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Новини Пожежі в Україні
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Як можлива ​​причина пожеж у Луганській і Харківській областях розглядаються підпали, - доповідь Зеленському

Як можлива ​​причина пожеж у Луганській і Харківській областях розглядаються підпали, - доповідь Зеленському

Президент України Володимир Зеленський заслухав останню інформацію про ситуацію з пожежами в Луганській і Харківській областях від прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та чиновників, які зараз перебувають на місці займання в регіонах.

Главі держави повідомили, що через пожежу 33 особи залишилися без житла, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

Міністерка соціальної політики Марина Лазебна зазначила, що люди втратили не лише помешкання, а й документи, особисті речі, та просять компенсації за згорілі домівки й уваги з боку влади. За її словами, на місці немає розпачу, "люди вірять владі і знають, що їх не покинуть".

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Міністерка також додала, що всім, хто втратив житло, пропонували тимчасове розміщення, але більшість постраждалих вирішила розміститися в родичів.

"Ми маємо перебувати з людьми в постійному діалозі. Люди мають розуміти, що їхні потреби чують і про них турбуються", – наголосив Зеленський, повідомляє пресслужба президента України.

В уряді повідомили, що нині вживають заходів, які були напрацьовані та виправдали себе під час подолання вогню та ліквідації наслідків нещодавніх пожеж у Луганській області. Всім, хто втратив дім, так само буде виплачено до 300 тисяч гривень компенсації. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков поінформував, що гроші будуть перераховані людям впродовж місяця.

Президенту також повідомили, що як можлива причина загорянь розглядаються підпали.

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За останньою інформацією ДСНС, до ліквідації вогню у Харківській та Луганській областях залучена пожежна авіація МВС: працює два літаки Ан-32П та вертоліт Мі-8 ДСНС України. Наразі повітряний моніторинг показує, що відкритого вогню та загрози населеним пунктам немає, повідомив міністр внутрішніх справ.

Автор: 

Зеленський Володимир (23732) пожежа (4316) Харківщина (6054) Шмигаль Денис (4566) Лазебна Марина (167) Луганська область (4876)


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Топ коментарі
+7
В качестве возможной причины пожаров в Луганской и Харьковской областях рассматриваются поджоги, - доклад Зеленскому - Цензор.НЕТ 2022
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03.09.2020 14:19
+7
Ну и что ? Под Житомиром эшелон с топливом под укос чуть не пустили. Фигня что страна наводнена диверсантами и агентами ГРУ и ФСБ начиная от офиса президента .
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03.09.2020 14:23
+3
так він сказа що ліс більше не рубають ...
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03.09.2020 14:21
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изжога...у белок...
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03.09.2020 14:18 Відповісти
В качестве возможной причины пожаров в Луганской и Харьковской областях рассматриваются поджоги, - доклад Зеленскому - Цензор.НЕТ 2022
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03.09.2020 14:19 Відповісти
так він сказа що ліс більше не рубають ...
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03.09.2020 14:21 Відповісти
Его теперь жгут.
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03.09.2020 14:24 Відповісти
І бурштин не копають
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03.09.2020 14:27 Відповісти
И взял под личный контроль...
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03.09.2020 14:19 Відповісти
профессионалов вже нема, только братья зорян и шкиряк могут остановить разгул стихии
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03.09.2020 14:21 Відповісти
Да?, а здесь?.......

В трех районах Ростовской области - Каменском, Красносулинском и Тарасовском - объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров. Об этом https://61.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4248479 сообщило МЧС России. Наиболее сложная ситуация - в Тарасовском районе, где горит лес на площади в 500 гектаров. Эвакуированы более 300 человек, информирует https://www.svoboda.org/a/30818458.html Радио Свобода.
Природные пожары в регионе, где горит в основном сухая трава, уже повредили более 60 строений, в том числе 15 жилых домов. Следственный комитет по Ростовской области https://rostov.sledcom.ru/news/item/1495563/ сообщил о 46 пострадавших и двух погибших в результате пожаров. По информации губернатора губернатора Василия Голубева, погибла одна жительница Красносулинского района.
Из-за угрозы распространения огня из некоторых поселений эвакуировали жителей. Для них развернуты пять пунктов временного размещения, рассказали в МЧС.
Сообщается, что в ликвидации пожара задействованы более 500 человек, свыше 140 единиц техники, в том числе два вертолета и самолет Бе-200.
А в Австралии, кто поджигал? А в Калифорнии повторно, кто поджигал????......но версия успокаивает......
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03.09.2020 14:22 Відповісти
заслушал, и шо?
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03.09.2020 14:23 Відповісти
Ну и что ? Под Житомиром эшелон с топливом под укос чуть не пустили. Фигня что страна наводнена диверсантами и агентами ГРУ и ФСБ начиная от офиса президента .
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03.09.2020 14:23 Відповісти
У погорельцев нет ни капли отчаяния - ведь рядом он - Зеленый и Всемогущий - всегда протянет руку помощи, в беде не бросит. Если так пойдет и дальше, то самоподпалы будут везде, куда он прилетит.
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03.09.2020 14:30 Відповісти
https://www.facebook.com/MASLIIMYKOLA/videos/1195922300778583/?t=3

Брешуть сцуки.Там палає!!!!!
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03.09.2020 14:30 Відповісти
Возможно, это часть схемы "по освоению" лесных ресурсов Украины - следующий этап. Далее... превращение Украины в пустыню...
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03.09.2020 14:31 Відповісти
Даже к гадалке не ходить - ясно что поджег кацапский
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03.09.2020 14:38 Відповісти
В качестве возможной причины пожаров рассматриваются поджоги, какое сложное умозаключение, наверное к шаманам летали за советом, лес продали а как еще скрыть следы преступления, правильно старыми проверенными методами, неосторожное обращение с огнем.
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03.09.2020 14:41 Відповісти
Зеля не переводи базар, мы и без тебя с пожарами справимся. Ты чмо ответь, за не декларацию средств, ответь за своего пахана, который приват и людей обнулил. У меня в магазине спрашивают, продавщицы, он под наркотиками?
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03.09.2020 14:43 Відповісти
Это ответка от ОПЗОпса , "Нашего края" - " Воля народа" ( Шахова), Опа блока - Мураева- Добкина , " партии" Шария - в связи с отменой местных выборов в ряде районов Донецкой и Луганской областей. ( где все голоса их)
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03.09.2020 14:44 Відповісти
А ещё возможно что юлю и крулько отравили ковидом. И с пожаром зели это взаимосвязано.
Возможно все.
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03.09.2020 14:48 Відповісти
У сабакова запитували???
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03.09.2020 14:49 Відповісти
Спека по всій Україні, але чомусь ніде не горить, тільки біля кордонів ватників лнр/днр, висновки самі собою...
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03.09.2020 15:01 Відповісти
Однозначно - поджоги.
Одновременно в нескольких местах.
Вопрос: кому это надо?
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03.09.2020 15:04 Відповісти
#Репост
Всем добрый день, в процессе тушения пожара в #Двуречной, а именно #Гряниковка, #Горобьевка и #Кутьковка не было возможности сообщить о происходящих реальных событиях, почитав новости, был скажем так слегка в шоке от лжи и бреда который они несут на информ площадках. На сейчас 13:47 03.09.20 #пожар не локализован, населённые пункты горят, видео с нашего #дрона который находится сейчас в воздухе реальные события в селе #Гряниковка, нельзя так лгать про горе людей которые пострадали от огненной стихии и тупости чиновников!!
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03.09.2020 15:46 Відповісти
Звучит двусмысленно. Пожары начались во время визита на Харьковщину Величайшего слуги какого-то народа...
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03.09.2020 15:52 Відповісти
А ведь было время слегка принять меры после предыдущих пожаров в лесах. Да вот только эта челядь умеет только докладывать и то всяку ху-ню несусветную. А если уж это по вашему поджёг, то вперёд искать найти и не сдаваться. Шура выпускайте Герлагу.
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03.09.2020 16:03 Відповісти
 
 