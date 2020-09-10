Порт "Південний" може стати локальним Бейрутом через буксир "Витязь", - ЗМІ

Керівник Южненської філії Адміністрації морських портів України (АМПУ) Максим Широков 8 вересня підписав дозвіл на роботу із забезпечення пожежної безпеки в порту для буксира "Витязь", який у серпні був визнаний непридатним для виконання робіт профільною комісією.

Про це йдеться в статті "Пожежним буксиром у порту "Південний" призначили непридатний "Витязь": чекаємо на локальний Бейрут?", опублікованій інтернет-виданням Delo.ua.







Автор статті нагадав, що в морському торговому порту "Південний" просто неба зберігається 10 тис. тонн аміачної селітри, і можливий наслідок рішення чиновника - від ймовірної пожежі "Південний", де складована селітра і розташовані причали найнебезпечнішого підприємства Одеський припортовий завод (ОПЗ), рятувати нікому.

"Витязь" у порт завела компанія "Аксон Шиппінг" - завсідник журналістських розслідувань. Ця компанія афілійована з сім'єю Назаренка, сином і батьком. Назаренко-старший донедавна був керівником ОПЗ, а тепер намагається надавати колишньому роботодавцю послуги з буксирування. Буксир за безцінь взяли в оренду у державного порту "Усть-Дунайський", де він експлуатувався 30 років. Портовики кажуть, що навіть візуально буксир явно непридатний для звичайної швартовки, і тим більше для забезпечення пожежної безпеки", - сказано в статті.

Свідчать про це і висновки комісій АМПУ та Южненської АМПУ. В офіційному звіті зазначено, що на судні виявлені грубі порушення, які стосуються як безпосередньо навичок екіпажу, так і технічного стану буксира. Крім того, комісія встановила, що потужність "Витязя" - всього лише 2 500 лз, в той час як мінімальна потужність для обслуговування газовозів і хімовозів повинна бути 3 800 лз. Також результати практичного тестування систем протипожежного захисту показали незадовільні результати, що може призвести до трагедії на буксирі у разі виникнення надзвичайної ситуації.

















"Як же можна зіставити ці факти? І чому начальник адміністрації порту "Південний" діє всупереч здоровому глузду, логіці, і висновкам двох комісій? Справа в тому, що навколо українських портів давно розгорається цілий скандал, пов'язаний з так званим "тіньовим" кабінетом, який ЗМІ пов'язують з Юрієм Киселем, головою Комітету Ради з питань транспорту та інфраструктури, і Борисом Козирем, народним депутатом минулого скликання, а також колишнім (2013-2014) помічником міністра інфраструктури", - написав автор статті.

Журналіст вказав, що морська інфраструктура - надзвичайно рентабельний бізнес, правда, вимагає й істотних інвестицій. В першу чергу це відноситься до послуг буксирування. Буксири супроводжують кожне судно, що заходить в будь-який порт, при підході та при відході. Зазвичай роботу виконує 2-4 буксира, і займає вона кілька годин, кожен з яких оплачується судновласником. А адміністративний ресурс дозволяє впливати на керівників в портах, і заводити сюди буксирні фірми - прокладки.

"Порт "Південний" особливий не тільки тим, що тут лежить 10 тис. тонн селітри, але ще й тим, що тут розташовані причали Одеського припортового заводу, підприємства підвищеної пожежної безпеки. Так ось, саме в "Південний" чиновники завели буксир "Витязь". Жоден розсудливий фахівець, який несе відповідальність за безпеку стратегічного підприємства, не допускатиме до пожежної безпеки очевидно непридатний для цього технічний засіб. Але Максим Широков допустив. Позиція міністра інфраструктури Владислава Криклія по жодному з цих питань незрозуміла. Він мовчить. Питання безпеки прилеглих населених пунктів залишається найгострішим, і вимагає негайного втручання", - зазначив автор статті.