До поліції Одещини надійшло 293 звернення, пов'язані з виборчим процесом: відкрито 9 кримінальних проваджень, складено 19 адмінпротоколів. ВIДЕО

До поліції Одеської області станом на 22:00 25 жовтня надійшло 293 звернення, пов'язані з виборчим процесом, за результатами перевірки розпочато 9 кримінальних проваджень та складено 19 адміністративних протоколів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Одеської області.

Як зазначили у відомстві, поліція забезпечила правопорядок під час виборів у регіоні.

Більшість зафіксованих порушень стосувалися пошкодження бюлетенів та підкупу виборців. Також було кілька повідомлень про мінування дільниць, жодне з яких не підтвердилося.

Так, за результатами перевірки поліцейські розпочали 9 кримінальних проваджень. З них за ст. 160 (підкуп виборця, учасника референдуму, члена виборчої комісії або комісії з референдуму) – 3. Також за ст.259 ч.1 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) складено 4 провадження, за ст.158 ч.1 (надання неправдивих відомостей до органу ведення Державного реєстру виборців або інше несанкціоноване втручання в роботу Державного реєстру виборців) – одне.

Ще одне провадження розпочато за ст.15 і ч.3 ст.158-1 (незаконне використання виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі, голосування виборцем, учасником референдуму більш ніж один раз, викрадення, пошкодження, приховування або знищення виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі) Кримінального кодексу України.

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Крім того, складено 19 адміністративних протоколів, 5 з них - за ст. 212-10 (порушення обмежень щодо ведення передвиборної агітації, агітації референдуму), один - за ст.212-13 (виготовлення або розповсюдження друкованих матеріалів передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск), дев'ять - за ст. 212-23 (пошкодження, приховування, знищення свого виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі або винесення його за межі приміщення для голосування), два - за ст.173 (дрібне хуліганство), один - за ст.178 (розпивання пива, алкогольних , слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п'яному вигляді), один - за ст.44-3 (порушення правил щодо карантину людей) КпАП.

Нины всі виборчі дільниці закрилися, процес підрахунку голосів триває. Поліцейські продовжують забезпечувати правопорядок і нести службу.