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В Україні залишаються "червоні" зони: обмеження в них будуть значними, - Немчінов

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

В Україні залишаються

Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов заявив, що в Україні залишаться "червоні" зони карантину. Зараз на території всієї країни запроваджено "помаранчевий" режим через об'єктивні цифри.

Про це міністр розповів в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, зараз по всій країні запроваджено обмеження на рівні "помаранчевої" зони.

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"Крім того, ніхто не скасовував "червоних" зон, де обмеження будуть великими. Мотивація, яка була у Міністерства охорони здоров'я, - це фізичний розрив ланцюжка захворюваності", - сказав Немчінов.

Також він додав, що на позаминулому тижні залишалося кілька адміністративно-територіальних одиниць у Херсонській області, які формально були в "жовтій" зоні.

Автор: Наталя Джума
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Интересные события, однако. Похоже что идёт балансирование на грани полномасштабного гражданского конфликта; иначе незачем запирать население по домам. Вся верхушка разом "заболела ковидом", ну надо же какое совпадение.
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17.11.2020 10:03 Відповісти
вакцинация
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17.11.2020 10:04 Відповісти
Oй. Ветераны АТО успокоят нескольких "вакцинаторов", и желающих больше не будет.
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17.11.2020 10:07 Відповісти
ну да, владельцы кабаков - страшная сила
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17.11.2020 11:11 Відповісти
 
 