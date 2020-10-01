Недобросовісних аграріїв України внесуть до чорного списку

В Україні з'явиться публічний реєстр недобросовісних учасників зернового ринку, в якому будуть вказані не тільки дані про юридичних осіб, а й інформація про кінцевих власників компаній.

З такою ініціативою виступають профільні аграрні асоціації.

Як наголошується, в поточному маркетинговому сезоні 2020/2021 учасники зернового ринку зіштовхнулися зі значним зростанням випадків небажання учасників ринку виконувати контракти на постачання зернових та олійних культур.

Через зростання світових цін на зерно недобросовісні аграрії відмовляються виконувати раніше укладені форвардні контракти, в яких обумовлена ​ нижча ціна.

Як відомо, аграрний сектор нашої країни в значній мірі фінансується через систему форвардних контрактів. Покупці зерна, постачальники насіння і засобів захисту рослин

Як відомо, аграрний сектор України в значній мірі фінансується через систему форвардних контрактів. Покупці зерна, постачальники насіння чи засобів захисту рослин фактично фінансують проведення посівних кампаній в обмін на поставки майбутнього врожаю за заздалегідь обумовленим цінами.

"Сьогодні склалася ситуація, коли компанії, які фінансують посівну кампанію за відповідним контрактами на постачання зерна майбутнього врожаю в наступному сезоні, мають великі сумніви в тому, що це зерно буде поставлене", - говорить президент Української зернової асоціації Микола Горбачов.

У такій ситуації під загрозою опинилася нинішня посівна, оскільки тепер компанії бояться укладати форвардні контракти.

Ситуація стає загрозливою і може призвести до зриву міжнародних контрактів, а відтак, негативно вплине на репутацію України як надійного постачальника зерна та стане загрозою для курсової та фінансової стабільності в Україні.

Щоб очистити ринок від несумлінних аграріїв і зберегти довіру компаній, аграрні асоціації планують створити публічний реєстр фізичних і юридичних осіб, які відмовилися виконувати укладені раніше контракти на продаж зерна.

Разом з тим асоціації розуміють, що низка виробників не зможе виконати контракти через посуху і втрату частини врожаю. Такі підприємства в "чорний" список не включатимуть. Їм запропонують оптимальні варіанти реструктуризації, якщо обсягу зібраного врожаю буде недостатньо для виконання договірних зобов'язань.

Для захисту постраждалих аграріїв Українська зернова асоціація, Всеукраїнська аграрна рада та Український клуб аграрного бізнесу укладуть відповідний спільний Меморандум.