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Мертвую девушку обнаружили возле уборной ресторана в Киеве

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Мертвую девушку обнаружили возле уборной ресторана в Киеве

В одном из ресторанов Киева в Голосеевском районе найдено тело девушки, которую, предварительно, задушили.

Об этом информируют "Вартові Еспресо", передает Цензор.НЕТ.

"Утром в воскресенье, 22 ноября, в ресторане, расположенном в Голосеевском парке Киева, возле уборной нашли мертвую полураздетую девушку. По предварительным данным ее задушили", - говорится в сообщении.

На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа.

Обстоятельства вероятного убийства устанавливаются. Территорию ресторана оцепили.

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Мертвую девушку обнаружили возле уборной ресторана в Киеве 01
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