В качестве возможной причины пожаров в Луганской и Харьковской областях рассматриваются поджоги, - доклад Зеленскому
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Президент Украины Владимир Зеленский заслушал последнюю информацию о ситуации с пожарами в Луганской и Харьковской областях от премьер-министра Дениса Шмыгаля и чиновников, которые сейчас находятся на месте возгорания в регионах.
Главе государства сообщили, что из-за пожара 33 человек остались без жилья, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.
Министр социальной политики Марина Лазебная отметила, что люди потеряли не только жилье, но и документы, личные вещи, и просят компенсации за сгоревшие дома и внимания со стороны властей. По ее словам, на месте нет отчаяния, "люди верят власти и знают, что их не оставят".
Министр также добавила, что всем, кто потерял жилье, предлагали временное размещение, но большинство пострадавших решила разместиться у родственников.
"Мы должны находиться с людьми в постоянном диалоге. Люди должны понимать, что их потребности слышат и о них заботятся", - подчеркнул Зеленский, сообщает пресс-служба президента Украины.
В правительстве сообщили, что в настоящее время принимают меры, которые были наработаны и оправдали себя во время преодоления огня и ликвидации последствий недавних пожаров в Луганской области. Всем, кто потерял дом, так же будет выплачено до 300 тыс. гривен компенсации. Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что деньги будут перечислены людям в течение месяца.
Президенту также сообщили, что в качестве возможной причины возгораний рассматриваются поджоги.
По последней информации ГСЧС, к ликвидации огня в Харьковской и Луганской областях привлечена пожарная авиация МВД: работает два самолета Ан-32П и вертолет Ми-8 ГСЧС Украины. Сейчас воздушный мониторинг показывает, что открытого огня и угрозы населенным пунктам нет, сообщил министр внутренних дел.
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В трех районах Ростовской области - Каменском, Красносулинском и Тарасовском - объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров. Об этом сообщило МЧС России. Наиболее сложная ситуация - в Тарасовском районе, где горит лес на площади в 500 гектаров. Эвакуированы более 300 человек, информирует Радио Свобода.
Природные пожары в регионе, где горит в основном сухая трава, уже повредили более 60 строений, в том числе 15 жилых домов. Следственный комитет по Ростовской области сообщил о 46 пострадавших и двух погибших в результате пожаров. По информации губернатора губернатора Василия Голубева, погибла одна жительница Красносулинского района.
Из-за угрозы распространения огня из некоторых поселений эвакуировали жителей. Для них развернуты пять пунктов временного размещения, рассказали в МЧС.
Сообщается, что в ликвидации пожара задействованы более 500 человек, свыше 140 единиц техники, в том числе два вертолета и самолет Бе-200.
А в Австралии, кто поджигал? А в Калифорнии повторно, кто поджигал????......но версия успокаивает......
Брешуть сцуки.Там палає!!!!!
Возможно все.
Одновременно в нескольких местах.
Вопрос: кому это надо?
Всем добрый день, в процессе тушения пожара в #Двуречной, а именно #Гряниковка, #Горобьевка и #Кутьковка не было возможности сообщить о происходящих реальных событиях, почитав новости, был скажем так слегка в шоке от лжи и бреда который они несут на информ площадках. На сейчас 13:47 03.09.20 #пожар не локализован, населённые пункты горят, видео с нашего #дрона который находится сейчас в воздухе реальные события в селе #Гряниковка, нельзя так лгать про горе людей которые пострадали от огненной стихии и тупости чиновников!!