відділень екстреної медичної допомоги через відсутність грошей на необхідне медобладнання.

Про це у своїй статті "Велике будівництво:"нічого в нікуди", яка вийшла на сайті "Лівий берег", розповів лікар, ексзаступник голови Одеської ОДА Сергій Калинчук.

За його словами, 5,3 млрд гривень, які були виділені постановою Кабміну від 8 липня 2020 року №613 для закупівлі обладнання для приймальних відділень опорних лікарень, МОЗ планує витратити на 48 ангіографів (з орієнтовною вартістю 22,5 млн гривень за одиницю), 161 комп'ютерний томограф (22 млн гривень за одиницю) і 135 ендоскопічних стійок (5 млн гривень за одиницю).

За словами Калинчука, все запропоноване до закупівлі медобладнання не належить до приймальних відділень, які в Україні мають стати аналогами західних Emergency Departments. Згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я від 19.05.2020 №1167, яким було затверджено "Зразковий табель матеріально-технічного оснащення відділень екстреної медичної допомоги", зазначене обладнання повинно бути в лікарні, але не у відділенні екстреної медичної допомоги. А те обладнання, яке безпосередньо необхідно для відділень, закуповувати не планується.

До того ж, сама закупівля не має законодавчого обґрунтування. Так, згаданою постановою Кабміну №613 гроші виділені на закупівлю медобладнання для "приймальних відділень", але в профільному законі "Про екстрену медичну допомогу" формулювання "приймальні відділення" відсутня, а там йдеться тільки про "відділення екстреної медичної допомоги". Тому відкритим залишається питання, як Кабмін планує законно витратити понад 5 млрд гривень на "приймальні відділення", створення та існування яких взагалі не передбачено законодавством.

Також Сергій Калинчук висловив упевненість, що через відсутність фінансування, опорні лікарні не зможуть створити відділення екстреної медичної допомоги, на оснащення яких потрібно витратити ще десятки мільйонів гривень. За словами експерта, в середовищі комерсантів пояснюють таку ініціативу МОЗ бажанням провести закупівлю з "очікуваним результатом".

Нагадаємо, що в лютому цього року Президент України Володимир Зеленський поставив завдання до кінця року забезпечити функціонування понад 200 прийомних відділень екстреної медичної допомоги. Згідно з розпорядженням Кабміну від 15 січня 2020 року №23-р, всього в Україні налічується 212 опорних лікарень.