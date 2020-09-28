Саміт G20 через пандемію COVID-19 проведуть в онлайн-форматі

Попри пандемію коронавірусу, саміт "великої двадцятки" (G20) відбудеться, як і заплановано, 21-22 листопада, але не в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді, а лише у віртуальному форматі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це повідомило саудівське королівство в понеділок, 28 вересня.

У повідомленні наголошується, що учасники зустрічі розвиватимуть успіхи, досягнуті на віртуальному позачерговому саміті G20 наприкінці березня більш ніж на 100 зустрічах робочих груп і на міністерському рівні, які також відбулися у віртуальному форматі.

Завданнями листопадового саміту під девізом "Реалізація шансів XXI століття для всіх" стануть захист життя і стимулювання економічного зростання, зазначили в Ер-Ріяді. Саудівська Аравія, яка цього року головує в G20 за ротацією, також повідомила, що має намір зосередити особливу увагу на захисті прав жінок і клімату. "Країни G20 очолюють боротьбу проти пандемії, вживаючи швидких і безпрецедентних заходів для захисту життя, життєвих умов і найслабших", - наголошується в заяві Ер-Ріяда.

G20 об'єднує країни, на території яких проживає дві третини населення світу. На їхню частку припадає 85 відсотків світового ВВП і 75 відсотків обсягу світової торгівлі. До складу G20, крім інших, входять Європейський Союз, Китай, Росія і США.

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