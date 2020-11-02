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Українських бюджетників, військових пенсіонерів і переселенців мають обслуговувати не тільки держбанки, - висновок АМКУ

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Українських бюджетників, військових пенсіонерів і переселенців мають обслуговувати не тільки держбанки, - висновок АМКУ

До надання банківських послуг в окремих сегментах допущені тільки банки державного сектора, для інших існують бар'єри.

Про це повідомляє пресслужба АМКУ за підсумками дослідження ринку банківських послуг у контексті порушення принципу конкурентного нейтралітету, інформує Цензор.НЕТ.

У Комітеті зазначили, що на українському ринку банківських послуг діє понад 70 банків, отже, ринок є потенційно конкурентним. Незважаючи на це, до надання банківських послуг в окремих сегментах допущені лише банки державного сектору, для інших існують бар’єри.

Серед ключових споживачів, щодо яких діють обмеження, – військові пенсіонери, переселенці, субсидіати, бюджетні установи та суб’єкти, що отримують бюджетні виплати, суб’єкти господарювання, що користуються спецрахунками (наприклад учасники ринку електричної енергії), тощо. Загалом йдеться про понад 15 сегментів.

Для оцінки конкурентного потенціалу АМКУ вивчав рівень зацікавленості банків, у яких відсутня державна частка, в обслуговуванні наразі закритих сегментів ринку банківських послуг. Після опитувань стало зрозуміло, що деякі сегменти є дуже привабливими для приватних банків, одночасно існують і ті сфери, щодо яких не спостерігається високого рівня зацікавленості.

"Одночасно, тези про те, що надання виключних прав банкам державного сектору обумовлене унікальними технологіями надання послуг, а також що це розповсюджена світова практика, під час дослідження не підтвердилися", - заявили в АМКУ.

Тому з метою запобігання порушенню принципу конкурентного нейтралітету при регулюванні ринку банківських послуг Комітет направив пропозиції Кабінету Міністрів України.  Кабміну пропонують доручити центральним органам влади зменшити та/або усунути бар’єри для розвитку конкуренції в окремих сегментах ринку банківських послуг.

Зокрема, пропонуються такі заходи: перевірка доцільності та інших підстав збереження бар’єрів; внесення на розгляд КМУ пропозицій щодо внесення змін до нормативно-правових актів в частині скасування виключних прав банків державного сектору на обслуговування секторів, суттєвих ризиків для яких не прогнозується. Також йдеться про внесення на розгляд уряду пропозицій щодо запровадження конкурентних механізмів відбору банків, які обслуговуватимуть ті сегменти, щодо яких існують суттєві ризики.

Зауважимо, що в Україні працюють чотири державні банки: АТ КБ "ПриватБанк", АБ "Укргазбанк", АТ "Укрексімбанк" і АТ "Ощадбанк".

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по ходу, соласно этому решению, их должны обслуживать в т.ч. девахи с окружной исключительно по льготному тарифу
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02.11.2020 19:10 Відповісти
Військові пенсіонери зараз не можуть отримувати пенсії в іншому банку, ніж самий кончений із банків - "Ощад".
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02.11.2020 19:22 Відповісти
Комерційні банки як мильна бульбашка. Сьогодні вони є, а завтра зникнуть.
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02.11.2020 19:25 Відповісти
вот так вот.. когда главой АМКУ стала ***** Зеленского (Пищанская Олька), то Каломойский провел через АМКУ нужное ему решение..
жрите твари!!! все те, кто голосовал за Зеленую Мразь!!!!!!!!!!
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02.11.2020 19:32 Відповісти
а какого вообще амку заинтересовался госбанками (еще и сразу всеми, а это уже не совсем монополия)? почему к примеру не одним конституционным судом, одним президентом, одной армией, одним Ахметовым и т.п.? интерес - есть, гарантия.
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02.11.2020 22:26 Відповісти
 
 