Компанія "Біосфера" долучилася до національної ініціативи Virobnik.ua

Компанія "Біосфера" долучилася до спільноти відкритих виробників і показала українцям, як виробляються підгузки українського виробництва.

Таким чином, компанія стала в Україні першою, виробництво якої українці можуть бачити на власні очі за допомогою національної платформи Virobnik.ua, повідомляє 24.

"За допомогою сервісу Virobnik.ua споживачі зможуть просто в магазині побачити, як виробляються українські підгузки Bambik.

Проєкт Virobnik.ua запустив відеосервіс, який дозволяє за допомогою одного смартфона за хвилину побачити, як виробляються ті чи інші продукти. До проєкту Virobnik.ua першою долучилася корпорація "Біосфера" з брендом підгузок Bambik. Тепер споживачі зможуть побачити весь процес виробництва, просканувавши QR-код на упакуванні", – йдеться в пресрелізі компанії.

У "Біосфері" заявили, що питання відкритості дуже важливе для українців, особливо коли воно стосується виробництва товарів для дітей.

"Коли ми дізналися про ініціативу Virobnik.ua, ми в корпорації "Біосфера" відразу вирішили долучитися до проєкту і відкрити споживачам інформацію про те, де і як виробляється наша продукція. Почали з нашої новинки – якісних та сучасних підгузків Bambik. Тепер будь-яка мама, яка дбає про безпеку дитини і хоче переконатися в якості продукту, може просканувати QR-код та побачити зсередини, як виробляється наш Bambik", – коментує Олексій Безуглий, глобальний директор з маркетингу бізнес-напрямку Hygiene в корпорації "Біосфера".

До проєкту Virobnik.ua долучилася корпорація "Біосфера" з брендом підгузок Bambik / Скриншот із сайту

Відеосервіс залучає до співпраці як великих, так і крафтових виробників. Його основна мета – зростання рівня знання українців про продукти та здоровий спосіб життя, а також підвищення рівня захисту прав споживачів.

У людей назрів запит на правдиву інформацію про продукти, які вони споживають. Всьому, що ми часто знаходимо у відкритих джерелах, складно довіряти. Найчастіше це маркетингові матеріали, які вводять споживача в оману і формують негативне поле навколо виробників. Тому проєкт корисний і компаніям, які готові чесно та відкрито ділитися інформацією. Особливо це актуально для продуктів made in Ukraine, – коментує Віталій Єрмак, ідейний натхненник проєкту Virobnik.ua.

Знайти QR, за яким можна переглянути процес виробництва українських підгузків, можна на їхньому упакуванні.

Довідка. У жовтні стартує перший в Україні відеосервіс Virobnik.ua, який дозволить українцям за допомогою смартфона побачити, як створюються продукти харчування, які споживаємо щодня. Для цього на упакуванні товару буде нанесено спеціальний QR-код, який потрібно просканувати, щоб переглянути відео. Всіх українських виробників продуктів харчування запрошено до участі у національній платформі Virobnik.ua.

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