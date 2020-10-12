525 військових Вірменії загинуло на 12 жовтня, Азербайджан втрати приховує

12 жовтня Міністерство оборони Вірменії оприлюднило другий список із 45 прізвищ вірменських військовослужбовців, які загинули під час боїв у зоні карабаського конфлікту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ресурс Haqqin.az

"Таким чином, сьогодні Вірменія офіційно визнала втрату 96 військовослужбовців", - сказано в повідомленні.

Список загиблих:

Геворкян Шаліко Володяєвич, 1995 р.н.

Азізян Арташес Егішевич 1980 р.н.

Аброян Арсен Рубікович 2000 р.н.

Айвазян Рафік Гамлетович 2001 р.н.

Торосян Арзуман Єгорович 2001 р.н.

Солкарян Арсен Артакович 2000 р.н.

Киракосян Араїк Едікович 1991г.р.

Бабаджанян Геворк Артурович 1996 р.н.

Галстян Мартін Вагенович 1991 р.н.

Саркісян Нарек Джіванович, 1993 р.н.

Сафян Гегам Сержікович, 1984 р.н.

Маїлян Рубік Ованнесович, 1969 р.н.

Сафян Араїк Ованнесович, 1989 р.н.

Погосян Врежік Сейранович, 1992 р.н.

Ованесян Давид Араевич, 1995 р.н.

Амарян Самсон Рачікович, 1988 р.н.

Арабачян Геворк Агасієвич, 2001. р.н.

Погосян Арам Артурович, 1997 р.н.

Мартиросян Нарек Шіразович, 1993 р.н.

резервіст Хачатрян Марат Владікович, 1979 р.н.

Габрієлян Гор Арменакович, 2002 р.н.

Чічян Едуард Арманович, 2001 р.н.

Навоян Шант Гургенович, 2001 р.н.

Галстян Шаген Арутюнович, 2001 р.н.

Григорян Ішхан Артурович, 2002 р.н.

Ованесян Нарек Айкович, 2001 р.н.

Каря Геворк Григорович, 2001. р.н.

Хачатрян Нарек Артурович, 2001 р.н.

Григорян Размик Тельманович, 1998. р.н.

резервіст Гарибян Карен Рудікович, 1982 р.н.

Манучарян Арутюн Ванікович, 1988 р.н.

Бадалян Давид Ваганович, 1987 р.н

Данієлян Арам Варданович, 2001 р.н.

Танділян Размик Каренович, 2001 р.н.

Аракелян Артур Арамаїсович, 2000 р.н.

Григорян Елфік Гагікович, 2001 р.н.

Акопян Акоп Хачатурович, 2001 р.н.

Манукян Павло Арутюнович, 2001. р.н.

Барсегян Зарзанду Оганесович, 1982 р.н.

Ованесян Ваграм Вачаганович, 1983 р.н.

Манукян Геворк Манвелович, 1995 р.н.

Амірджанян Армен Завенович, 1991 р.н.

Асланян Ішхан Рафікович, 1988 р.н.

Сафарян Мисак Акопович, 1978 р.н.

Акопян Айк Араратович, 1990 р.н.