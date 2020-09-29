Люди бояться ходити в місця незаконного видобутку бурштину в Україні, - експерт
В Україні активісти і протестувальники не навідуються до чорних копачів бурштину, адже це може загрожувати їхньому життю.
Про це для OBOZREVATEL розповів політолог Олександр Палій, який зазначив, що у великих містах перед виборами активізуються такі екопротести.
"Там у регіонах, де мафія, їм, звичайно, протестувати не хочеться. Це все передвиборчий піар, спроба зайняти нішу. Справжні екологічні організації працюють завжди, а не активізуються напередодні виборів", – пояснюв Палій.
Зазначається, що в Україні і самі екологи говорять про проблеми бурштинової мафії менш охоче, ніж про забруднення з боку промислових підприємств. Хоча останні проходять перевірку, мають відповідати екологічним стандартам, платять податки і дають робочі місця.
Як повідомляв OBOZREVATEL, еколог розповів, що через незаконний видобуток бурштину Україні загрожує не тільки економічна, а й екологічна катастрофа.
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И той не йдёть...бо там - янтарь
"Слуга народа" Ирину ВЕРЕЩУК была учредителем ООО "Украинская янтарная биржа"
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Еще с 90-х народный избранник от зелени (ТИЩЕНКО) начал свою бурную карьеру с так называемого преступного синдиката.
В ОПГ «Савлохова», «бригадир Оболонский» считался самым беспредельным и кровавым, который теперь, на минуточку, является народным депутатом Украины
Если бы эта деятельность была указана в трудовой книге этого добропочтенного депутата, она выглядела бы примерно так:
Начнем с того, что господин народный избранник, Николай Николаевич Тищенко, более известный в определенных кругах, как «Коля Оболонский», он же является бригадиром организованной преступной группировки «Савлохова» и неоднократно задерживался правоохранительными органами.
«Карьера» Тищенко начинается с 1991 года.
Масса компрометирующего материала свидетельствующего о принадлежности народного избранника к преступному синдикату и к участию его же в совершении тяжких преступлений, имеется в архивах МВД, и естественно не подлежит огласке для нас, граждан Украины, и особенно для избирателей, отдавших свой голос господину депутату.
В 1995 году, организованная преступная группа в составе Яворского, Жолудя, Рудюка и других не установленных лиц во главе с бригадиром ОПГ «Савлохова» по кличке «Коля оболонский» совершила под угрозой физической расправы вымогательство, в результате которого завладела автомобилем потерпевшего.
Сотрудниками управления по борьбе с организованной преступности г. Киева во главе с оперуполномоченным по особо важным делам к-ом милиции В.Шахом, за совершения данного преступления был задержан бригадир ОПГ «Савлохи», Тищенко Николай Николаевич 1972 г/р, по кличке «Коля Оболонский» на которого в соответствии с указам президента «о превентивных мерах задержания членов организованных преступных группировок» был составлен и утверждён прокурором протокол об аресте на 30 суток.
После истечения 30 суток нахождения в ИВС г. Киева, Тищенко Н. был задержан на 72 часа, в связи с привлечением к уголовной ответственности по ст. 144 ч.3 УК Украины - ВЫМОГАТЕЛЬСТВО.
Тищенко ПОЛНОСТЬЮ признал свою вину, и что бы не направлять дело в суд, где он получил бы реальный срок или с отсрочкой, были сфабрикованы материалы о передаче его якобы на поруки не существующему трудовому коллективу.
По архивным данным МВД экономической основой, на которой базировалась преступная группа «Оболонского», были следующие субъекты финансовой деятельности, которые были взяты под «крышу»: сектор на рынке «Меркурий» на Республиканском стадионе, авто рынок на бульваре Перова, рынок на ст. м. Большевик (Шулявская), во главе с Армэном, магазин «Эскорт», «Евромода», «Студия мода», магазин меха «Валерия» в клубе трамвайного депо, ресторан «Василёк» в Гидропарке, кафе «Франт», ресторан «Ришелье», ночной клуб «Нью Йорк», ночной клуб «Голивуд», ночной клуб «Бинго», ночной клуб «Сейф», ночной клуб «Сан Сити».
Кроме того значится следующий перечень «подкрышных» фирм: «Укрремсервис», «Конкорд», «ВВВ Дия», «Свит ЛТД», «Рымид», «Валерия».
Предприниматели - они же «барыги» с рынка «Меркурий», создавшие сеть ресторанов «Наша карта», были взяты под «крышу» «Оболонским»: Прис В.П., Ситак В.Н., Шапенко В.П., ещё во времена работы рынка «Меркурий», на Республиканском (в настоящее время Олимпийском) стадионе.
В состав учредителей сети ресторанов «Наша карта», изначально, Тищенко вошёл как криминальная «крыша», не внося денег в развитие бизнеса.
Следует обратить внимание на тот факт, что состоянием на сегодняшний день, на официальном сайте Верховной Рады Украины, на странице народного депутата Украины Николя Николаевича Тищенко, указана занимаемая должность при регистрации народным депутатом Украины - генеральный директор ТОВ «ВКФ «Рымид», именно та организация, которая являлась экономической платформой финансирования деятельности синдиката.
Еще одной записью в трудовой так сказать деятельности могла стать запись по факту: в 95-96 годах у банды «Оболонского» происходили неоднократные разборки за взятие под «крышу» ночного клуба «Нью Йорк», в котором Тищенко любил проводить время с членами своей банды, расслабившись марихуаной или дорожкой кокаина. (Это было модно и в те времена).
Так, во время такого отдыха, в ночном клубе «Нью Йорк», в результате возникшего конфликта между ОПГ «Савлохова» и ОПГ «Зозули» произошла драка, в процессе которой Николай Тищенко «Оболонский», уже лежащему на земле гр. Черноброву Вадиму, наносил ногами удары в голову, в результате чего выбил ему глаз, тем самым нанеся тяжкие телесные повреждения.В ходе дальнейших разборок, с целью проведения акции устрашения, бандой Тищенко был произведён расстрел из помповых ружей автомобилей которые были припаркованы возле ночного клуба «Нью Йорк». В расстреле автомобилей кроме «Оболонского» принимали участия члены его ОПГ Жолудь Сергей, Жолудь Константин, Сидоркин Алексей по прозвищу «Мотор» и самый экзотичный член ОПГ негр по прозвищу «Марик», Маталэ Дэ Мазэ Марк Ромуальдович (после неоднократных привлечений к уголовной ответственности поменял фамилию на Глуханчук .
В ОПГ «Савлохова», «бригадир Оболонский» считался самым беспредельным и кровавым, который теперь, на минуточку, является народным депутатом Украины, и соавтором ряда Законопроектов Украины.
В1999 году, в процессе отработки списков активных членов ОПГ, сотрудниками отделения по групповой преступности уголовного розыска Минского (Оболонского) райотдела г. Киева, был выявлен факт подделки заграничного паспорта гражданином Тищенко Николаем (Коля Оболонский), в связи с чем было возбуждено в отношении Тищенко уголовное дело по ст. 194 УК (старая редакция- подделка документов).
Следующим немаловажным и насыщенным годом для Николая Николаевича был 2000 год, в начале которого Тищенко возглавляя организованную преступную группу, решил забрать долю в ночном клубе «Бинго», в котором он любил бесплатно отдыхать, проводя время в стриптиз баре.
https://antikor.com.ua/articles/340673-kolja_obolonskij__novye_litsa_konets_epohi_hadnosti_i_prochee_blablabla
Не был Коля беспредельным и кровавым, обычный бригадир, у Савлохи таких с десяток было. В перестрелках не учавствовал, и головы детей конкурентам под двери не подбрасывал. Ездил по базарам, бабло собирал, и мелкие локальные поножовщины разруливал.
Единственно чем отличился - отделился от Савлохи, и не к конкурентам ушёл, а свою бригаду хотел создать. Тот обиделся, забил Коле стрелу, и могло быть всё очень мрачно, но шо-то они там порешали - и маємо шо маємо.
Коля щас к Зеленому Гетьману двери ногой открьівает.
Тищенко Н. был задержан на 72 часа, в связи с привлечением к уголовной ответственности по ст. 144 ч.3 УК Украины - ВЫМОГАТЕЛЬСТВО.
Тищенко ПОЛНОСТЬЮ признал свою вину, и что бы не направлять дело в суд, где он получил бы реальный срок или с отсрочкой, были сфабрикованы материалы о передаче его якобы на поруки не существующему трудовому коллективу...
Уголовное дело о ПЕРВОЙ судимости Тищенко, до сих пор хранится в архиве Оболонского (Минского) РУГУ МВД Украины в г. Киеве...
По службе «02» Подольский РУГУ МВД Украины г. Киева предпринял меры к раскрытию этого преступления и по горячим следам установили на какой машине скрылись преступники. В ходе дальнейших оперативных действий установили место нахождения УБИЙЦЫ - в БСМП г. Киева, которым оказался гр. Тищенко Николай Николаевич 1972 года рождения.
Дежурный следователь Подольского РУ ГУ МВД Украины в г. Киеве сразу же вынес постановление на арест Тищенко Н.Н. и в БСМП возле его палаты был выставлен конвой...
История в баре - тоже мутная, на кровавого беспредельщика Колюня не очень тянет, бо дырка от ножа в пузе явно присутствовала, раз в больничку попал.
Тут просто рассказьівают шо Коля бьіл самьім беспредельным и кровавым бригадирум у Солохи - так это не правда.
Беспределили в основном в начале 90-х, ларьки сжигали, девчонок с улицы в машины затаскивали, конкурентам головы друзей в подъезд подбрасывали..
На Крещатике тогда запросто можно было кастетом в рыло отхватить просто потому, шо торпеде Черепа, например, твоя морда не понравилась.
А в конце 90-х - начале 2000 х уже особого беспредела и не было, Черепа убили, Князя убили, а те бандиты шо в живых остались, типа Солохи и Киселя - уже больше в бизнес ударились
Вот такие пьяные разборки по кабакам - это максимальный беспредел на те времена.
А про то, шо Коля был мусорским стукачком - то очень может быть.
Потому шо самого Солоху закрыли за вымогательство, а Колю - ніт.