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Старшина ЗСУ Артем Бондаренко загинув під час ліквідації пожежі на Луганщині

Старшина ЗСУ Артем Бондаренко загинув під час ліквідації пожежі на Луганщині

Під час ліквідації пожежі в Луганській області знайдено загиблим військовослужбовця Збройних сил України, якого вважали зниклим безвісти.

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.

"Із сумом повідомляємо, що під час ліквідації пожежі на Луганщині, загинув старшина Артем Бондаренко, якого вважали безвісти зниклим. Тіло військовослужбовця знайшли під завалами бліндажа. Як стверджують побратими, в той час коли вони гасили пожежу, що стрімко наближалася до позицій, Артем займався евакуацією військового майна", - йдеться в опублікованому в четвер на сторінці пресцентру ООС повідомленні.

Також читайте: Як можлива ​​причина пожеж у Луганській і Харківській областях розглядаються підпали, - доповідь Зеленському

Старшина ЗСУ Артем Бондаренко загинув під час ліквідації пожежі на Луганщині 01

Автор: 

пожежа (4316) смерть (6743) штаб (1093) ЗСУ (7519)


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Топ коментарі
+23
Старшина ВСУ Артем Бондаренко погиб при ликвидации пожара на Луганщине - Цензор.НЕТ 4777
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03.09.2020 16:15
+18
Царство Небесне
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03.09.2020 16:14
+17
под завалами блиндажа? т.е. блиндаж не сгорел...а завалился ???
считали - без вести пропавшим? все как-то странно и ужасно!
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03.09.2020 16:14
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ну що знову не бойова втрата ? необережне поводження з вогнем ?
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03.09.2020 16:12 Відповісти
А наві що ж виплати робити з держбюджету - самім зе-владоможцям може не вистачити...
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03.09.2020 16:14 Відповісти
Алкаші з СБУ та ВР теж їсти хотять, на зарплати їм з солдатів обдирають
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03.09.2020 22:05 Відповісти
Царство Небесне
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03.09.2020 16:14 Відповісти
под завалами блиндажа? т.е. блиндаж не сгорел...а завалился ???
считали - без вести пропавшим? все как-то странно и ужасно!
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03.09.2020 16:14 Відповісти
Прикинь да. В блиндаже потолком служат накатьі из бревен присьіпанньіе землей, а иногда и чем-нибудь более покрепче типа плит или их фрагментов.
Когда лес(бревна) горит, то что сверху заваливается
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03.09.2020 17:31 Відповісти
Пожарников в Украине уже нет?! Почему военные занимаются не военным делом а тушением пожаров?
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03.09.2020 16:14 Відповісти
читай уважно пожежа дійшла позицій ...
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03.09.2020 16:18 Відповісти
Пожарников, в Украине тьма-тьмущая.
А вот пожарные, это совсем другая история.
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04.09.2020 08:38 Відповісти
Старшина ВСУ Артем Бондаренко погиб при ликвидации пожара на Луганщине - Цензор.НЕТ 4777
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03.09.2020 16:15 Відповісти
https://sprotyv.info/news/okkupanty-na-donbasse-prodvigajut-svoi-pozicii-v-storonu-vsu-nazvany-rajony Оккупанты на Донбассе продвигают свои позиции в сторону ВСУ: названы районы ....Ужас какой то,

происходит захват наших земель,горит земля от пожаров,миллион безработных,а солдат привлекают к работам в больницах и на пожарах
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03.09.2020 16:16 Відповісти
пожары происходят из-за регулярных обстрелов из днр , возможно даже поджигательные "бомбы" с дронов! т.н. тактика выжженой земли, тотальная(не "гибридная") война...
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03.09.2020 16:26 Відповісти
большее 2000 км у нас граница с ....можно и добровольцев привлекать
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03.09.2020 16:36 Відповісти
Да не нужны никакие поджигательные бомбы.Обычная трассирующая пуля прекрасно поджигает сухую траву.
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03.09.2020 21:49 Відповісти
Вечная память воину...
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03.09.2020 16:16 Відповісти
Пора уже и на расеи поджигать леса и поля...
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03.09.2020 16:19 Відповісти
Старшина ВСУ Артем Бондаренко погиб при ликвидации пожара на Луганщине - Цензор.НЕТ 1996
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03.09.2020 16:24 Відповісти
Это ж кем надо быть что бы выполнять такие устные распоряги
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03.09.2020 16:51 Відповісти
Когда я служил в армии таких командиров называли жопошниками.Своя жопа им была дороже жизней и здоровья подчинённых солдат.
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03.09.2020 21:52 Відповісти
Царство Небесне
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03.09.2020 16:24 Відповісти
Старшина ЗСУ Артем Бондаренко загинув під час ліквідації пожежі на Луганщині - Цензор.НЕТ 2341
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03.09.2020 16:37 Відповісти
Вот кого надо награждать,а не лицедеев.
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03.09.2020 16:37 Відповісти
раптове погіршення стану здоровя, необережне поводження зі зброєю, серцевий напад, загострення хронічних хвороб а тепер при ліквідації пожару.... все НЕбойові втрати! для того, щоб члєнограй міг сказати що перемирєя діє....
гори в аду тв@рь і всі штабні зелені прихвостні!

дякую, дуже дякую...
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03.09.2020 16:44 Відповісти
Швидше всього, що пожежа і була спланована щоб приховати цю втрати. Падли зелені.
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03.09.2020 16:57 Відповісти
жесть, соболезную.
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03.09.2020 17:13 Відповісти
Для кого эта деза? Что такое блиндаж ? Как боец мог там погибнуть и что он там спасал ? А не мина 80 мм накрыла блиндаж ? А то что от Хомчака довели устный приказ всем командирам от взвода до бригад не фиксировать обстрелы врага да не открывать ответный огонь.
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03.09.2020 17:20 Відповісти
Агентура ФСБ в офисе президента успешно работает. 73 % избрали агентуру Кремля. Еще вся катастрофа впереди если ее не остановить .
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03.09.2020 17:23 Відповісти
Царство Небесне...
Героям слава!!!

Підозріла смерть (з поваги до загиблого)...
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03.09.2020 17:28 Відповісти
Вічна пам'ять Герою😪😪😪
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03.09.2020 17:33 Відповісти
Разве ВСУ должно заниматься тушением пожаров? Когда армию перестанут использовать как затычку? Армия должна заниматься защитой страны, а пожары оставьте для МЧС.
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03.09.2020 19:12 Відповісти
огонь пошел на них... им пришлось тушить свои позиции...
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03.09.2020 20:28 Відповісти
обстрілів не було. необережне поводження з сірниками, так що аж бліндаж завалився. скільки можна локшину на вуж\ха вішати?
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03.09.2020 20:06 Відповісти
Припущення: Можливо в пошкодженому бліндажі тимчасово зберігалося майно. Перебуваючи у цьому бліндажі, Артем Бондаренко міг задихнутися чадним газом.
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03.09.2020 20:24 Відповісти
Алкаші з СБУ та ВР теж їсти хотять, на зарплати їм з солдатів обдирають
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03.09.2020 22:11 Відповісти
Гибель Владимира Рудика вызывает много вопросов. О ней долго не сообщали,
потом когда журналисты раскопали информацию, касающуюся его гибели:
https://espreso.tv/news/2020/08/23/na_fronti_polig_starshyy_leytenant_z_ternopilschyny,

где не указаны причины по которым он погиб, стали говорить, что он погиб от не острожного обращения с оружием!, в такое верится с трудом. Тем более учитывая случай Ярослава Журавля, которого оставили на четыре дня ,истекать кровью, в серой зоне,
ради пиар-перемирия Зеленского (что Зе пообещал Путину, что бы тот согласился на это перемирие?), можно сделать вывод, что у командования ООС нет моральных преград, что бы не врать нам о боевых потерях.
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06.09.2020 15:35 Відповісти
 
 