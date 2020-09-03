Як можлива причина пожеж у Луганській і Харківській областях розглядаються підпали, - доповідь Зеленському
Президент України Володимир Зеленський заслухав останню інформацію про ситуацію з пожежами в Луганській і Харківській областях від прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та чиновників, які зараз перебувають на місці займання в регіонах.
Главі держави повідомили, що через пожежу 33 особи залишилися без житла, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.
Міністерка соціальної політики Марина Лазебна зазначила, що люди втратили не лише помешкання, а й документи, особисті речі, та просять компенсації за згорілі домівки й уваги з боку влади. За її словами, на місці немає розпачу, "люди вірять владі і знають, що їх не покинуть".
Міністерка також додала, що всім, хто втратив житло, пропонували тимчасове розміщення, але більшість постраждалих вирішила розміститися в родичів.
"Ми маємо перебувати з людьми в постійному діалозі. Люди мають розуміти, що їхні потреби чують і про них турбуються", – наголосив Зеленський, повідомляє пресслужба президента України.
В уряді повідомили, що нині вживають заходів, які були напрацьовані та виправдали себе під час подолання вогню та ліквідації наслідків нещодавніх пожеж у Луганській області. Всім, хто втратив дім, так само буде виплачено до 300 тисяч гривень компенсації. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков поінформував, що гроші будуть перераховані людям впродовж місяця.
Президенту також повідомили, що як можлива причина загорянь розглядаються підпали.
За останньою інформацією ДСНС, до ліквідації вогню у Харківській та Луганській областях залучена пожежна авіація МВС: працює два літаки Ан-32П та вертоліт Мі-8 ДСНС України. Наразі повітряний моніторинг показує, що відкритого вогню та загрози населеним пунктам немає, повідомив міністр внутрішніх справ.
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В трех районах Ростовской области - Каменском, Красносулинском и Тарасовском - объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров. Об этом https://61.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4248479 сообщило МЧС России. Наиболее сложная ситуация - в Тарасовском районе, где горит лес на площади в 500 гектаров. Эвакуированы более 300 человек, информирует https://www.svoboda.org/a/30818458.html Радио Свобода.
Природные пожары в регионе, где горит в основном сухая трава, уже повредили более 60 строений, в том числе 15 жилых домов. Следственный комитет по Ростовской области https://rostov.sledcom.ru/news/item/1495563/ сообщил о 46 пострадавших и двух погибших в результате пожаров. По информации губернатора губернатора Василия Голубева, погибла одна жительница Красносулинского района.
Из-за угрозы распространения огня из некоторых поселений эвакуировали жителей. Для них развернуты пять пунктов временного размещения, рассказали в МЧС.
Сообщается, что в ликвидации пожара задействованы более 500 человек, свыше 140 единиц техники, в том числе два вертолета и самолет Бе-200.
А в Австралии, кто поджигал? А в Калифорнии повторно, кто поджигал????......но версия успокаивает......
Брешуть сцуки.Там палає!!!!!
Возможно все.
Одновременно в нескольких местах.
Вопрос: кому это надо?
Всем добрый день, в процессе тушения пожара в #Двуречной, а именно #Гряниковка, #Горобьевка и #Кутьковка не было возможности сообщить о происходящих реальных событиях, почитав новости, был скажем так слегка в шоке от лжи и бреда который они несут на информ площадках. На сейчас 13:47 03.09.20 #пожар не локализован, населённые пункты горят, видео с нашего #дрона который находится сейчас в воздухе реальные события в селе #Гряниковка, нельзя так лгать про горе людей которые пострадали от огненной стихии и тупости чиновников!!