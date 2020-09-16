Асоціації ВДЕ захищатимуть зелену енергетику від Коломойського, - Тинний

Найбільші асоціації відновлюваної енергетики України захищатимуть законність дії зеленого тарифу в Україні від олігарха Ігоря Коломойського, який за допомогою депутатів ініціював подання до Конституційного Суду про нібито незаконність зелених тарифів.

Про це під час пресконференції заявили представники асоціацій. Співзасновник Асоціації відновлюваної енергетики України Ігор Тинний повідомив, що замовником такого подання є олігарх Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов (обидва співвласники групи "Приват"), Віктор Пінчук та інші олігархи.

"Хто зараз грабує державні шахти, Центренерго, Енергоатом, Укренерго та інші державні компанії, той і є замовником будь-яких наїздів на відновлювану енергетику. Тому що вона є альтернативною ... Феросплавне лобі Коломойського, а також Суркіс, Боголюбов, Пінчук - це люди, які не зацікавлені в розвитку будь-якої нової енергетики, зацікавлені лише в пограбуванні існуючої традиційної", - сказав Тинний. Він зазначив, що подання 47 депутатів до Конституційного Суду - це одна зі спроб Коломойського не тільки погіршити інвестиційний клімат в Україні, а й уникнути екстрадиції в США.

При цьому Тинний наголосив, що всі ключові асоціації об'єдналися і захищатимуть інтереси, показуватимуть спільну позицію в Конституційному Суді. Глава правління Української вітроенергетичної асоціації Андрій Конеченков нагадав, що із 47 депутатів понад 20 голосували за законопроєкт про зниження зелених тарифів, що свідчить про зовнішній тиск на них для підписання подання.

"Велика кількість компаній, які керуються окремими олігархами, продовжують використовувати так звану дешеву електроенергію для свого бізнесу, закриваючи питання на розвиток чистої енергетики, на розвиток всіх умов для того, щоб поліпшити екологію в нашій країні. Виходить так, що світ рухається в один бік, Україна рухається в зворотному напрямку. Це вже погіршило інвестиційний клімат", - сказав Конеченков.

Директорка Європейсько-Українського енергетичного агентства Олександра Гуменюк зазначила, що всі асоціації розраховують на незалежний і незаангажований розгляд подання в Конституційному Суді, а також на залучення асоціацій. За її словами, в разі скасування зелених тарифів постраждають усі інвестори в зелену енергетику і навіть майбутні інвестори, які розраховували брати участь у зелених аукціонах.

"Від ухвалення рішення Конституційного Суду про визнання неконституційним зеленого тарифу і взагалі механізму підтримки зеленої енергетики, від цього постраждають саме бізнес, домогосподарства та інвестори, які заздалегідь планують брати участь в аукціонах, які не йдуть на механізм зеленого тарифу", - сказала Гуменюк. Представниця Асоціації сонячної енергетики України Тетяна Лісовець повідомила, що асоціація також приєднується до захисту зеленої енергетики в Конституційному Суді. За її словами, депутати порушують своїми руками змінене законодавство, яке почало діяти з 1 серпня, що також створює нерозуміння у інвесторів і вони розчаровуються в гарантії держави щодо інвестиційного клімату та повернення інвестицій.

Нагадаємо, 1 серпня набув чинності Закон № 810-IX, який підтримав президент Володимир Зеленський. Завдання закону реалізувати ключові положення Меморандуму про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів та інвесторами в ВДЕ.

Як повідомлялося, 10 серпня за позовом 47 народних депутатів, які входять в орбіту впливу олігарха Ігоря Коломойського, Конституційний Суд відкрив провадження у справі про конституційність закону про "зелені" тарифи. Роком раніше олігарх Ігор Коломойський в інтерв'ю Цензор.НЕТ повідомив, що обмірковує можливість подачі запиту до Конституційного Суду щодо конституційності виплати зелених тарифів на енергію з альтернативних джерел. На думку співзасновника асоціації відновлюваної енергетики України Ігоря Тинного, народні депутати, дії яких пов'язані з інтересами бізнесменів Ігоря Коломойського і Віктора Пінчука, створюють тиск на виробників "зеленої" електроенергії, щоб погіршити інвесторам умови ведення бізнесу і полегшити можливість рейдерського захоплення цих підприємств.