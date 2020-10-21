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НКРЕКП несе пряму відповідальність за кризу в енергетиці, - Плачков

НКРЕКП несе пряму відповідальність за кризу в енергетиці, - Плачков

Юридична і професійна відповідальність за кризу на енергоринку лежить зокрема на НКРЕКП.

Про це заявив ексміністр енергетики Іван Плачков в ефірі телеканалу "Україна24".

"НКРЕКП не до кінця підготувала нормативні документи. І ця машина (новий ринок електроенергії, - прим.) перестала працювати - збої, спекуляції на ринку, зловживання тощо. Звичайно, НКРЕКП несе відповідальність - юридичну та професійну", - зазначив ексміністр. На думку Плачкова, кризу посилює також невизначеність щодо легітимності чинного складу регулятора. "Але що відбувається з НКРЕ - катавасія з кадрами, вони то легітимні, то ні. Кожен президент грається з НКРЕ - це дуже потужний механізм впливу і управління. За допомогою НКРЕ ми можемо дати одній групі споживачів, цих утиснули, цим додали", - додав ексміністр.

Нагадаємо, на початку жовтня НАЗК початло антикорупційну перевірку глави НКРЕКП Валерія Тарасюка. Причиною стали підозри в конфлікті інтересів, пов'язаному з енергетичним бізнесом його рідного брата. Ці факти оприлюднили народні депутати- члени тимчасової слідчої комісії. Вони також повідомили про регулярні візити Тарасюка в Росію після анексії Криму і початку війни. Загалом депутати звинувачують НРКЕКП у непрофесіоналізмі і створенні декількох корупційних схем і називають цей орган відповідальним за безпрецедентну кризу в енергетиці.

Автор: 

Плачков (25) НКРЕКП (1813)


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Топ коментарі
+2
Вот здесь-то как раз на Порошенко.
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21.10.2020 11:41
+2
.ПІВТОРА РОКУ вже -Порошенко не президент , але все одно він винуватий . !!! .

ПІВТОРА РОКУ Зе сидить в кріслі президента , протирає штани , палець об палець не вдарив щоб щось змінити ,а винуватий звісно ж - Порошенко.!!
НКРЕКП несе пряму відповідальність за кризу в енергетиці, - Плачков - Цензор.НЕТ 7364.
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21.10.2020 12:05
+2
А что Плачков сделал, чтобы в энергетике кризиса не было? Припоминается, что ездил В РФ по очень дешевой цене газ покупать в ущерб интересам Украины. Вот и сейчас рассказывает за кризис. А вкладывались бы в атомную энергетику и были б независимые и от России и от местных олигархов
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21.10.2020 14:00
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Відповідальність лежить на Секті Недоумків.
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21.10.2020 11:39 Відповісти
Вот здесь-то как раз на Порошенко.
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21.10.2020 11:41 Відповісти
.ПІВТОРА РОКУ вже -Порошенко не президент , але все одно він винуватий . !!! .

ПІВТОРА РОКУ Зе сидить в кріслі президента , протирає штани , палець об палець не вдарив щоб щось змінити ,а винуватий звісно ж - Порошенко.!!
НКРЕКП несе пряму відповідальність за кризу в енергетиці, - Плачков - Цензор.НЕТ 7364.
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21.10.2020 12:05 Відповісти
Плод чьего президенства и какого президента НКРЭКУ? Память коротка?
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21.10.2020 12:57 Відповісти
Енергоринок введено в турборежимі минулого літа. Порошенко?
До цього проблем з проплатою за енергію виробникам не було багато років
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21.10.2020 12:39 Відповісти
Да, Петя с друзьями накуролесил.
А его друзья из ДТЕКа со своим менеджментом в кабмине добивают отрасль
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21.10.2020 13:42 Відповісти
Президент тут на днях дал задачу Шмыгалю хотя бы с его родной ТЕС разобраться)))))) посмотрим чем закончится)
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21.10.2020 13:49 Відповісти
Как неконституционное образование НКРЭКУ никакой ответственности нести не может по определению. Чем и пользуется.
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21.10.2020 11:40 Відповісти
Они в НКРЭКУ сильно прислушивались шмаркли. Собственно так произошло с судом по поводу убийства Павла Шеремета. А теперь из этой ποπы вылезть будет нелегко- затягивает-с.
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21.10.2020 11:41 Відповісти
_НКРЭКУ - инструмент олигархов для грабежа народа. Именно этим орудием упыри осуществляют тарифный террор против народа, всей Украины.
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21.10.2020 11:52 Відповісти
Эти упыри будут терроризировать страну пока некоторые должностные лица в руководстве Минтопа будут работать на олигархов
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21.10.2020 13:48 Відповісти
_Будут терроризировать пока существуют. Либо пока у них не конфискуют капиталы и не национализируют монополии.
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21.10.2020 13:52 Відповісти
"Зелена енергетика" в Україні в такому виглядіі як є зараз - це взаконена "фінансова допомога" олігархам, знищення вітчизняної енергетики взагалі, та на?балово! Треба перш за все видалити з енергоринку "гарантованого покупця" та ввести загальні ринкові віідносини як для споживачів, так і для постачальників (Регулятор НКРЕКУ повинен застосувати прийнятий на рівні Закону коефіцієнт здорожчання для різних генерацій, де для базового АЕС = 1,0 а для інших - коефіццієнт здорожчення, де "зелені" повинні отримати не більш як 2,0 але при квотуванні об"ємів і приоритеті в бік малих приватних постачальників).
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21.10.2020 11:59 Відповісти
Стоя аплодирую!
Проходимцы, которых вприпрыжку поддерживают шмыгаль и буславец!
Чистая коррупция
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21.10.2020 13:40 Відповісти
Порох створив злочинне товариство, яке досі діє всупереч нашої Конституції!!!
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21.10.2020 12:19 Відповісти
Порох створив злочинне товариство, яке досі діє всупереч нашої Конституції!!!
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21.10.2020 12:20 Відповісти
Порох створив злочинне товариство, яке досі діє всупереч нашої Конституції!!!
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21.10.2020 12:21 Відповісти
Энергетика Украины - это Нафтогаз времён Тимошенко и Януковича. Минтопэнерго - абсолютно бандитский анклав, карманная структура Ахметова. Там для НАБУ непочатый край работы. Плачков и ******* разворовывают миллиарды с подачи *********** янелоха. 73% - это ваша заслуга, выбирать и жрать говно... это свершение ваших мечт.
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21.10.2020 12:32 Відповісти
Это *опа, а не кризис!
И виновники этой всей *опы - те же Плачков, Буславец и Шмыгаль со своими кукловодами. Когда их уже всех разгонят
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21.10.2020 13:39 Відповісти
Мля, они еще имеют наглость чтото комментировать.
Руководство Минтопа и не побоюсь этого слова - Кабмина, действует в интересах известных олигархов.
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21.10.2020 13:46 Відповісти
_Вся Украина (как государство) действует исключительно в интересах олигархов. И то уже давненько.
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21.10.2020 13:53 Відповісти
Пошук винуватих. Як це нагадує стиль нинішнього керівництва галуззю) Самим створити кризу і спихувати на інших. Хоча вина за кризу прямо лежить на Шмигалі і Буславець
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21.10.2020 13:56 Відповісти
Це не керивныцтво. Це чистый геноцид и коррупция.
Там керивництвом и не пахнет. чисто работа на папика
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21.10.2020 14:35 Відповісти
А что Плачков сделал, чтобы в энергетике кризиса не было? Припоминается, что ездил В РФ по очень дешевой цене газ покупать в ущерб интересам Украины. Вот и сейчас рассказывает за кризис. А вкладывались бы в атомную энергетику и были б независимые и от России и от местных олигархов
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21.10.2020 14:00 Відповісти
А так Шмигаль і Буславець доводять до кризи, а потім нафталінних плачкових дістають з кишені і через них розказують, що НКРЄ винувате в усьому
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21.10.2020 14:03 Відповісти
Та ладно, там тоже нах разогнать всех надо вкрай
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21.10.2020 14:29 Відповісти
 
 