Хтось із України може отримати 11,6 млрд гривень цієї п'ятниці.(Реклама)

Громадяни України можуть придбати офіційні квитки лотереї ЄвроМілліонс онлайн.

25 вересня загальноєвропейська лотерея Євромільйони проводить суперрозіграш, на кону якого 130 мільйонів євро (11,6 млрд гривень). Взяти участь у суперрозіграші може кожен, незалежно від країни проживання.

Переможець грандіозного джекпоту зможе легко дозволити собі втілити будь-яку мрію – чи то володіння невеликим англійським футбольним клубом, чи 8-кімнатним особняком з тренажерним залом, кінотеатром та ігровою кімнатою в престижному передмісті Лондона (за останнє доведеться викласти £2,7 млн).

Що кажуть експерти?

Енді Картер, представник Національної лотереї, вважає, що: "Всім охочим взяти участь у супертиражі Євромільйони варто поквапитися з покупкою лотерейних білетів, з огляду на розмір призового фонду, інтерес до лотереї надзвичайно високий. Ми з нетерпінням чекаємо зустрічі з наступним переможцем величезного джекпоту. Немає потреби говорити, що шампанське і величезний чек вже чекають переможця".

Як жителі України можуть грати в супертиражі?

Перейдемо до головного. Так, білети Євромільйони продаються лише в невеликій кількості країн, але завдяки сервісу доставки лотерейних билетів theLotter.com, грати в Супертиражі можна з будь-якої країни світу. Все, що для цього потрібно - це підключення до інтернету!

Для того, щоб забезпечити вашу участь в Супертиражі 25 вересня, вам потрібно: