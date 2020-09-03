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Старшина ВСУ Артем Бондаренко погиб при ликвидации пожара на Луганщине

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Старшина ВСУ Артем Бондаренко погиб при ликвидации пожара на Луганщине

Во время ликвидации пожара в Луганской области найден погибшим военнослужащий Вооруженных сил Украины, которого считали без вести пропавшим.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.

"С грустью сообщаем, что во время ликвидации пожара на Луганщине погиб старшина Артем Бондаренко, которого считали без вести пропавшим. Тело военнослужащего нашли под завалами блиндажа. Как утверждают побратимы, в то время как они тушили пожар, стремительно приближавшийся к позициям, Артем занимался эвакуацией военного имущества", - говорится в опубликованном в четверг на странице пресс-центра ООС сообщении.

Смотрите также: Пожары на Луганщине могут быть спровоцированы поджогом со стороны оккупантов, - штаб ООС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Старшина ВСУ Артем Бондаренко погиб при ликвидации пожара на Луганщине 01
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Топ комментарии
+23
Старшина ВСУ Артем Бондаренко погиб при ликвидации пожара на Луганщине - Цензор.НЕТ 4777
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03.09.2020 16:15
+18
Царство Небесне
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03.09.2020 16:14
+17
под завалами блиндажа? т.е. блиндаж не сгорел...а завалился ???
считали - без вести пропавшим? все как-то странно и ужасно!
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03.09.2020 16:14
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Правила форума Совет форумчан
ну що знову не бойова втрата ? необережне поводження з вогнем ?
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03.09.2020 16:12 Ответить
А наві що ж виплати робити з держбюджету - самім зе-владоможцям може не вистачити... Старшина ВСУ Артем Бондаренко погиб при ликвидации пожара на Луганщине - Цензор.НЕТ 4283
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03.09.2020 16:14 Ответить
Алкаші з СБУ та ВР теж їсти хотять, на зарплати їм з солдатів обдирають
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03.09.2020 22:05 Ответить
Царство Небесне
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03.09.2020 16:14 Ответить
под завалами блиндажа? т.е. блиндаж не сгорел...а завалился ???
считали - без вести пропавшим? все как-то странно и ужасно!
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03.09.2020 16:14 Ответить
Прикинь да. В блиндаже потолком служат накатьі из бревен присьіпанньіе землей, а иногда и чем-нибудь более покрепче типа плит или их фрагментов.
Когда лес(бревна) горит, то что сверху заваливается
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03.09.2020 17:31 Ответить
Пожарников в Украине уже нет?! Почему военные занимаются не военным делом а тушением пожаров?
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03.09.2020 16:14 Ответить
читай уважно пожежа дійшла позицій ...
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03.09.2020 16:18 Ответить
Пожарников, в Украине тьма-тьмущая.
А вот пожарные, это совсем другая история.
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04.09.2020 08:38 Ответить
Старшина ВСУ Артем Бондаренко погиб при ликвидации пожара на Луганщине - Цензор.НЕТ 4777
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03.09.2020 16:15 Ответить
Оккупанты на Донбассе продвигают свои позиции в сторону ВСУ: названы районы ....Ужас какой то,

происходит захват наших земель,горит земля от пожаров,миллион безработных,а солдат привлекают к работам в больницах и на пожарах Старшина ВСУ Артем Бондаренко погиб при ликвидации пожара на Луганщине - Цензор.НЕТ 1509
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03.09.2020 16:16 Ответить
пожары происходят из-за регулярных обстрелов из днр , возможно даже поджигательные "бомбы" с дронов! т.н. тактика выжженой земли, тотальная(не "гибридная") война...
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03.09.2020 16:26 Ответить
большее 2000 км у нас граница с ....можно и добровольцев привлекать
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03.09.2020 16:36 Ответить
Да не нужны никакие поджигательные бомбы.Обычная трассирующая пуля прекрасно поджигает сухую траву.
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03.09.2020 21:49 Ответить
Вечная память воину...
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03.09.2020 16:16 Ответить
Пора уже и на расеи поджигать леса и поля...
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03.09.2020 16:19 Ответить
Старшина ВСУ Артем Бондаренко погиб при ликвидации пожара на Луганщине - Цензор.НЕТ 1996
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03.09.2020 16:24 Ответить
Это ж кем надо быть что бы выполнять такие устные распоряги
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03.09.2020 16:51 Ответить
Когда я служил в армии таких командиров называли жопошниками.Своя жопа им была дороже жизней и здоровья подчинённых солдат.
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03.09.2020 21:52 Ответить
Царство Небесне
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03.09.2020 16:24 Ответить
Старшина ЗСУ Артем Бондаренко загинув під час ліквідації пожежі на Луганщині - Цензор.НЕТ 2341
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03.09.2020 16:37 Ответить
Вот кого надо награждать,а не лицедеев. Старшина ЗСУ Артем Бондаренко загинув під час ліквідації пожежі на Луганщині - Цензор.НЕТ 9768
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03.09.2020 16:37 Ответить
раптове погіршення стану здоровя, необережне поводження зі зброєю, серцевий напад, загострення хронічних хвороб а тепер при ліквідації пожару.... все НЕбойові втрати! для того, щоб члєнограй міг сказати що перемирєя діє....
гори в аду тв@рь і всі штабні зелені прихвостні!

дякую, дуже дякую...
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03.09.2020 16:44 Ответить
Швидше всього, що пожежа і була спланована щоб приховати цю втрати. Падли зелені.
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03.09.2020 16:57 Ответить
жесть, соболезную.
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03.09.2020 17:13 Ответить
Для кого эта деза? Что такое блиндаж ? Как боец мог там погибнуть и что он там спасал ? А не мина 80 мм накрыла блиндаж ? А то что от Хомчака довели устный приказ всем командирам от взвода до бригад не фиксировать обстрелы врага да не открывать ответный огонь.
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03.09.2020 17:20 Ответить
Агентура ФСБ в офисе президента успешно работает. 73 % избрали агентуру Кремля. Еще вся катастрофа впереди если ее не остановить .
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03.09.2020 17:23 Ответить
Царство Небесне...
Героям слава!!!

Підозріла смерть (з поваги до загиблого)...
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03.09.2020 17:28 Ответить
Вічна пам'ять Герою😪😪😪
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03.09.2020 17:33 Ответить
Разве ВСУ должно заниматься тушением пожаров? Когда армию перестанут использовать как затычку? Армия должна заниматься защитой страны, а пожары оставьте для МЧС.
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03.09.2020 19:12 Ответить
огонь пошел на них... им пришлось тушить свои позиции...
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03.09.2020 20:28 Ответить
обстрілів не було. необережне поводження з сірниками, так що аж бліндаж завалився. скільки можна локшину на вуж\ха вішати?
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03.09.2020 20:06 Ответить
Припущення: Можливо в пошкодженому бліндажі тимчасово зберігалося майно. Перебуваючи у цьому бліндажі, Артем Бондаренко міг задихнутися чадним газом.
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03.09.2020 20:24 Ответить
Алкаші з СБУ та ВР теж їсти хотять, на зарплати їм з солдатів обдирають
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03.09.2020 22:11 Ответить
Гибель Владимира Рудика вызывает много вопросов. О ней долго не сообщали,
потом когда журналисты раскопали информацию, касающуюся его гибели:
https://espreso.tv/news/2020/08/23/na_fronti_polig_starshyy_leytenant_z_ternopilschyny,

где не указаны причины по которым он погиб, стали говорить, что он погиб от не острожного обращения с оружием!, в такое верится с трудом. Тем более учитывая случай Ярослава Журавля, которого оставили на четыре дня ,истекать кровью, в серой зоне,
ради пиар-перемирия Зеленского (что Зе пообещал Путину, что бы тот согласился на это перемирие?), можно сделать вывод, что у командования ООС нет моральных преград, что бы не врать нам о боевых потерях.
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06.09.2020 15:35 Ответить
 
 