Пожежі на Луганщині можуть бути спровоковані підпалом з боку окупантів, - штаб ООС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У штабі ООС зазначили, що ймовірною причиною масштабних пожеж може бути підпал з боку російських найманців.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба штабу ООС.
"Характер виникнення епіцентрів горіння і розповсюдження вогню, за попередньою оцінкою, вказує на умисний підпал з боку супротивника", - повідомили в штабі.
Зазначається, що майже 600 осіб особового складу та 84 одиниці інженерної та автомобільної техніки підрозділів зі складу Об'єднаних сил і інших складових сил оборони задіяні в гасінні та локалізації масштабних лісових і степових пожеж на Донбасі. Тільки на Луганщині полум'ям охоплено понад тисячу гектарів територій. Приборкати вогонь вже вдалося в районі населених пунктів Зайцеве і Новолуганське.
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