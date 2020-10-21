НКРЕКП несе пряму відповідальність за кризу в енергетиці, - Плачков

Юридична і професійна відповідальність за кризу на енергоринку лежить зокрема на НКРЕКП.

Про це заявив ексміністр енергетики Іван Плачков в ефірі телеканалу "Україна24".

"НКРЕКП не до кінця підготувала нормативні документи. І ця машина (новий ринок електроенергії, - прим.) перестала працювати - збої, спекуляції на ринку, зловживання тощо. Звичайно, НКРЕКП несе відповідальність - юридичну та професійну", - зазначив ексміністр. На думку Плачкова, кризу посилює також невизначеність щодо легітимності чинного складу регулятора. "Але що відбувається з НКРЕ - катавасія з кадрами, вони то легітимні, то ні. Кожен президент грається з НКРЕ - це дуже потужний механізм впливу і управління. За допомогою НКРЕ ми можемо дати одній групі споживачів, цих утиснули, цим додали", - додав ексміністр.

Нагадаємо, на початку жовтня НАЗК початло антикорупційну перевірку глави НКРЕКП Валерія Тарасюка. Причиною стали підозри в конфлікті інтересів, пов'язаному з енергетичним бізнесом його рідного брата. Ці факти оприлюднили народні депутати- члени тимчасової слідчої комісії. Вони також повідомили про регулярні візити Тарасюка в Росію після анексії Криму і початку війни. Загалом депутати звинувачують НРКЕКП у непрофесіоналізмі і створенні декількох корупційних схем і називають цей орган відповідальним за безпрецедентну кризу в енергетиці.