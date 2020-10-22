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Примусове списання вагонів спричинить кризу в економіці України – промисловці

Примусове списання вагонів спричинить кризу в економіці України – промисловці

Промислові підприємства України впевнені: скорочення термінів експлуатації вагонів, яке ініціює Міністерство інфраструктури України, призведе до дефіциту вагонного парку, а як наслідок – до кризи у економіці, викликаної зривом відвантаження сировини та товарів. Також ця ініціатива спричинить зупинку проекту "Велике будівництво", ініційовану президентом Володимиром Зеленським.

Про це говорили сьогодні на пресконференції представники усіх промислових галузей України - металургійних підприємств, гірничо-збагачувальних комбінатів України, виробників феросплавів, хімічних підприємств України, аграрного сектору України, виробників цементу, роботодавців автомобільної, морської, авіаційної і залізничної галузей, власників приватного залізничного рухомого складу і операторів вантажних залізничних перевезень.

Промисловці порахували: обмеження на експлуатацію вантажних вагонів призведе до списання близько 68 тисяч вагонів. Це створить штучний дефіцит на ринку вантажних вагонів, в результаті якого промисловість нестиме численні збитки, а економіка України недоотримає близко $2 млрд на рік валютної виручки.

Найбільше постраждає "Укрзалізниця", якій до 2028 року доведеться списати усі зерновози та половину парку піввагонів. Це призведе до втрат надходжень від перевезень – у той час, як у цьому році УЗ вже має збитки у розмірі 9 мільярдів гривень. Крім того, ця ініціатива йде врозріз з європейськими директивами, наголосили учасники прес-конференції: у ЄС єдина вимога до вагонів – технічний стан вагону, вік значення не має.

Як відомо, Міністерство інфраструктури ініціює обмеження строку експлуатації вантажних вагонів. Вік, після якого пропонується списувати вагони, для деяких видів вагонів пропонується встановити на рівні 33 років, з подальшим щорічним зменшенням.

Автор: 

залізниця (1500) вагони (798)


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начинается истерика воров и коррупционеров )
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22.10.2020 13:39 Відповісти
дебіл, а чому не навпаки???? Вагони то спишуть, а потім продадуть Ахметову.
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22.10.2020 13:43 Відповісти
дебил твой папашка некрофил , когда тебя через задницу делал , вафлист . Как раз металлурги за то чтобы поменять всё старьё .
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22.10.2020 17:04 Відповісти
Для того ж зелень і прийшла до влади.
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22.10.2020 13:41 Відповісти
Чим обгрунтовані такі жертви ? Щоб не засмутити ***** ?
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22.10.2020 14:09 Відповісти
Бу вагоны везут из параши, они дешевле украинских
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22.10.2020 14:40 Відповісти
На экспорт агрессору во время войны вагонов хватает.

https://censor.net/news/3173782/ukraina_vyigrala_podannuyu_v_vto_apellyatsiyu_po_delu_o_zaprete_eksporta_ukrainskih_vagonov_v_rf
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22.10.2020 14:35 Відповісти
 
 