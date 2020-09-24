Хтось із України може отримати 11,6 млрд гривень цієї п'ятниці.(Реклама)
Громадяни України можуть придбати офіційні квитки лотереї ЄвроМілліонс онлайн.
25 вересня загальноєвропейська лотерея Євромільйони проводить суперрозіграш, на кону якого 130 мільйонів євро (11,6 млрд гривень). Взяти участь у суперрозіграші може кожен, незалежно від країни проживання.
Переможець грандіозного джекпоту зможе легко дозволити собі втілити будь-яку мрію – чи то володіння невеликим англійським футбольним клубом, чи 8-кімнатним особняком з тренажерним залом, кінотеатром та ігровою кімнатою в престижному передмісті Лондона (за останнє доведеться викласти £2,7 млн).
Що кажуть експерти?
Енді Картер, представник Національної лотереї, вважає, що: "Всім охочим взяти участь у супертиражі Євромільйони варто поквапитися з покупкою лотерейних білетів, з огляду на розмір призового фонду, інтерес до лотереї надзвичайно високий. Ми з нетерпінням чекаємо зустрічі з наступним переможцем величезного джекпоту. Немає потреби говорити, що шампанське і величезний чек вже чекають переможця".
Як жителі України можуть грати в супертиражі?
Перейдемо до головного. Так, білети Євромільйони продаються лише в невеликій кількості країн, але завдяки сервісу доставки лотерейних билетів theLotter.com, грати в Супертиражі можна з будь-якої країни світу. Все, що для цього потрібно - це підключення до інтернету!
Для того, щоб забезпечити вашу участь в Супертиражі 25 вересня, вам потрібно:
- Зайти на сторінку Супертиражу Євромільйони на theLotter.com
- Вибрати 5 основних і 2 додаткові номери та натиснути на "Грати"
- Створити акаунт на сайті
Що відбувається після того, як ви зробите замовлення?
На наступному етапі агент компанії theLotter в одній з 9 країн, в яких продаються білети Євромільйони, придбає від вашого імені білет відповідно до обраних вами ігрових опцій. Підкреслимо, що цей білет повністю належить вам - відповідно, будь-який виграний ним приз також повністю ваш, без будь-якої комісії. Граючи на сайті theLotter.com, ви сплачуєте лише один раз - при оформленні замовлення (ціна білета на сайті трохи вище, ніж його ціна в офіційній точці продажу - з цієї різниці і оплачуються послуги наших місцевих представників).
Шанс виграти € 130 млн випадає не щодня. Забезпечте свою участь у Супертиражі Євромільйони, який відбудеться в цю п'ятницю, купивши квиток онлайн на сайті theLotter.com!
1 євро дорівнює
32,98 UAH * 130 000 000 = 4 287 400 000 гриваков, а не 13 млрд гриваков
Сам отзыв:
" 20 авг. 2020 г.
https://ru.trustpilot.com/reviews/5f3ea99002e85708c8d532ad в случае выйгрыша крупной суммы мне…
в случае выйгрыша крупной суммы мне придется лететь в страну это я знаю,но выплачивают выйгрыш только резидентам своей страны.Иностранцам хрен что выплатят.Так как вы можете помочь с выйграшем ???"
Теперь ответ компании:
"Ответ от TheLotter
1 сент. 2020 г.
Доброго времени суток Нео,
Для участия в лотереях вам не обязательно быть резидентом соответствующей страны, достаточно иметь документ, подтверждающий покупку - выигрышный физический билет, который в случае крупного выигрыша мы вам передадим.
Также, если вам понадобится юридическая помощь для получения выигрыша, наша команда юристов поможет вам.
С уважением,
Thelotter"
Т.о., в случае выигрыша, нужно будет НАНИМАТЬ команду юристов компании (!!!!), чтобы получить свои деньги. Юристы/адвокаты бесплатно работать не будут, как и размещать заявку на соответствующем сайте. Т.е. за размещение плати и за получение плати. Последнее, естественно, будет зависит от суммы выигрыша. Однако, здрасти. Это мне напоминает ситуацию с розыгрышем "Гринкарты" в США. Отдельные умные специ требовали денег (такое ранее 100 % было), чтобы можно было получить информацию. Правда, сейчас такой номер сейчас не прокатывает. Все только лично.