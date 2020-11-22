Мертву дівчину виявили біля вбиральні ресторану в Києві
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В одному з ресторанів Києва в Голосіївському районі знайдено тіло дівчини, яку, попередньо, задушили.
Про це інформують "Вартові еспресо", передає Цензор.НЕТ.
"Вранці в неділю, 22 листопада, в ресторані, розташованому в Голосіївському парку Києва, біля вбиральні знайшли мертву напівроздягнену дівчину. За попередніми даними, її задушили", - йдеться в повідомленні.
На місці працюють патрульні поліцейські і слідчо-оперативна група.
Обставини ймовірного вбивства встановлюють. Територію ресторану оточили.
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