Суд визнав недійсними вибори в селі Кароліно-Бугаз Одеської області
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Одеський окружний адміністративний суд визнав протиправною і скасував постанову Кароліно-Бугазької сільської ТВК про визнання Андрія Апанасенка Кароліно-Бугазьким сільським головою.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на громадянську мережу "ОПОРА".
"Також суд зобов'язав сільську ТВК прийняти рішення про визнання виборів у єдиному одномандатному сільському виборчому окрузі з виборів Кароліно-Бугазького сільського голови такими, що не відбулися, та призначити у зв'язку з цим повторні вибори в цьому окрузі", - сказано в повідомленні.
Позивачем до Кароліно-Бугазької сільської ТВК став кандидат на посаду сільського голови Юрій Чередниченко.
Раніше зазначений суд двічі визнавав протиправними і скасовував постанови зазначеної територіальної комісії про скасування реєстрації цього кандидата на посаду сільського голови. Однак виборча комісія так і не зареєструвала його кандидатом.
"Таке порушення спричинило спотворення результатів голосування, що є підставою для визнання протиправною та скасування постанови Кароліно-Бугазької сільської ТВК №221 від 27 жовтня "Про визнання Апанасенка Андрія Володимировича обраним сільським головою..." - йдеться в рішенні суду.
За даними громадських діячів, Кароліно-Бугазька сільська ТВК раніше не оприлюднювала протокол про результати голосування попри інформацію, що у зазначеній громаді вже відбулася перша сесія ради.
Крім того, 13 жовтня суд скасував сім постанов Кароліно-Бугазької комісії, зокрема щодо затвердження тексту бюлетенів і утворення ДВК.
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