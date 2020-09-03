В качестве возможной причины пожаров в Луганской и Харьковской областях рассматриваются поджоги, - доклад Зеленскому

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал последнюю информацию о ситуации с пожарами в Луганской и Харьковской областях от премьер-министра Дениса Шмыгаля и чиновников, которые сейчас находятся на месте возгорания в регионах.

Главе государства сообщили, что из-за пожара 33 человек остались без жилья, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

Министр социальной политики Марина Лазебная отметила, что люди потеряли не только жилье, но и документы, личные вещи, и просят компенсации за сгоревшие дома и внимания со стороны властей. По ее словам, на месте нет отчаяния, "люди верят власти и знают, что их не оставят".

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Министр также добавила, что всем, кто потерял жилье, предлагали временное размещение, но большинство пострадавших решила разместиться у родственников.

"Мы должны находиться с людьми в постоянном диалоге. Люди должны понимать, что их потребности слышат и о них заботятся", - подчеркнул Зеленский, сообщает пресс-служба президента Украины.

В правительстве сообщили, что в настоящее время принимают меры, которые были наработаны и оправдали себя во время преодоления огня и ликвидации последствий недавних пожаров в Луганской области. Всем, кто потерял дом, так же будет выплачено до 300 тыс. гривен компенсации. Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что деньги будут перечислены людям в течение месяца.

Президенту также сообщили, что в качестве возможной причины возгораний рассматриваются поджоги.

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По последней информации ГСЧС, к ликвидации огня в Харьковской и Луганской областях привлечена пожарная авиация МВД: работает два самолета Ан-32П и вертолет Ми-8 ГСЧС Украины. Сейчас воздушный мониторинг показывает, что открытого огня и угрозы населенным пунктам нет, сообщил министр внутренних дел.