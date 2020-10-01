Антимонопольний комітет погодив купівлю шахтоуправління "Покровське" з умовою виконання "Метінвестом" низки зобов'язань

Антимонопольний комітет України надав "Метінвесту" дозволи на придбання ТОВ "Індастріал коал холдинг" (ICH), ПрАТ "Шахтоуправління "Покровське", ТОВ "Збагачувальна фабрика "Свято- Варваринська" і ТОВ "Шахтобудівна компанія" за умови виконання низки безпрецедентно жорстких зобов'язань з боку інвестора.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному повідомленні АМКУ.

АМКУ зазначає, що його увага в цій угоді була зосереджена на ринку коксівного вугілля, оскільки на інших ринках сукупні частки її учасників незначні.

Як сказано в релізі, було встановлено, що сукупна частка учасників концентрації (з урахуванням внутрішньогрупових споживання і імпорту) на ринку коксівного вугілля за підсумками 2016 - 2019 становила 11,9% - 23,2%, а частка імпорту на ньому становила 66% - 75%, що робить цей ринок імпортоорієнтованим.

"За рахунок видобутку українського коксівного вугілля можливо забезпечити лише близько 20% від загального обсягу потреб споживачів - українських виробників коксу; у будь-якого з учасників ринку є можливість імпортозаміщення коксівного вугілля в розумні терміни і з помірними витратами, оскільки імпортна продукція є конкурентоспроможнішою, ніж вітчизняна", - зазначив АМКУ.

Відомство також вказало, що виробничі потужності всієї вугільної промисловості України використовуються лише на 69%, а виробничі потужності видобутку коксівного вугілля деяких шахт Міненерго істотно недозавантажені і мають запас використання.

"Метінвест" змушений був піти на пропозицію безпрецедентних зобов'язань у рамках концентрації шахтоуправління "Покровське" в результаті півторарічного розгляду заяви. Однак, на думку групи, навіть такий ґрунтовний аналіз не виявив свідчень можливих негативних наслідків для ринку від заявленої концентрації", - прокоментували агентству "Інтерфакс-Україна" взяття зобов'язань у "Метінвесті".

У холдингу зазначили, що АМКУ все одно залишився на безкомпромісній позиції і вийшов з вимогою жорстких зобов'язань для "Метінвесту", які група розцінює як надмірні і такі, що не відповідають інтересам галузі. Зокрема, зобов'язання продажу 10% продукції на вільний ринок ставить під сумнів доцільність інвестицій у підтримку і розширення видобутку, сказано в коментарі.

Згідно з ним, зобов'язання продажу за ринковими цінами в умовах низьких цін і високої собівартості виробництва фактично означає, що ш/у "Покровське" в складі групи "Метінвест" буде змушене продавати вугілля третім особам собі в збиток.

"З жалем констатуємо, що в цій ситуації Антимонопольний комітет зайняв необґрунтовано жорстку позицію щодо найбільшої гірничо-металургійної компанії країни, яка до того ж є одним із найбільших платників податків у бюджет України", - підкреслили в "Метінвесті".

Нагадаємо, ш/у "Покровське" - найбільший в Україні виробник коксівного вугілля. Обсяг видобутку рядового вугілля в 2019 році на підприємстві становив 5 млн т., тоді як до економічної кризи 2014-2016 років обсяг видобутку сягав 8,3 млн т.