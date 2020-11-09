У студентському гуртожитку Києва сталася пожежа, рятувальники евакуювали 120 осіб, - ДСНС. ФОТО

Уночі в студентському гуртожитку Києва сталася пожежа, рятувальники евакуювали 120 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"9 листопада, о 2:43 в оперативно-координаційний центр Головного управління ДСНС України в м.Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул. Гарматна, 53.

По прибуттю на місце рятувальники встановили, що в 5-поверховому будинку гуртожитку, на 1 поверсі в побутовому приміщенні виникла пожежа на площі 18 кв. м. Не гаючи часу, пожежні приступили до гасіння пожежі та евакуації жителів.

О 03:05 загоряння було локалізовано, та о 03:10 ліквідовано.

Під час гасіння пожежі, з верхніх поверхів будівлі рятувальниками було евакуйовано 120 осіб.

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Внаслідок пожежі вогнем пошкоджено стіл, стілець, побутові речі, віконна рама, закопчені стіни та стеля приміщення.

На місці події було залучено 7 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 28 чоловік особового складу.



Фото: сайт ДСНС

Жертв та постраждалих немає.

Причина виникнення пожежі встановлюється правоохоронними органами.