Старшина ЗСУ Артем Бондаренко загинув під час ліквідації пожежі на Луганщині
Під час ліквідації пожежі в Луганській області знайдено загиблим військовослужбовця Збройних сил України, якого вважали зниклим безвісти.
Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.
"Із сумом повідомляємо, що під час ліквідації пожежі на Луганщині, загинув старшина Артем Бондаренко, якого вважали безвісти зниклим. Тіло військовослужбовця знайшли під завалами бліндажа. Як стверджують побратими, в той час коли вони гасили пожежу, що стрімко наближалася до позицій, Артем займався евакуацією військового майна", - йдеться в опублікованому в четвер на сторінці пресцентру ООС повідомленні.
Топ коментарі
+23 wake up-UA
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+18 мон
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+17 Вася Шевченко #371210
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считали - без вести пропавшим? все как-то странно и ужасно!
Когда лес(бревна) горит, то что сверху заваливается
А вот пожарные, это совсем другая история.
происходит захват наших земель,горит земля от пожаров,миллион безработных,а солдат привлекают к работам в больницах и на пожарах
гори в аду тв@рь і всі штабні зелені прихвостні!
дякую, дуже дякую...
Героям слава!!!
Підозріла смерть (з поваги до загиблого)...
потом когда журналисты раскопали информацию, касающуюся его гибели:
https://espreso.tv/news/2020/08/23/na_fronti_polig_starshyy_leytenant_z_ternopilschyny,
где не указаны причины по которым он погиб, стали говорить, что он погиб от не острожного обращения с оружием!, в такое верится с трудом. Тем более учитывая случай Ярослава Журавля, которого оставили на четыре дня ,истекать кровью, в серой зоне,
ради пиар-перемирия Зеленского (что Зе пообещал Путину, что бы тот согласился на это перемирие?), можно сделать вывод, что у командования ООС нет моральных преград, что бы не врать нам о боевых потерях.