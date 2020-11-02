Три українські фармкомпанії увійшли до світового рейтингу фарми

Українські заводи оцінили в 1,6 млрд дол.

Три українські фармацевтичні підприємства увійшли до міжнародного рейтингу найбільших фармкомпаній світу "The Pharma 1000" за версією консалтингової фірми Torreya Capital LLC (США), повідомляє Цензор.НЕТ.

Українські заводи оцінили в 1,6 млрд дол., що приблизно вдвічі менше за вартість угорської компанії Gedeon Richter та у 2,5 раза - польської Polpharma.

Зокрема, один представник України - "Фармак" увійшов до списку найбільших фармвиробників Східної Європи, посівши 14 позицію із 18-ти. Його оцінили в 756 млн дол. У глобальному рейтингу це підприємство розташовується на 659 місці. За підсумками 2019 року компанія посідала 529 рядок. Падіння відбулося через глобальне зростання частки біофарми, яка проводить дослідження на основі великих молекул, за рахунок компаній, орієнтованих на малі молекули.

Другий за вартістю український виробник - Arterium розташовується на 838 позиції з оціночною вартістю 483 млн дол. Третім представником України стала компанія "Дарниця", яка, за даними дослідження, коштує 360 млн дол. У 2019 році ці два підприємства не брали участі в рейтингу.

Водночас експерти вважають, що дані мають умовний характер. "Ймовірно, що рейтинг за критерієм вартості фармацевтичних компаній формується на основі публічної інформації. Але для застосування, наприклад, методів дохідного підходу недостатньо однієї звітності, а розрахунок вартості на пвдставі тільки звітності дуже приблизний", - пояснила директорка компанії з оцінки активів "Канзас ріал естейт" Людмила Клоченок.

У інших опитаних експертів є питання до інформації щодо українського бізнесу. Наприклад, як оцінювали групу Arterium, до якої входять кілька окремих підприємств, і "Дарницю", щодо яких не вказані показники чистого прибутку або EBITDA. Є невідповідність у представлених даних, наприклад, у співвідношенні вартості компаній та їхнього доходу: якщо у "Фармак" цей показник дорівнює 3,2, то у двох інших 3,6. Логічно припустити, що або занижена вартість одного підприємства, або завищена двох інших, зазначив один зі співрозмовників. За представленими даними можна визначити мультиплікатор до EBITDA, який використовується для оцінки. Він дорівнює 14 за середнього значення по галузі 10, що свідчить про інвестиційну привабливість, на думку дослідників, української фармацевтики, де темпи зростання вищі за середньоєвропейські.

Водночас фахівці сумніваються, що українські фармпідприємства можна продати за заявленою вартістю, так як "оцінка видається завищеною, з урахуванням ризиків". "За останні роки у нас закрилися 100 банків - хто захоче вкладати в державу, де люди бояться розміщувати депозити?" - запитує ексглава Фонду державного майна України Олександр Бондар. "Через обмеженість і високу конкуренцію на українському ринку медпрепаратів, де частка однієї компанії в 10% - це практично недосяжна мета, єдина можливість наростити продажі полягає в розвитку експорту. Але пандемія супроводжується спадом економіки, проблемами із сировиною і порушеннями логістичних ланцюжків.

Окремі країни закрилися для України. Є високі бар'єри виходу на високоприбуткові ринки. Тому купувати активи у нас готові завжди, але зі значним дисконтом", - пояснив він. Експерт навів приклад спиртових заводів, попит на які високий, як і на фарму, але які продаються менш ніж за 2 млн дол. за об'єкт.

Керівники українських фармпідприємств раніше вже озвучували вартість своїх активів.

"Фармак" оцінюється від 850 млн до 1 млрд дол.

За "Дарницю" незалежні експерти давали понад 400 млн дол., а власники були готові розглянути пропозиції про продаж бізнесу більш ніж за 700 млн дол.