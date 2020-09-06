Умер львовский кардинал Марьян Яворский

В субботу, 5 сентября, в возрасте 94 лет умер львовский митрополит Римо-католической церкви Марьян Яворский.

Как передает Цензор.НЕТ, о смерти митрополита сообщил городской голова Львова Андрей Садовый на странице в Фейсбуке.

"Искренние соболезнования всей католической общине в связи с уходом в вечность выдающегося львовянина Архиепископа-Митрополита Львовского Кардинала Марьяна Яворского. Львов всегда будет помнить о Вас как о своем гражданине, архиепископе и религиозном мыслителе", - написал Садовый.

По информации Львовской архиепархии Римо-католической церкви в Украине, Марьян Яворский - 44-й Архиепископ-Митрополит Львовский латинского обряда и первый кардинал среди латинских Львовских Архиепископов, который сотрудничал с тремя понтификами: св. Иоанном Павлом II, Бенедикт XVI и Франциском.

На престол Кардинал Марьян Яворский Митрополит Львовский введен в Кафедральном Соборе Львова в 2001 году. В 2008 году Папа Римский Бенедикт XVI принял его отставку, тогда же власть в архиепархии біла передана преемнику Архиепископу-Коадъютору Мечиславу Мокшицкому. Во Львовской архиепархии Римо-католической церкви в Украине пообещали предоставить информацию о похоронах священнослужителя несколько позже.

Марьян Яворский имеет государственные награды, в частности, орден Ярослава Мудрого IV степени.

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