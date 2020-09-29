Люди бояться ходити в місця незаконного видобутку бурштину в Україні, - експерт

В Україні активісти і протестувальники не навідуються до чорних копачів бурштину, адже це може загрожувати їхньому життю.

Про це для OBOZREVATEL розповів політолог Олександр Палій, який зазначив, що у великих містах перед виборами активізуються такі екопротести.

"Там у регіонах, де мафія, їм, звичайно, протестувати не хочеться. Це все передвиборчий піар, спроба зайняти нішу. Справжні екологічні організації працюють завжди, а не активізуються напередодні виборів", – пояснюв Палій.

Зазначається, що в Україні і самі екологи говорять про проблеми бурштинової мафії менш охоче, ніж про забруднення з боку промислових підприємств. Хоча останні проходять перевірку, мають відповідати екологічним стандартам, платять податки і дають робочі місця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, еколог розповів, що через незаконний видобуток бурштину Україні загрожує не тільки економічна, а й екологічна катастрофа.