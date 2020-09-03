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Зеленский (16627) Луганщина (6251) пожар (5574) Харьковщина (4165) Шмыгаль Денис (2332) Лазебная Марина (140)

В качестве возможной причины пожаров в Луганской и Харьковской областях рассматриваются поджоги, - доклад Зеленскому

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

В качестве возможной причины пожаров в Луганской и Харьковской областях рассматриваются поджоги, - доклад Зеленскому

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал последнюю информацию о ситуации с пожарами в Луганской и Харьковской областях от премьер-министра Дениса Шмыгаля и чиновников, которые сейчас находятся на месте возгорания в регионах.

Главе государства сообщили, что из-за пожара 33 человек остались без жилья, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

Министр социальной политики Марина Лазебная отметила, что люди потеряли не только жилье, но и документы, личные вещи, и просят компенсации за сгоревшие дома и внимания со стороны властей. По ее словам, на месте нет отчаяния, "люди верят власти и знают, что их не оставят".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Полностью сгоревшие домовладения на территории Двуречанского лесничества получат примерно 300 тыс. грн, - Аваков

Министр также добавила, что всем, кто потерял жилье, предлагали временное размещение, но большинство пострадавших решила разместиться у родственников.

"Мы должны находиться с людьми в постоянном диалоге. Люди должны понимать, что их потребности слышат и о них заботятся", - подчеркнул Зеленский, сообщает пресс-служба президента Украины.

В правительстве сообщили, что в настоящее время принимают меры, которые были наработаны и оправдали себя во время преодоления огня и ликвидации последствий недавних пожаров в Луганской области. Всем, кто потерял дом, так же будет выплачено до 300 тыс. гривен компенсации. Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что деньги будут перечислены людям в течение месяца.

Президенту также сообщили, что в качестве возможной причины возгораний рассматриваются поджоги.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Пожары на Луганщине могут быть спровоцированы поджогом со стороны оккупантов, - штаб ООС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

По последней информации ГСЧС, к ликвидации огня в Харьковской и Луганской областях привлечена пожарная авиация МВД: работает два самолета Ан-32П и вертолет Ми-8 ГСЧС Украины. Сейчас воздушный мониторинг показывает, что открытого огня и угрозы населенным пунктам нет, сообщил министр внутренних дел.
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Топ комментарии
+7
В качестве возможной причины пожаров в Луганской и Харьковской областях рассматриваются поджоги, - доклад Зеленскому - Цензор.НЕТ 2022
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03.09.2020 14:19
+7
Ну и что ? Под Житомиром эшелон с топливом под укос чуть не пустили. Фигня что страна наводнена диверсантами и агентами ГРУ и ФСБ начиная от офиса президента .
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03.09.2020 14:23
+3
так він сказа що ліс більше не рубають ...
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03.09.2020 14:21
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изжога...у белок...
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03.09.2020 14:18 Ответить
В качестве возможной причины пожаров в Луганской и Харьковской областях рассматриваются поджоги, - доклад Зеленскому - Цензор.НЕТ 2022
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03.09.2020 14:19 Ответить
так він сказа що ліс більше не рубають ...
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03.09.2020 14:21 Ответить
Его теперь жгут.
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03.09.2020 14:24 Ответить
І бурштин не копають В качестве возможной причины пожаров в Луганской и Харьковской областях рассматриваются поджоги, - доклад Зеленскому - Цензор.НЕТ 8556
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03.09.2020 14:27 Ответить
И взял под личный контроль... В качестве возможной причины пожаров в Луганской и Харьковской областях рассматриваются поджоги, - доклад Зеленскому - Цензор.НЕТ 4411
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03.09.2020 14:19 Ответить
профессионалов вже нема, только братья зорян и шкиряк могут остановить разгул стихии
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03.09.2020 14:21 Ответить
Да?, а здесь?.......

В трех районах Ростовской области - Каменском, Красносулинском и Тарасовском - объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров. Об этом сообщило МЧС России. Наиболее сложная ситуация - в Тарасовском районе, где горит лес на площади в 500 гектаров. Эвакуированы более 300 человек, информирует Радио Свобода.
Природные пожары в регионе, где горит в основном сухая трава, уже повредили более 60 строений, в том числе 15 жилых домов. Следственный комитет по Ростовской области сообщил о 46 пострадавших и двух погибших в результате пожаров. По информации губернатора губернатора Василия Голубева, погибла одна жительница Красносулинского района.
Из-за угрозы распространения огня из некоторых поселений эвакуировали жителей. Для них развернуты пять пунктов временного размещения, рассказали в МЧС.
Сообщается, что в ликвидации пожара задействованы более 500 человек, свыше 140 единиц техники, в том числе два вертолета и самолет Бе-200.
А в Австралии, кто поджигал? А в Калифорнии повторно, кто поджигал????......но версия успокаивает......
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03.09.2020 14:22 Ответить
заслушал, и шо?
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03.09.2020 14:23 Ответить
Ну и что ? Под Житомиром эшелон с топливом под укос чуть не пустили. Фигня что страна наводнена диверсантами и агентами ГРУ и ФСБ начиная от офиса президента .
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03.09.2020 14:23 Ответить
У погорельцев нет ни капли отчаяния - ведь рядом он - Зеленый и Всемогущий - всегда протянет руку помощи, в беде не бросит. Если так пойдет и дальше, то самоподпалы будут везде, куда он прилетит.
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03.09.2020 14:30 Ответить
https://www.facebook.com/MASLIIMYKOLA/videos/1195922300778583/?t=3

Брешуть сцуки.Там палає!!!!!
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03.09.2020 14:30 Ответить
Возможно, это часть схемы "по освоению" лесных ресурсов Украины - следующий этап. Далее... превращение Украины в пустыню...
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03.09.2020 14:31 Ответить
Даже к гадалке не ходить - ясно что поджег кацапский
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03.09.2020 14:38 Ответить
В качестве возможной причины пожаров рассматриваются поджоги, какое сложное умозаключение, наверное к шаманам летали за советом, лес продали а как еще скрыть следы преступления, правильно старыми проверенными методами, неосторожное обращение с огнем.
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03.09.2020 14:41 Ответить
Зеля не переводи базар, мы и без тебя с пожарами справимся. Ты чмо ответь, за не декларацию средств, ответь за своего пахана, который приват и людей обнулил. У меня в магазине спрашивают, продавщицы, он под наркотиками?
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03.09.2020 14:43 Ответить
Это ответка от ОПЗОпса , "Нашего края" - " Воля народа" ( Шахова), Опа блока - Мураева- Добкина , " партии" Шария - в связи с отменой местных выборов в ряде районов Донецкой и Луганской областей. ( где все голоса их)
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03.09.2020 14:44 Ответить
А ещё возможно что юлю и крулько отравили ковидом. И с пожаром зели это взаимосвязано.
Возможно все.
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03.09.2020 14:48 Ответить
У сабакова запитували???
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03.09.2020 14:49 Ответить
Спека по всій Україні, але чомусь ніде не горить, тільки біля кордонів ватників лнр/днр, висновки самі собою...
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03.09.2020 15:01 Ответить
Однозначно - поджоги.
Одновременно в нескольких местах.
Вопрос: кому это надо?
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03.09.2020 15:04 Ответить
#Репост
Всем добрый день, в процессе тушения пожара в #Двуречной, а именно #Гряниковка, #Горобьевка и #Кутьковка не было возможности сообщить о происходящих реальных событиях, почитав новости, был скажем так слегка в шоке от лжи и бреда который они несут на информ площадках. На сейчас 13:47 03.09.20 #пожар не локализован, населённые пункты горят, видео с нашего #дрона который находится сейчас в воздухе реальные события в селе #Гряниковка, нельзя так лгать про горе людей которые пострадали от огненной стихии и тупости чиновников!!
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03.09.2020 15:46 Ответить
Звучит двусмысленно. Пожары начались во время визита на Харьковщину Величайшего слуги какого-то народа...
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03.09.2020 15:52 Ответить
А ведь было время слегка принять меры после предыдущих пожаров в лесах. Да вот только эта челядь умеет только докладывать и то всяку ху-ню несусветную. А если уж это по вашему поджёг, то вперёд искать найти и не сдаваться. Шура выпускайте Герлагу.
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03.09.2020 16:03 Ответить
 
 