Український воїн загинув унаслідок необережного поводження з гранатою в районі Новотошківського, - штаб
Від початку поточної доби, 16 вересня, в районах відповідальності українських бригад зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС в Facebook.
Так, поблизу населеного пункту Катеринівка збройні підрозділи Російської Федерації здійснили неприцільний постріл з підствольного гранатомета.
"Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень унаслідок пострілу немає.
Проте, на жаль, унаслідок необережного поводження з гранатою в районі Новотошківського загинув один військовослужбовець. Обставини з’ясовуються. На місці події працює керівний склад бригади та робоча група військової служби правопорядку ЗС України.
Командування Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття родині загиблого", - сказано в повідомленні.
"Українські захисники дотримуються умов припинення вогню і готові адекватно реагувати на будь-які провокаційні дії противника", - додали в пресцентрі ОС.
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