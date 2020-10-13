Комісію за розрахунки платіжними картками можуть зменшити в 5-6 разів, - законопроєкт

У парламенті зареєстровано законопроєкт №4178, який пропонує серйозно зменшити т.зв. ставку еквайрингу - для розрахунків платіжними картками.

Про це повідомляється на офіційному сайті Верховної Ради.

Відповідно до законопроєкту, вже з початку наступного року загальний розмір ставки комісії (з урахуванням комісії і банків, і міжнародних платіжних систем) може бути обмежений на рівні 1,5% від розміру платежу, з липня 2021 року - на рівні 1%, а з 2022 року - не вище 0,5%, передають Українські новини.

Це допоможе насамперед малому бізнесу, який змушений платити 2-3% комісії за розрахунки платіжними картами - в 7 разів більше, ніж в Євросоюзі

Багато торгових мереж, які активно працюють з малим бізнесом і в розрахунках яких серйозну роль грають платіжні карти, підтримали даний законопроєкт.

"Комісія за розрахунок платіжними картами в Україні в 7 разів вище, ніж в країнах Євросоюзу. За кожні 100 грн, заплачені картою, підприємець повинен 2,5-3 грн віддати банку. З огляду на те, що український бізнес, особливо малий і середній бізнес, переживає зараз найтяжчу кризу, ми закликаємо банки і міжнародні платіжні системи зробити крок на зустріч бізнесу і зменшити комісії з платежів", - заявила директорка з питань співпраці з державною владою "МЕТРО Кеш енд Кері Україна" Олеся Оленицька.

Мережа "МЕТРО Кеш енд Кері Україна" спеціалізується на роботі саме з малими підприємствами та фізичними особами-підприємцями, які часто використовують цю торговельну мережу для просування і реалізації власної продукції, а також з сегментом ХоРеКа - готелі, ресторани, кафе, які також, як правило, є малим бізнесом.

"Парадоксально, але за чинних зараз технологіях розрахунок готівкою для українського підприємця в 100-150 (!) разів вигідніше, ніж розрахунок карткою. Так, вартість інкасації банком готівкової гривні в середньому коштує 0,02% від суми. А комісія за проведення карткових платежів коливається від 1,8 до 3%. При цьому якщо ми, як великі торговельні мережі, ще можемо "виторгувати" трохи менший відсоток завдяки серйозним оборотам, то малий бізнес змушений платити по повній - 2-3% з кожного платежу плюс 300-400 грн за кожен POS-термінал в місяць", - пояснює ситуацію Олеся Оленицька.

Раніше Національний банк також закликав банки і платіжні комісії зменшити ставки за розрахунками платіжними картами.

"Ми дуже хочемо, щоб безготівкові платежі були дешевшими, ніж готівка, і вже робимо необхідні кроки в цьому напрямку. Ми рекомендуємо банкам діяти аналогічно і знижувати вартість онлайн-розрахунків для своїх клієнтів", - раніше заявив заступник глави Нацбанку Сергій Холод.

До того ж, зниження ставки комісії еквайрингу повністю відповідає практиці Європейського Союзу. В Євросоюзі ще в 2008 р після повномасштабного розслідування, яке загрожувало обом найбільшим платіжним системам величезним штрафом, Visa і Mastercard домовилися з Єврокомісією зменшити свою комісію до 0,2%. Згідно з Регламентом 2015/751 від 29 квітня 2015 року, в усіх країнах Євросоюзу розмір ставок комісії не може перевищувати 0,2% за дебетними картками і 0,3% за кредитними.

У США і у Великій Британії платіжні системи та банки також були змушені серйозно знизити свої комісії після групових позовів, переговорів та мирових угод з підприємцями.