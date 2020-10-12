525 военных Армении погибло на 12 октября, Азербайджан потери скрывает

12 октября Министерство обороны Армении обнародовало второй список из 45 фамилий армянских военнослужащих, погибших в ходе боев в зоне карабахского конфликта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ресурс Haqqin.az

"Таким образом, сегодня Армения официально признала потерю 96 военнослужащих", - говорится в сообщении.

Список погибших:

Геворкян Шалико Володяевич, 1995 г.р.

Азизян Арташес Егишевич 1980 г.р.

Аброян Арсен Рубикович 2000 г.р.

Айвазян Рафик Гамлетович 2001 г.р.

Торосян Арзуман Егорович 2001 г.р.

Солкарян Арсен Артакович 2000 г.р.

Киракосян Араик Эдикович 1991г.р.

Бабаджанян Геворк Артурович 1996 г.р.

Галстян Мартин Вагенович 1991 г.р.

Саркисян Нарек Дживанович, 1993 г.р.

Сафян Гегам Сержикович, 1984 г.р.

Маилян Рубик Ованнесович, 1969 г.р..

Сафян Араик Ованнесович, 1989 г.р.

Погосян Врежик Сейранович, 1992 г.р..

Ованнисян Давид Араевич, 1995 г.р.

Амарян Самсон Рачикович, 1988 г.р.

Арабачян Геворк Агасиевич, 2001 г.р..

Погосян Арам Артурович, 1997 г.р.

Мартиросян Нарек Ширазович, 1993 г.р..

Резервист Хачатрян Марат Владикович, 1979 г.р.

Габриелян Гор Арменакович, 2002 г.р.

Чичян Эдуард Арманович, 2001 г.р.

Навоян Шант Гургенович, 2001 г.р..

Галстян Шаген Арутюнович, 2001 г.р.

Григорян Ишхан Артурович, 2002 г.р.

Ованнисян Нарек Айкович, 2001 г.р.

Карян Геворк Григорович, 2001 г.р..

Хачатрян Нарек Артурович, 2001 г.р.

Григорян Размик Тельманович, 1998 г.р..

Резервист Гарибян Карен Рудикович, 1982 г.р.

Манучарян Арутюн Ваникович, 1988 г.р.

Бадалян Давид Ваганович, 1987 г.р

Даниелян Арам Варданович, 2001 г.р.

Тандилян Размик Каренович, 2001 г.р.

Аракелян Артур Арамаисович, 2000 г.р.

Григорян Элфик Гагикович, 2001 г.р.

Акопян Акоп Хачатурович, 2001 г.р.

Манукян Павел Арутюнович, 2001 г.р..

Барсегян Зарзанд Оганесович, 1982 г.р.

Ованнисян Ваграм Вачаганович, 1983 г.р.

Манукян Геворк Манвелович, 1995 г.р.

Амирджанян Армен Завенович, 1991 г.р.

Асланян Ишхан Рафикович, 1988 г.р.

Сафарян Мисак Акопович, 1978 г.р.

Акопян Айк Араратович, 1990 г.р.

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