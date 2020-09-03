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Пожежі на Луганщині можуть бути спровоковані підпалом з боку окупантів, - штаб ООС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У штабі ООС зазначили, що ймовірною причиною масштабних пожеж може бути підпал з боку російських найманців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

"Характер виникнення епіцентрів горіння і розповсюдження вогню, за попередньою оцінкою, вказує на умисний підпал з боку супротивника", - повідомили в штабі.

Зазначається, що майже 600 осіб особового складу та 84 одиниці інженерної та автомобільної техніки підрозділів зі складу Об'єднаних сил і інших складових сил оборони задіяні в гасінні та локалізації масштабних лісових і степових пожеж на Донбасі. Тільки на Луганщині полум'ям охоплено понад тисячу гектарів територій. Приборкати вогонь вже вдалося в районі населених пунктів Зайцеве і Новолуганське.

Також дивіться: Пожежа в Дворічанському лісництві на Харківщині: вогнем знищено 22 будинки, відселено 33 особи, один потерпілий, - ДСНС. ВIДЕО

Пожежі на Луганщині можуть бути спровоковані підпалом з боку окупантів, - штаб ООС 01
Пожежі на Луганщині можуть бути спровоковані підпалом з боку окупантів, - штаб ООС 02
Пожежі на Луганщині можуть бути спровоковані підпалом з боку окупантів, - штаб ООС 03
Пожежі на Луганщині можуть бути спровоковані підпалом з боку окупантів, - штаб ООС 04
Пожежі на Луганщині можуть бути спровоковані підпалом з боку окупантів, - штаб ООС 05
Пожежі на Луганщині можуть бути спровоковані підпалом з боку окупантів, - штаб ООС 06

Автор: 

пожежа (4327) Луганська область (4878)


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Топ коментарі
+5
"той стороны" - будьте зекорректны
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03.09.2020 13:17
+5
коли в генштабі зрадники та дебіли то так буде завжди !
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03.09.2020 13:20
+5
Низяяя, мы не такие, можем сплясать. Выпускайте Могилевскую в мокрых трусах...
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03.09.2020 13:40
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"той стороны" - будьте зекорректны
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03.09.2020 13:17 Відповісти
коли в генштабі зрадники та дебіли то так буде завжди !
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03.09.2020 13:20 Відповісти
Пожары спровоцированы специально, ведь должно же что-то отвлечь плебс от вчерашнего зашквара в печерском суде, где судья забрал у приватбанка 10 млрд в угоду суркисов
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03.09.2020 13:21 Відповісти
Как маленькие право, ну так палите мокшанскую тайгу тоже, там лесов гореть не перегореть.
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03.09.2020 13:22 Відповісти
Ещё и вражеский ветер дует в правильном направление. Всё сходится.
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03.09.2020 13:23 Відповісти
А что на это скажет товарищ Фокин?
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03.09.2020 13:24 Відповісти
нужно дать пожару автономию и снабжать дровами чтоб не потух.
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03.09.2020 13:44 Відповісти
Доложите об этом преЗеденту, а то он и дальше настаивает на отводе войск...........
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03.09.2020 13:25 Відповісти
так подожгите им
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03.09.2020 13:28 Відповісти
Низяяя, мы не такие, можем сплясать. Выпускайте Могилевскую в мокрых трусах...
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03.09.2020 13:40 Відповісти
Ты мерзопакостный. Фу.
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03.09.2020 15:44 Відповісти
Гібридна війна продовжується, каратист її вже закінчив.
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03.09.2020 13:31 Відповісти
не-не-не, это зеленский поджог лично, чтобы вырубки лесов не видеть
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03.09.2020 13:43 Відповісти
Да? Надо же? А пожары в Австралии???? А пожары ...повторные!!! .... в Калифорнии???? Уточните поджигателей.
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03.09.2020 13:47 Відповісти
Жгут места возможного сосредоточения ВСУ вслучее обострения.
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03.09.2020 14:14 Відповісти
один воїн загинув в вогні , два отримали опіки . згоріли урал та БМП.
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03.09.2020 16:08 Відповісти
 
 