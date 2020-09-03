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Старшина ВСУ Артем Бондаренко погиб при ликвидации пожара на Луганщине
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Во время ликвидации пожара в Луганской области найден погибшим военнослужащий Вооруженных сил Украины, которого считали без вести пропавшим.
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.
"С грустью сообщаем, что во время ликвидации пожара на Луганщине погиб старшина Артем Бондаренко, которого считали без вести пропавшим. Тело военнослужащего нашли под завалами блиндажа. Как утверждают побратимы, в то время как они тушили пожар, стремительно приближавшийся к позициям, Артем занимался эвакуацией военного имущества", - говорится в опубликованном в четверг на странице пресс-центра ООС сообщении.
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считали - без вести пропавшим? все как-то странно и ужасно!
Когда лес(бревна) горит, то что сверху заваливается
А вот пожарные, это совсем другая история.
происходит захват наших земель,горит земля от пожаров,миллион безработных,а солдат привлекают к работам в больницах и на пожарах
гори в аду тв@рь і всі штабні зелені прихвостні!
дякую, дуже дякую...
Героям слава!!!
Підозріла смерть (з поваги до загиблого)...
потом когда журналисты раскопали информацию, касающуюся его гибели:
https://espreso.tv/news/2020/08/23/na_fronti_polig_starshyy_leytenant_z_ternopilschyny,
где не указаны причины по которым он погиб, стали говорить, что он погиб от не острожного обращения с оружием!, в такое верится с трудом. Тем более учитывая случай Ярослава Журавля, которого оставили на четыре дня ,истекать кровью, в серой зоне,
ради пиар-перемирия Зеленского (что Зе пообещал Путину, что бы тот согласился на это перемирие?), можно сделать вывод, что у командования ООС нет моральных преград, что бы не врать нам о боевых потерях.