Як можлива ​​причина пожеж у Луганській і Харківській областях розглядаються підпали, - доповідь Зеленському

Президент України Володимир Зеленський заслухав останню інформацію про ситуацію з пожежами в Луганській і Харківській областях від прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та чиновників, які зараз перебувають на місці займання в регіонах.

Главі держави повідомили, що через пожежу 33 особи залишилися без житла, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

Міністерка соціальної політики Марина Лазебна зазначила, що люди втратили не лише помешкання, а й документи, особисті речі, та просять компенсації за згорілі домівки й уваги з боку влади. За її словами, на місці немає розпачу, "люди вірять владі і знають, що їх не покинуть".

Читайте: Домоволодіння на території Дворічанського лісництва, які повністю згоріли, отримають приблизно 300 тис. грн, - Аваков

Міністерка також додала, що всім, хто втратив житло, пропонували тимчасове розміщення, але більшість постраждалих вирішила розміститися в родичів.

"Ми маємо перебувати з людьми в постійному діалозі. Люди мають розуміти, що їхні потреби чують і про них турбуються", – наголосив Зеленський, повідомляє пресслужба президента України.

В уряді повідомили, що нині вживають заходів, які були напрацьовані та виправдали себе під час подолання вогню та ліквідації наслідків нещодавніх пожеж у Луганській області. Всім, хто втратив дім, так само буде виплачено до 300 тисяч гривень компенсації. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков поінформував, що гроші будуть перераховані людям впродовж місяця.

Президенту також повідомили, що як можлива причина загорянь розглядаються підпали.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пожежі на Луганщині можуть бути спровоковані підпалом з боку окупантів, - штаб ООС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

За останньою інформацією ДСНС, до ліквідації вогню у Харківській та Луганській областях залучена пожежна авіація МВС: працює два літаки Ан-32П та вертоліт Мі-8 ДСНС України. Наразі повітряний моніторинг показує, що відкритого вогню та загрози населеним пунктам немає, повідомив міністр внутрішніх справ.