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На карантин у столиці закрито 3 школи і 13 дитсадків, - Кличко

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

На карантин у столиці закрито 3 школи і 13 дитсадків, - Кличко

Загалом у Києві хворіють на коронавірус 654 учні та 602 педагоги.

Про це під час брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Що стосується навчального процесу. На сьогодні в місті закрито на карантин три школи - через випадки захворювання серед вчителів. А на дистанційному навчанні загалом 232 класи у 82 школах міста. Усього в Києві хворіють на коронавірус 654 школярі та 602 педагоги", - зазначив Кличко.

За його словами, у дитячих садочках ситуація гірша. На карантин зачинені 13 садочків. А також 143 групи у 125 дитсадках.

"Із цього тижня ми поновили онлайн-уроки для школярів, які перебувають на дистанційному навчанні. Серію програм "Відкритий урок" для учнів 7-9 класів транслює телеканал "Київ". Також відеоуроки доступні на сторінці телеканалу у Facebook та на Youtube. Тож передивитися ці уроки можна у будь-який час", - додав Кличко.

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А куди це пропав Злий підагох? Щось давно його тут не було.
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06.11.2020 12:19 Відповісти
в детских садах ситуация хуже. Источник: https://censor.net/ru/n3229476

Кто бы сомневался. Маленького ребенка в маске не оставишь, это опасно. Мне всегда было интересно, вот те матери, которые ратовали за открытие детских садиков во время эпидемии, они ради выплат от государства рожали, или с какой целью?
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06.11.2020 12:59 Відповісти
маску носят может процентов 10 детей и подростков.
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06.11.2020 13:32 Відповісти
 
 