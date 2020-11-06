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В Україні анонсували показ фільму, створеного в рамках проєкту "Задихаюся"

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В Україні анонсували показ фільму, створеного в рамках проєкту "Задихаюся"

Засновник Kobryn Studio Андрій Кобрин у своєму профілі в соцмережі Тікток опублікував фрагмент відео, знятого жителем Закарпаття під час масштабної повені в регіоні.

За допомогою цього ролика Кобрин вирішив привернути увагу до свого соціального проєкту "Задихаюся". На відео зафіксовано наслідки повені на Закарпатті в цьому році, коли вулиці сіл нагадували бистроводні річки, а стихія змивала на своєму шляху все, пише Обозреватель.

"Підтримай соціальний проєкт "Задихаюся" про екологічну катастрофу, яка чекає на нас в майбутньому", – підписав ролик Кобрин.

В Україні анонсували показ фільму, створеного в рамках проєкту Задихаюся 01
В Україні анонсували показ фільму, створеного в рамках проєкту Задихаюся 02
В Україні анонсували показ фільму, створеного в рамках проєкту Задихаюся 03
В Україні анонсували показ фільму, створеного в рамках проєкту Задихаюся 04

За 12 годин після публікації відео зібрало близько 12 тисяч лайків і майже тисячу коментарів. Більшість коментаторів зійшлися на думці, що подібні стихійні лиха відбуваються через безконтрольну масову вирубку лісів у Карпатах.

"А це, хлопці, вирубка лісів", "Дякуйте нашим лісорубам", "Чого ви стогнете? Нічого було ліс безбожно вирубувати" - коментують українці, звертаючись до людини, чий голос за кадром коментував побачену повінь і її наслідки.

В Україні анонсували показ фільму, створеного в рамках проєкту Задихаюся 05
В Україні анонсували показ фільму, створеного в рамках проєкту Задихаюся 06

Як випливає з коментарів автора посту, сам фільм, знятий в межах проєкту, він має намір оприлюднити вже 15 листопада.

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Все правильно- это все последствие бесконтрольной вырубки леса. Винить вам надо прежде всего себя.
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06.11.2020 15:45 Відповісти
 
 