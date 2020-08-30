Білоруські військові відпрацьовують ліквідацію "умовного противника" із Заходу, - Міноборони
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Комплексне тактичне навчання зі зведеним угрупованням військ на Гродненському напрямку вступило в активну фазу.
Про це повідомило Міноборони Білорусі, передає Цензор.НЕТ.
"На другий день навчання театр бойових дій перемістився в район переправи через річку Німан, де зайняла оборону танкова рота окремого гвардійського танкового батальйону. За задумом, противник перейшов державний кордон і прямував до переправи", - йдеться в повідомленні Міноборони.
Навчання проводяться під керівництвом командувача військами Західного оперативного командування генерал-майора Віктора Гулевича.
До цього, в перший день навчання, в операцію із боротьби з диверсійно-розвідувальними групами і незаконними збройними формуваннями противника поблизу державного кордону вступили військовослужбовці 103-ї Вітебської повітряно-десантної бригади.
Будь ласка, зачекайте...
а "легенду" маневрам можно придумать какую угодно...
но горазда хуже когда одета,обута,обучена-но заодно с ворогом... .
или когда против собственного народа...
Там где кучка гастарбайтеров из бульбостана трудится?
Так вы теперь каждого,кто работает в Европе можете смело во враги народа записывать!))
Сцыкло ты окацапленое...)))
Ваших заробитчан и так в Польше все считают полудебилами,а теперь приставка ПОЛУ уже лишняя))
Максим Сердце:
Букв будет много. Но стоит знать... '' К концу тридцатых годов французская армия считалась самой мощной в Европе. Когда Гитлер согласился со Сталиным и вторгся в Польшу, Франция, а затем Англия объявила войну в Германии.
По идее, это событие само по себе должно было заставить Гитлера сесть и включить спину. Но что-то пошло не так.
10 мая 1940 года немцы начали наступление в Арденне, а 14 июня немецкая армия вошла в Париж. Неделю спустя Франция капитулировала.
Особенно зигзаг истории заключается в том, что уже накануне поражения французское правительство призвало к власти героев-победителей Первой мировой войны-84-летнего маршала Филиппа Петена (победа под Верденом в 1916 году) и 72-летний генерал Максим Вейган (при подписании компьютерного перемирия читал немцам его условия).
Через неделю после назначения герой-победитель Уэйган предложил прекратить '' дурацкое кровопролитие '' и заключить перемирие с немцами. Еще через 2 недели, накануне немецкого въезда в Париж, перемирие говорилось о перемирии и маршале Петене. Уже после падения Парижа, когда французское правительство бежало в Бордо, не желая сдавать премьер-министра Пола Рейно, было подано в отставку, а его место занял Петен, который сразу призвал французов прекратить стрельбу ".
За этот месяц французы так устали от войны, ну так устали, что предложение Петена приняли на ура. '' Долгожданный мир ", '' наши мальчики больше не умирают ", вот и всё. И только 50-летний Шарль де Голль из Лондона Баламу и призвал французов продолжать сопротивляться. В ответ миротворцы из правительства Петена заочно приговорили военного трибунала и приговорили к смертной казни, а заодно конфисковать имущество, чтобы дважды не подниматься.
Итак, Франция оккупирована, но не полностью. Правительство Петена принесло нации долгожданный мир (т.е. капитуляцию) и '' согласовало где-то посередине ". Рейх взял 60 % территории Франции, остальные 40 %, так тому и быть, оставили после себя французское правительство.
Правительство само переехало в город Виши, а левый кусок суверенной Франции с гордостью назвал '' Свободной зоной ".
Эпоха республики закончилась, началась эпоха коллаборационизма. Слово '' коллаборационизм ", кстати, придумал спасателя нации Маршала Петена.
Характерно, что действия правительства Виши представляли собой реванш махровой, хлопковой Франции над республикой.
Первым делом '' новые лица '' изменили Конституцию. Вся власть перешла к '' главе государства '' Петене, а лозунг французской революции '' Свобода, равенство, братство '' заменили '' Работа, семья, родина ".
Потом ′′ новые лица ′′ начали борьбу с ínakomislâčimi. Первыми раздали коммунисты и масоны
Потом пришла очередь к евреям. Начали с переписи евреев, продлили запрет занимать государственные должности, а до конца года перешли на аресты всех иностранных евреев. В декабре 1940 года в лагерях Свободной зоны сидели более 50 евреев.
Дальше больше. В 1941 году правительство Виши занялось еврейским '' deoliharkhizatsiyeyu ". По новому закону их предприятия '' арианизовувались '' и конфисковали в пользу '' новых лиц ". Братский рейх тоже не остался в убытке, потому что '' новые '' лица '' щедро снабдили ее рабочими руками..
Строительство в Германии '' новый мировой порядок '' отправляли пачками как евреев, так и французов. Аппетит Рейха рос год от года. В рамках сотрудничества правительство миротворцев приняло участие в окончательном решении еврейского вопроса Гитлера ".
'' новые лица '' отправлены в немецкие концлагеря 76 евреев.
С видщепенсиями из Сопротивления, где Голль из Лондона широко подводили итоги для штурма мира и нового порядка, тоже не церемониально. В 1943 году '' новые лица '' создали '' Французскую полицию ". Новая полиция направлена на борьбу с '' терроризмом '' (Сопротивление) и '' еврейской язвой ". А что поделаешь, это был '' запрос общества ".
Как ни странно, но перемирие с '' братской Германией ", подрядчики где-то посередине и даже борьба с евреями не спасли коллаборационистов от полной оккупации. Когда 1942-й союзники приземлились на севере Африки, французские колонии перешли на войну Франции. Гитлер понял, что вполне играет в миротворце, а в 43-м оккупировал Францию полностью. Италия присоединилась к банкету, сняв Корсику и юго-восток Свободной зоны. С этого момента власть правительства Виши стала просто картонной.
6 июня 1944 года день '' D '' Союзники приземлились в Нормандии и начали рушить Рейх с запада. 19 августа было объявлено о восстании Сопротивления в Париже. Через неделю его отпустили. Де Голль с триумфом прошел через поля Елисея.
А тем временем '' новые лица '' вышли на веселую передачу. Успели арестовать немцев, потом эвакуироваться в Германию и даже - посмеяться - поучаствовать в '' французском правительстве в ссылке ".
В мае 1945 года шоу резко изменило продюсеров. '' Новые лица '' доставлены в Париж, где они стояли перед судом. Государственными предателями были признаны Петен, Лаваль и ряд других товарищей. Заключительным действием шоу стала съемка. С конфискацией, ясно.
Мораль всей истории проста и доступна: '' бороться и бороться ".
Де Голль, потянувший нацию бороться за свою независимость, доминировал в своей. Петен, который призвал прекратить стрельбу ради любого мира, наконец-то получил свой символический контрольный выстрел. Из уважения к старшему возрасту обвиняемого и его заслугам в годы Первой мировой войны смертная казнь для Генриха Филиппа Пена была заменена тюремным сроком. В 1951 году его перевели из тюрьмы в гражданскую больницу, где он скончался."
P. S.: Добавьте, что после освобождения для сотрудничества, предательства и сексуальных услуг оккупантам, более 2000 человек были расстреляны. Итак, галантные решения французских военных трибуналов были известны всему миру по решениям военных трибуналов!! Сколько потерь, крови, стыда пережить это!!!
Французские граждане, служившие во французском дивизионе СС '' Карла Великого ". Потери мирных жителей этой страны во Второй мировой войне в основном во время оккупации и освобождения составили 173 тысяч мирных людей, детей. Только убитые и раненые военнослужащие потери составили более 530 тыс. Еще 2,7 миллионов французских узников находились в концлагерях, главным образом из-за '' долгожданного мира '' -- Капитуляции 1940 июня.
ВВП Франции упал до уровня 1891 года, производство сократилось в три раза, внешняя торговля во время оккупации отсутствовала. Регулярный пример измерения любой ценой ". Вводит его осиковым килочком в черноту кремлевских агентов. Ой, Владимир Зеленский - Слуга народа, познакомься с историей и вариативностью будущего ко Дню защитника Родины!!
Максим Сердечний:
Буде літер багато. Але це варто знати... "До кінця тридцятих років французька армія вважалася найпотужнішою в Європі. Коли Гітлер домовився зі Сталіним і вторгся до Польщі, Франція, слідом за Англією, оголосила Німеччині війну.
За ідеєю, ця подія сама по собі мала змусити Гітлера присісти і включити задню. Але щось пішло не так.
10 травня 1940 німці почали наступ в Арденнах, а 14 червня німецька армія увійшла в Париж. Через тиждень Франція капітулювала.
Особливо знущальний зигзаг історії полягає в тому, що вже напередодні поразки французький уряд закликав до влади героїв-переможців Першої світової - 84 -літнього маршала Філіпа Петена (перемога під Верденом в 1916 році) і 72-літнього генерала Максима Вейгана (під час підписання Компьенского перемир'я зачитував німцям його умови).
Через тиждень після призначення герой-переможець Вейган запропонував припинити "безглузде кровопролиття" і укласти з німцями перемир'я. Ще через 2 тижні, напередодні вступу німців до Парижа, про перемир'я заговорив і маршал Петен. Вже після падіння Парижа, коли французький уряд втік в Бордо, не бажаючого здаватися прем'єр-міністра Поля Рейно відправили у відставку, а його місце зайняв Петен, який негайно закликав французів "просто перестати стріляти".
За цей місяць французи так втомилися від війни, ну так втомилися, що пропозиція Петена була сприйнята на ура. "Довгоочікуваний мир", "наші хлопчики більше не гинуть", ось це все. І тільки 50-літній Шарль де Голль з Лондона баламутив воду і закликав французів продовжувати чинити опір. У відповідь миротворці з уряду Петена заочно піддали де Голля військовому трибуналу і засудили до смерті, а заодно і до конфіскації майна, щоб два рази не вставати.
Отже, Франція окупована, але не повністю. Уряд Петена приніс нації довгоочікуваний мир (тобто, капітуляцію) і "домовився десь посередині". Рейх забрав собі 60% території Франції, решта 40%, так і бути, залишилося за французьким урядом.
Сам уряд перебрався в містечко Віші, а залишений клаптик суверенної Франції гордо назвали "Вільної зоною".
Епоха республіки закінчилася, почалася епоха колабораціонізму. Слово "колабораціонізм", до речі, придумав рятівник нації маршал Петен.
Характерно, що дії уряду Віші представляли собою реванш махрової, ватної Франції над республікою.
Перше, що зробили "нові обличчя", це змінили Конституцію. Вся влада переходила до "глави держави" Петена, а гасло французької революції "Свобода, рівність, братерство" було замінено на "Праця, сім'я, батьківщина".
Потім "нові обличчя" почали боротьбу з інакомислячими. Першими під роздачу потрапили комуністи і масони.
Потім дійшла черга до євреїв. Почали з перепису євреїв, продовжили забороною займати державні посади, і вже до кінця року перейшли до арештів усіх євреїв-іноземців. У грудні 1940-го в таборах "Вільної зони" сиділо більше 50 000 євреїв.
Далі більше. У 1941 уряд Віші зайнявся єврейською "деолігархізацією". За новим законом їхні підприємства "аріанізовувались" і конфісковувались на користь "нових облич". Братський Рейх теж не залишився у програші, тому що "нові обличчя" щедро постачали її робочими руками.
Будувати в Німеччині "новий світовий порядок" відправлялися пачками як євреї, так і французи. Причому апетити Рейху росли рік від року. В рамках колаборації уряд миротворців взяв участь і в гітлерівському "остаточному вирішенні єврейського питання".
«Нові обличчя» відправили в німецькі концтабори 76 000 євреїв.
З відщепенцями з Опору, яких де Голль з Лондона всіляко підбивав розхитувати мир і новий порядок, теж особливо не церемонилися. У 1943 "нові обличчя" створили "Французьку Міліцію". Нова Міліція покликана боротися з "тероризмом" (Опором) і "виразкою єврейства". А що поробиш, такий ось був "запит суспільства".
Дивно, але перемир'я з "братньою Німеччиною", договорняки десь посередині і навіть боротьба з євреями не врятували колабораціоністів від повної окупації. Коли в 1942-му союзники висадилися в північній Африці, французькі колонії перейшли на сторону воюючої Франції. Гітлер зрозумів, що досить награвся в миротворця, і в 43-му окупував Францію повністю. До бенкету приєдналася Італія, відкусивши собі Корсику й південний схід "Вільної зони". З цього моменту влада уряду Віші стала просто картонною.
6 червня 1944, день "Д". Союзники висадилися в Нормандії і почали колупати Рейх із заходу. 19 серпня бабахнуло повстання Опору в Парижі. Через тиждень він був звільнений. Де Голль з тріумфом пройшов по Єлисейських Полях.
Тим часом у "нових облич" тривало веселе шоу. Вони встигли заарештуватися німцями, потім евакуюватися до Німеччини і навіть - будете сміятися - взяти участь у "французькому уряді у вигнанні".
У травні 1945-го шоу різко змінило продюсерів. «Нові обличчя» були доставлені в Париж, де постали перед судом. Петен, Лаваль і ще ряд товаришів були визнані державними зрадниками. Фінальною дією шоу був розстріл. З конфіскацією, зрозуміло.
Мораль всієї історії проста і доступна: "борітеся - й поборете".
Де Голль, що тягнув націю боротися за свою незалежність, домігся свого. Петен, який закликав перестати стріляти заради якого завгодно миру, в кінці кінців отримав свій символічний контрольний постріл. З поваги до похилого віку обвинуваченого і його заслугам в роки Першої світової війни смертна кара для Анрі Філіпа Петена була замінена на тюремне ув'язнення. У 1951 році він був переведений з в'язниці в цивільну лікарню, де і помер."
P. S.: Додам, що після звільнення за колаборацію, зраду і сексуальні послуги окупантам тільки французьких жінок було розстріляно понад 2000 осіб. Тобто відомі на весь світ галантністю французи рішеннями військових трибуналів стріляли француженок!! Скільки втрат, крові, ганьби пережити, щоби йти на таке!!!
Розстрілювалися громадяни Франції, які служили у французьській дівізії СС «Шарлема́нь». Втрати цивільного населення цієї країни у Другій світовій переважно під час окупації і визволення становили 173 тисячі мирних людей, дітей. Тільки вбитими і пораненими військовослужбовцями втрати склали понад 530 тисяч. Ще 2,7 млн полонених французьких вояків опинилися в концтаборах, переважно внаслідок "довгоочикуваного миру" -- капітуляції червня 1940-го.
ВВП Франції впав до рівня 1891 року, обсяг виробництва зменшився втричі, зовнішня торгівля під час окупації була відсутня. Звичайний приклад "мір любой ценой". Вколотить його осиковим кілочком у чорноротість кремлівської агентури. Ауу, Володимир Зеленський - Слуга Народу, знайомтеся з історією і варіативністю майбутнього до Дня Захисника Вітчизни!!
а не як В УКраїні Турчинов збирає РНБО щоб відмазатись від свого небажання віддати наказ на стрільбу на ураження проти окупанта...нехай безнадійну...
відмазка-військо не буде стріляти в "братів" не канає.
У Армії є присяга і Обовязок захищати Країну(її кодони і територію),інакше вона нафік потрібна..