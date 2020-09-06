Помер львівський кардинал Мар'ян Яворський

У суботу, 5 вересня, у віці 94 років помер львівський митрополит Римо-католицької церкви Мар'ян Яворський.

Як передає Цензор.НЕТ, про смерть митрополита повідомив міський голова Львова Андрій Садовий на сторінці в фейсбуці..

"Щирі співчуття усій католицькій спільноті з приводу відходу до вічності видатного львів’янина Архиєпископа-Митрополита Львівського Кардинала Мар’яна Яворського. Львів завжди пам’ятатиме Вас як свого громадянина, архієпископа та релігійного мислителя", - написав Садовий.

За інформацією Львівської архиєпархії Римо-католицької церкви в Україні, Мар’ян Яворський - 44 Архієпископ-Митрополит Львівський латинського обряду і перший кардинал серед латинських Львівських Архієпископів, який співпрацював із трьома понтифіками: св. Йоаном Павлом ІІ, Бенедиктом XVI та Франциском.

На престол Кардинал Мар'ян Яворський Митрополит Львівський введений в Кафедральному Соборі Львова у 2001 році. У 2008 році Папа Римський Бенедикт XVI прийняв його відставку, тоді ж влада в архиєпархії біла передана наступнику архієпископу-коад'ютору Мечиславу Мокшицькому. У Львівській архиєпархії Римо-католицької церкви в Україні пообіцяли надати інформацію про похорон священнослужителя дещо пізніше.

Мар'ян Яворський має державні нагороди, зокрема, орден Ярослава Мудрого IV ступеня.

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